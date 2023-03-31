Bakan Soylu'dan parti binasındaki saldırıyla ilgili açıklama: Bir provokasyondur, olayı aydınlatmak için polis tahkikat yapmaktadır

İYİ Parti'nin Zeytinburnu'ndaki İstanbul İl Başkanlığı binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Polis ekipleri penceredeki mermi izleri üzerinden saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken, İstanbul Valiliği, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına yapılan silahlı saldırıyla ilgili tahkikat başlatıldığını belirtti.

BAKAN SOYLU'DAN SALDIRIYLA İLGİLİ İLK AÇIKLAMA

Silahlı saldırı kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da saldırı sonrası dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"NEDENİ BELİRLENMEDEN HUSUMET YÖNELTMEK SİYASİ FIRSATÇILIKTIR"

Bakan Soylu; "İYİ Parti İl Binasına saldırı, bir provokasyondur. Olayı aydınlatmak için polisimiz tahkikat yapmaktadır. Ancak olayın nedeni belirlenmeden husumet yöneltmek hem provokasyon hem de bu menfur olay üzerinden siyasi fırsatçılık yaymaktır. Fail/failler en yakın zamanda bulunacaktır." ifadelerini kullandı.

MERAL AKŞENER NE DEDİ?

Silahlı saldırı sonrası İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanlığı'na giden Genel Başkan Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son dönemde yaşadığı siyasi tartışma üzerinden sert ifadeler kullandı. Akşener, "Seçime 1.5 ay kala ve 'sayın Cumhurbaşkanı' demem lazım ama cumhurbaşkanları böyle konuşmazlar; Recep beyin üçüncü tehdidi üzerine partimiz hem birinci kattan hem üçüncü kattan taammüden -ben bir eski içişleri bakanı olarak konuşuyorum- kurşunlanmıştır.

Bunun anlamı şu; daha önce dendi ki bana 'bugünler iyi günlerin daha neler göreceksin'… dendi linçe uğradım. 'sen bu işleri yanlış yapıyorsun bayan' dendi. Evim basıldı. Velhasılkelam 'beni kendinle uğraşmaya mecbur bırakma, beni kendinle uğraştırma' denildi. Bugün de partimizin İstanbul il başkanlığı iki yerden kurşunlanmıştır. Türkiye bir kabile devleti olamaz. Bu ucube sistem üzerinden yönetilemez. Siyasi partilerin seçime 1.5 ay kala korkutulmaya çalışılması kabul edilemez. Biz korkmayız ama bu başka bir şey. Bu seçmene yapılan büyük bir haksızlık büyük bir hakarettir."

"MERAL AKŞENER'İ KORKUTACAK ADAM ANASINDAN DOĞMADI"

Akşener "Aziz milletim size sesleniyorum; bu ucube sistemin devamı halinde bugün bize yarın size. Meral Akşener'i korkutacak adam anasından doğmadı. Allah'tan başka bir kişiden korkuyorsam eğer Allah beni kahretsin. Korkmuyorum Recep bey. Ama sen cumhurbaşkanısın. Bu ülkenin tüm kadınlarının, tüm erkeklerinin, tüm gençlerinin, tüm çocuklarının namusunun şerefinin can güvenliğinin mal güvenliğinin korunmasından mesulsün. Evim basıldı, beraat ettiler. Linçe uğradım beraat ettiler. Biliyorum ki; mahkemelerin, polislerin bu olayın faillerini yakalayamayacak. Torunuma iftira attılar, beraat ettiler" dedi.

"MİLLETİME GÜVENİYORUM"

"Bu ucube sistemi, bu yargı sistemini sürdüremezsiniz" diyen Akşener "Bugün bize yarın size. Evlatlarınız tehdit altında. 1.5 ay sonra 14 Mayıs'ta sandığa gideceksiniz. Helal oylarınızla bu ucube, bu çirkin, bu pis, bu iğrenç sistemi değiştireceksiniz. Yanımda Ekrem başkanı duruyor. Seçimini iptal ettiler. Aziz İstanbullular ne yaptınız? 13 bin 500 farkı 805 bin farka çevirdiniz. Ben milletime güveniyorum" ifadelerini kullandı.

"ERKEK SİYASETÇİYE YAPILMAYANLAR BANA YAPILDI"

Kadınlara seslenen Akşener şunları dile getirdi: "Bir erkek siyasetçiye yapılamayan her türlü hararet, pislik, iğrençlik, iftira bana yapıldı. Niçin? Kadın olduğum için. Siyasette var olan bir kadına bunlar yapılabiliyorsa sizin çocuklarınıza, kızlarınıza neler yapılmıyor hep birlikte görüyoruz. Eğer bu zulmün, pisliğin iğrençliğin hukuksuzluğun bitmesini istiyorsanız değerli kadınlar; 14 Mayıs'ta oylarınızı Millet İttifakı'ndan yana kullanacaksınız. Bu kadına, İYİ Parti'ye ve sayın Kılıçdaroğlu'na oy vereceksiniz. 13. Cumhurbaşkanı seçeceksiniz. Partimizi de 1'inci parti yapacaksınız. Çünkü bu zulmün bitmesi için bu zulme uğrayanların kazanması lazım. Ben biliyorum. Gece bir ışık söndüğünde işinden evine gitmenin ne demek olduğunu biliyorum. Gece sokakta yalnız yürüdüğünüzde size neler denilebileceğini biliyorum. Tecavüzün, tacizin, hakaretin, iftiranın, kadınlara zulmün serbest kaldığı bu ucube sistemi biz değiştireceğiz. Biz kadınlar değiştireceğiz"

"SİNİRİN ÇOK BOZULMUŞ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Recep bey sana sesleniyorum" diyen Akşener sözlerini şöyle noktaladı: "Devri iktidarında yaşamadığım şey kalmadı. Ama bugünler geçecek. 15 Mayıs sabahı inşallah bir güneş doğacak ve bütün bu ucube sistemin getirdiği pislikler, iğrençlikler, haksızlıklar, iftiralar geçecek gidecek. Ben buna inanıyorum. Sinirin çok bozulmuş. 1.5 ay kaldı, gideceğini yeni anladın. Etrafındaki yalaka tayfasına bağırmak yerine bize bağırmayı tercih ediyorsun. Amma velakin bundan kaçış yok. Benim tavsiyem, samimiyetle söylüyorum, papatya çayı içmendir. Onun yanına bir şey daha tavsiye edeceğim ama ona daha çok kızacaksın. Yanına bir de melisa çayı ekle harika olur."