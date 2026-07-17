Bakan Yumaklı: Kayısıda bu yıl bereketli hasat bekliyoruz

KAYISI FESTİVALİ'NİN AÇILIŞINA KATILDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 28'inci Malatya Kayısı Festivali ve Fuarı açılışına katıldı. Açılışta konuşan Yumaklı, Malatya ziyaretleri ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bilgi arz ettiğini ve Cumhurbaşkanının Malatyalılara selamı olduğunu belirtti. Bakan Yumaklı, geçtiğimiz yıl yaşanan zirai don hadisesinin elde olmayan sebeplerden biri olduğunu ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zirai don sadece Malatya'yı etkilemedi elbette ama bu şehrin alametifarikası olan bir ürünün neredeyse hiç olmamasına sebep oldu. Ancak bu sene yeniden umutlandık. Bereketli bir şekilde yapılan hasattan sonra üretimimize, ihracatımıza ve bundan Malatya'nın elde edeceği güce hep beraber kavuşmuş olacağız. Ben bu vesileyle içeri girerken daha kapıdan itibaren başlayarak bir festival havasında geçen bu fuarın sektörümüz açısından hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Artık dünya eski dünya değil. İklimiyle, jeopolitik olaylarıyla bizleri her gün hadi canım bu kadar da olur mu dedirten hususlarla birlikte gerçekten yeni bir döneme girmiş durumdayız. Bu yeni dönem tarımsal üretimi sadece bir ekonomik faaliyet olarak görmemizi engelliyor. Nedir? Artık arz güvenliği yani gıdayı ihtiyacı olan insanlara ulaştırabilen ülkeler için gıda arz güvenliği bir milli güvenlik meselesi haline gelmiştir. İşte biz de tam da bu bilinçle hareket ediyoruz. Ülkemizin sahip olmuş olduğu bütün imkanları bütün potansiyeli harekete geçirmek üzere çiftçimizle üreticimizle birlikte el ele bu çalışmaları yürütüyoruz. Tabii sadece bunları söyleyerek ya da teorik olarak düşünerek bir sonuca ulaşmamız mümkün değil. Dolayısıyla ulaşmamız gereken bir hedef var. O da yapmış olduğumuz üretimin verimli bir şekilde olması, kaliteli bir şekilde yapılması ve teknolojiyi mutlaka ama mutlaka dünyadaki örneklerinden demiyorum. Onlardan daha iyi bir şekilde kullanabilecek hale gelmemiz gerekiyor. İşte tam da bu noktada rekabet gücünü artıran ülkelerin bunları yaptığını da düşünürsek eğer doğru veriyi doğru zamanda kullanarak üretime yön vermeye gayret ediyoruz. Bunun için biliyorsunuz üretim planlaması, tarımsal üretim planlaması 2024 yılından itibaren hayata geçti. Bu doğrultuda bütün şehirlerimizin tarımsal üretim altyapılarını güçlendirmeye gayret ediyoruz. Malatya'da elbette bu manada önemli illerimizden bir tanesi."

'24 YILDA TARIMSAL ÜRETİMDE MALATYA'YA 75 MİLYAR DESTEK VE YATIRIM'

Tarımsal üretimde verilen desteklere değinen Bakan Yumaklı, Malatya'da son 24 yıl ele alındığında toplam 75 milyar liralık destek ve yatırım yapıldığını belirterek şunları söyledi:

"Su ve sulama alanında 117 tesis hizmete alındı. 403 bin dekarlık arazi sulamaya açıldı ve bunun Malatya ekonomisine katkısı yaklaşık yıllık 7 milyar civarında. Yine kırsal kalkınma projeleri, Orköy projeleri, çeşitli farklı proje hibe ve destekleri yaklaşık 10 bine yakın kırsal kalkınma ve Orköy desteklerinden faydalanmış olduk. Biliyorsunuz yine kırsal kalkınmayı gerçekleştirmek üzere Avrupa Birliği ile hükümetlerimizin o yarı yarıya paylaşmış oldukları fonlar yani İPAK fonları dönem dönem çağrıya çıkıyor. 10'uncu başvuru çağrımızda Malatya'dan başvuran 8 proje yaklaşık 100 milyon lira hibe desteği alarak inşallah kabul edildi. Bu 100 milyon sadece hibe desteği. Bunun yatırıma dönüşmesi iki kat kadar olacak. Şimdiden Malatya'mıza hayırlı uğurlu olsun. Tabi Malatya kayısısı başta olmak üzere toplam 53 ürünü coğrafi işarette tescil ettirmiş durumda. Bu manada bu bilincin yüksek olduğu bir ilimiz. Üreticimizin bu manada alın terini de garanti altına alacak tarımla alakalı tarım sigortaları ile alakalı da son dönemde bilincin ve isteğin arzunun yükselmiş olduğunu görüyoruz."

'20 YILDA TARSİM TARAFINDAN 6 MİLYAR ZARAR TAZMİNATI ÖDENDİ'

Son 20 yılda TARSİM tarafından tarımsal afetlerle alakalı zarar gören ürünlerle ilgili yaklaşık 6 milyar liralık zarar tazminatı ödendiğini vurgulayan Bakan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Malumunuz geçtiğimiz yıl buraya geldik ve şunu söyledik bütün üreticilerimize. Bir kere öncelikle hiç kimse ağaçlarına dokunmasın. Böyle bir tezvirat vardı maalesef. Artık bunlardan hiçbir ürün olmaz. Bu ağaçlar meyve vermez, keselim gitsin. Kolay yetişir şeyler değil. Bu festival için söylemiştim. 28 yıl bir ömür, bu ağaçların yetişmesi için de bir ömür gerekiyor. İlk söylediğimiz bu oldu ve ikinci söylediğimizde inşallah biz devlet olarak, hükümet olarak üreticilerimizin yanında olacağız. Ne söylediysek yaptık. Sağ olsunlar Malatyalı üreticilerimiz de bizlere itimat etti. ve biz ağaçlarımızı bu yılın üretimine hep birlikte hazırladık. Aldığımız ürünün yüzümüzü güldürmesi sadece buradaki üreticilerin değil bence Türkiye'nin yüzünün gülmesidir. Buradan üreticilerimize canıgönülden teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Elbette bu tür ağır vakaların izlerinin silinmesi çok kolay olmaz. Ama büyük oranda bunların izlerinin silindiğini söylemek istiyorum. Tabii yine bazı ürünlerle alakalı özellikle ürün başlıklarıyla alakalı son 24 yılda bu devlet-millet iş birliğinde ne oldu tarımsal üretimde? Bitkisel üretim miktarı Malatya'da yüzde 120 arttı. Büyükbaş hayvan varlığı yüzde 75, küçükbaş hayvan varlığı yüzde 56, kanatlı hayvan varlığı 24 kat, su ürünleri üretimi de 9 kat arttı. Bu şu demek; yapılan bu çalışmalarla Malatya'nın tarımsal hasılası tam 3 kat artmış durumda. Eğer biz bugün tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inci Dünya'da da 7'nci sıradayız diyorsak bunda Malatyalı üreticilerimizin alın teri ve emeği var. Tekrar kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Tabi Malatya deyince bugün de konumuz olan kayısı ile alakalı Malatya geliyor. Ülkemizin kayısı üretimi yüzde 28'le dünyada 1'inci sıradayız. Malatya'da kayısı üretiminde Türkiye'de 1'inci sırada. Dolayısıyla dünya kuru kayısı üretimi ve ihracatında da Malatya lider şehir oldu. Biz de bu emeği ve bu gayreti korumak adına çalışmalar yapıyoruz hep birlikte. Biliyorsunuz burada bir Kayısı Araştırma Merkezimiz var, enstitümüz var. Buradaki arkadaşlarımızın da adeta gecesi gündüzü ağaçların üzerinde bu şekilde olmaya devam edecek. Sadece üretim açısından değil, katma değerli bir şekilde ürünlerimizi üretip dünya pazarlarına sunma adına da çalışmalarımız devam edecek. Özellikle yerli imkanlarla geliştirilen kayısı çekirdeği çıkarma makinesi sayesinde işler oldukça kolaylaşmış vaziyette. Ben açıkçası ilk duyduğumda ne kadar bir etki oluşturacak diye düşündüm. Özellikle yerli imkanlarla geliştirilen ve bugün biz de yanlarına oturduk ablalarımızın o elle çekirdek çıkar hadisesini biz de yaptık. Ancak elbette bunun çok daha basit bir şekilde ve hızlı bir şekilde olması gerekiyordu. Dolayısıyla bu kayısı çekirdeği çıkarma makinesi sayesinde işler oldukça kolaylaşmış vaziyette"

Kayısı çıkarma makinesiyle bir kişinin 34 günde yapacağı işi sadece 1 günde yapmasının mümkün olduğunu belirten Bakan Yumaklı, "Verimlilik açısından son derece önemli bir husus. Yine bunun yanında glutensiz Ar-Ge ve üretim merkezinde de kayısı çekirdeği başta olmak üzere bölgenin bütün ürünlerini katma değeri yüksek yeni ürünlere dönüştürmek yolunda da çabalarımız devam ediyor. Tabi güvenilir gıda başka bir konu. Siz çok iyi bir ürün üretiyorsunuz. Verimli bir şekilde üretiyorsunuz. Ürettiğiniz ürün kaliteli ancak bazı şartlara uyması gerekir. Bunda da pestisit dediğimiz zirai ilaçla alakalı hem bilgilendirme hem tecrübe paylaşımı hem de denetimlerimiz eşzamanlı bir şekilde büyük bir hassasiyetle sunuyor. Dünyada ve ülkemizde ilk ve tek olan biliyorsunuz kuru kayısı lisanslı deposu da 5 bin ton kapasiteyle Malatyalı üreticilerimize hizmet veriyor. Bunu neden söyledim? İllerin alametifarikası olan bazı ürünler içinde yine bu aralar çalışmaları devam eden işte fındık zaten oluşmasıyla ilgili büyük bir yol alındı. Yine farklı ürünlerle alakalı da ülkemizin dört bir tarafında bir lisans depo seferberliği adeta başlamış durumda" diye konuştu.

Malatya'daki yatırımlara da değinen Bakan Yumaklı, "Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından Kayseri yolunda organize sanayi bölgesi yakınında 4 bin metrekare kapalı alana sahip 20 bin tonluk hububat depolama tesisi inşaatında son aşamaya geldik. Bu da buradaki üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun. Yine su ve sulama yatırımlarımıza devam ediyoruz. Hepinizin malumu Battalgazi ve Yeşilyurt'un içme suyu altyapısını güçlendirecek bir proje çalışmamız vardı. Bunda da bu projenin gerçekleştirilmesi ile ilgili çalışmalara başladık. Yaklaşık 3,6 milyar liralık bir iş. Bunu da kazandırmaya gayret ediyoruz. Bütün amacımız, bütün gayretimiz elimizde olan imkanları ben kendi bakanlığımın uhdesinde tarımsal üretim için sefer oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, konuşmasının ardından kendisine takdim edilen hediyeleri kabul ettikten sonra beraberindeki protokol ile birlikte 28'inci Malatya Kayısı Festivali ve Fuarı'nın açılışını yaptı.

Recep BAĞDAT-Cahit ÖZÇELİK/MALATYA,