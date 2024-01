Bartın\'da beklenen kucaklaşma gerçekleşti

Cumhur İttifakı kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Bartın Teşkilatı ve Adalet ve Kalkınma Partisi(AK Parti) Bartın Teşkilatı kaynaşma toplantısında bir araya geldi. AK Partili ve MHP'liler, Cumhur İttifakı'nın Bartın Belediye Başkan Adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nun etrafında kenetlendi.

Bartın Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Belediye Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden Cumhur İttifakı'nın Bartın Belediye Başkan Adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan, MHP Bartın İl Başkanı Ercüment Özçelik, 22.Dönem Milletvekili Asım Kulak, İl Genel Meclis Başkanı Kenan Dursun, AK Parti Bartın Merkez İlçe Başkanı Muhammet Kızılayoğlu, MHP Bartın Merkez İlçe Başkanı Murat Demir, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Evren Ayvaz ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Aile Çocuk Engelli Politikaları(KAÇEP) Başkanı Doç. Dr. Sevgi Ünal Karakuş ve Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Bartın İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, MHP Bartın İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Bartın İl Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Taş, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Bartın İl Başkanı Duran Iğıl ve parti kademlerinde görev alan eski yöneticiler katıldı.

Birlik ve beraberlik vurgusu

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan toplantıda ilk olarak değerlendirmelerde bulunan MHP Bartın İl Başkanı Ercüment Özçelik, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. İl Başkanı Özçelik, şu ifadeleri kullandı; "Bugün buraya aynı topraklarda aynı havayı soluyan, aynı suyu içen, aynı değer yargılarıyla yaşayan insanların siyasi fikir farklılıklarından dolayı girmiş oldukları siyasi bir yolculuğun birlikteliğinden dolayı teşekkür etmek için toplandık. 2016 yılının 15 Temmuz akşamı doğmuş olan bir ittifak ruhu var. O gün devlet bekası adına iç savaş çıkartmak isteyenlerin karşısında Türk halkının ve Türk milletinin mücadelesi sonucunda yeni kapıda bir ruh doğdu. Bu ruhun adına da Cumhur İttifakı dediler. Bu ittifak vatansever, devlet ve milletin hesaplarını yapan, devlet kaygısı yaşayanların oluşturduğu bir ittifak. Bu ittifak Anadolu'da zaman içerisinde her geçen gün büyüyerek ilerliyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu ittifak ruhunda da büyük vazifeleri var. Devletin ve milletin ani menfaatlerinin yerine doğru bir şekilde getirildiğinde karşılıksız destekleyen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey, tabelasının devlet ve millet menfaatleri için ışıklarını söndürdü. Karşılıksız o günlerden bu günlere kadar destek vermeye devam ediyor ve etmeye de devam edecek. Bu birlikteliğin getirdiği ruhla ülkemizin, çok büyük kazanımları var. Bu kazanımları muhafaza edebilmek için, bu varlıkları muhafaza edebilmek için, bu birlikteliğe inşallah aynı ruhla devam edeceğiz. Bununla ilgili bir kaygımız yok. Yukarıda doğan bu birliktelik Anadolu'ya doğru yavaş yavaş büyüyerek gidiyor. Yerel seçimlerde bu ruhu yaşatmak için Genel Başkanlarımızın almış olduğu bir karar var. Milliyetçi Hareket Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni 24 il de destekliyor. Adalet ve Kalkınma Partisi de 7 tane 2'si büyük 5 ilde de büyüklerimizin takdiri üzerine Milliyetçi Hareket Partisi'ni destekleme kararı aldılar. Bunların içinden de biri Bartın ilimizdi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin üretken belediyecilik anlayışıyla tanışmış olan Bartın ilinde Sayın Genel Başkanımızın talebi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir ve teveccühleriyle Sayın Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nun adaylığı kabul gördü ve 1 dönem daha Milliyetçi Hareket Partisi'nin kalmasına karar verdiler. Bu sürecin akabinde biz adayımızı açıkladık. Cumhur İttifakı oluştuğunda ben aday olabilirim diyen Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu Beyefendi ile yola çıktık. Adalet ve Kalkınma Partisi Bartın Milletvekilimiz, İl Başkanımız ve teşkilatlarla yapılan görüşmelerde bu seçim kampanyasına birlik ve beraberlik içerisinde çalışmamız gerektiği talimatlarını uygulamaya başlattık. Seçim kampanyasını birlik ve beraberlik içerisinde, huzur ve sükünet içerisinde Bartın halkına bu güzellikleri yaşatacağımıza inanıyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın ve daim kılsın. Kazanan Bartın olacak Bartınlılar olacak" dedi.

"Cumhur İttifakı'nın Başarısı İçin Çalışacağız"

AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan, 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın Bartın'da zaferle çıkması için AK Parti teşkilatı olarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. İl Başkanı Arslan, şu ifadeleri kullandı; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Belediye Başkanı görevindeyken bizlere gösterdiği "Eser ve Hizmet Belediyeciliği" çalışma anlayışı ile bugüne dek Cumhuriyet'imizin ilk vilayetine nice eserler kazandırdık. İnşallah sizlerin desteği ve duası ile kazandırmaya da devam edeceğiz. Hep birlikte yeni Bartın diyerek çıktığımız bu yolda ilk günkü aşk ve heyecan ile hizmetkarlık görevini yapma vazifesini şahsıma layık gören, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ederim. Bartın'ımız için yine yeniden hazırız kararlıyız. Siz kıymetli hemşerilerimizin desteği ve duası ile tüm teşkilatlarımız ile omuz omuza verecek, gece gündüz demeden çalışacak ve başarıya hep birlikte ulaşacağız. Türkiye yüzyılı şehirleri için hazırız kararlıyız, biz hazırız, Bartın hazır! Bartın'da Cumhur İttifakının adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu. Öncelikle ben adaylığını kendisine, Bartın'ımıza her iki teşkilata da hayırlı olmasını diliyorum. Bütün paydaşlarımızla ittifak yapalım ki bu ses daha güçlü olsun. İnşallah hem Bartın kazansın hem de inşallah Türkiye'miz kazansın istiyorum. Bartın ortak paydamız. Tüm Bartınlı hemşerilerimize Cumhur İttifakımızın Belediye Başkan Adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'na destek vermeye davet ediyorum. İnşallah kazanan Bartın olur. Kaybedecek zamanımız yok. Memleket iş bekler, hizmet bekler. Devam eden işlerin bitirilmesi, yeni projelerimizin başlaması için kolları sıvadık. Haydi Bismillah."

Milletvekili Aldatmaz'dan Tam Destek

İl Başkanı Özçelik'in konuşmasının akabinde kürsüye gelen AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Milletvekilliği görev süresi boyunca Belediye Başkan Adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'na destek sözü verdi. Ülkemizde yaşanan terör olaylarına da değinen Aldatmaz, şehitlerimize Allah'tan rahmet diledi. Milletvekili Aldatmaz, konuşmasında şu ifadeleri kullandı; "Bugün burada 31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Cumhur ittifakını temsil edecek Belediye Başkan Adayımızı Cumhur ittifakına mensup partilerimizin teşkilatları ile birlikte sizlere ilan etmek üzere bir araya geldik. Öncelikle hepiniz aday tanıtım toplantımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Öncelikle üs bölgelerimize yapılan hain saldırılarda şehadete eren şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yine şu anda Gazze'de devam eden bir insanlık dramı bir soykırım var biz burada şu anda konuşurken bile masum çocuklar, masum insanlar ölmeye devam ediyor. Buradan İsrail'in yaptığı soykırımı bir kez daha kınıyor orada hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılını geride bırakıp Türkiye Yüzyılı adını verdiğimiz ikinci yüzyılına adım attık. Tabi ülkemiz geçen bu yüzyılda önemli sınavlardan geçti, görülen ve görülmeyen bir sürü saldırılara maruz kaldı. Ülkemiz güçlendikçe bu saldırılarda şekil değiştirerek artmaya devam etti. Cumhur İttifakı ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğüne karşı bu durumlar içerisinde milli bir refleks olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin liderliğinde ortaya çıkmış ve Cumhur İttifakı ile girilen her seçimden de başarı ile çıkılmıştır. Seçimler demokrasilerin en temel taşıdır. Son 20 yılda vatandaşlarımız dünya ortalamalarının çok üzerinde yüzde 85'lerin üzerinde katılımlarla tam 17 kez sandık başına gitmiştir. Bu ülkemizdeki demokrasi inancının ve geleneğinin ne kadar güçlü olduğunun yegane göstergesidir. 31 Mart seçimlerinde de hep beraber sandık başına gidecek ve Bartın Şehir Merkezinde Cumhur İttifakımızın adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nu destekleyeceğiz. Türkiye'de 81 il, 919 ilçe, 392 belde var. Yani, toplamda 1392 belediye var. Hedefimiz AK Parti ve Cumhur İttifakı'nda olan belediyeleri tekrar ezici oranlarda kazanma yanında muhalefetin elindeki şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tanıştırmaktır. Bunun için milletimizin her adımında, her anında hep yanında olacak tüm benliği ile kendini şehrine adayacak belediye başkanları ile seçimlere hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çalmadık Kapı, Sıkmadık El Bırakmayacağız"

Bugünden itibaren Cumhur İttifakımızın adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu ile Belediye Meclis Üyesi adaylarımız, teşkilat mensuplarımız ile birlikte kapı kapı dolaşıp çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız. 31 Mart Yerel Seçimlerinde Bartın'daki tüm Belediyelerde Cumhur İttifakı çatısı altında başarıya ulaşacağımıza yürekten inandığımız belirtiyor, Cumhur ittifakımızın Bartın Merkez İlçe Belediye Başkan Adayı Hüseyin fahri Fırıncıoğlu'nu tebrik ediyorum.31 Mart 2014 yerel seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, hepinizi saygılarımla selamlıyorum."

"AK Parti ve Üç Hilalin Adayıyım"

MHP listesinden Cumhur ittifakı'nın adayı olarak seçime girecek olan ve mevcut Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu ise azim, şevk ve samimiyetle çalışacaklarını belirterek, iki teşkilatın tek teşkilatmışçasına hareket edeceği ifade etti. Başkan Fırıncıoğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı; "Cumhur İttifakı gizli hesaplar olmadan devletimizin bekası için kurulan bir ittifaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin gösterdiği yolda Cumhur İttifakı ile kurduğumuz gönül birliğini inşallah hep birlikte Bartın'da 31 Mart akşamı zafere taşıyacağız. Hem AK Parti'nin hem de üç hilalin Bartın Belediye Başkan Adayıyım. Milliyetçi Hareket Partisi'nden Cumhur İttifakı'nın Bartın Belediye Başkan Adayı olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu görevi şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'ye şükranlarımı sunuyorum. Her zaman desteklerini esirgemeyen başta ailem olmak üzere Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç'a, MHP Genel Başkan Yardımcılarımız Sayın Sadir Durmaz, Sayın Edip Semih Yalçın'a, Sayın Feti Yıldız ve Sayın Yaşar Yıldırım'a, Milletvekilimiz Sayın Yusuf Ziya Aldatmaz'a, AK Parti Bartın İl Başkanı Sayın Yaşar Arslan'a ve parti teşkilatlarına, MHP Bartın İl Başkanımız Sayın Ercüment Özçelik, Geçmiş Dönem Belediye Başkanımız Sayın Cemal Akın ve partimizin değerli üyelerine ve her zaman yanımda olan hemşehrilerimize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Hep birlikte yaşadığımız bu şehirde, sorunlarınıza çözüm bulmak ve geleceği birlikte şekillendirmek için önemli bir yola çıkıyoruz. Hep birlikte yeni hikayeler yazacağız. Bunu birlikte başaracağız. Değişim ve gelişim için çıktığımız bu yolda Allah'ın takdiri ve sizlerin desteğiyle başarıya ulaşacağımıza inanıyorum. Göreve geldiğim 22 Mart 2023 tarihinden buyana yaptığım çalışmalarla vatandaş odaklı hizmet anlayışını benimsedik. Az zamanda çok işler yaptık. Teveccüh göstermeniz durumunda aynı anlayışla vizyon projeleri şehrimiz için el birliğiyle hayata geçireceğiz. Katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı'nın birlikteliği ve kardeşliğinin daim olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor, herkesi saygı ile selamlıyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından partililere etli pilav ve tatlı ikram edildi. Başkan Fırıncıoğlu ve AK Parti İl Başkanı Arslan, kazanların başına geçerek partililere kendi elleriyle etli pilav ve tatlı dağıttı. - BARTIN