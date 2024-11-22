Başkan Saygılı: "Bizim ahdimiz büyük ve güçlü Türkiye"

Politika

AK Parti Urla 8. Olağan Kongresi'nde konuşan il başkanı Bilal Saygılı, "Bizim mücadelemiz gelecek nesiller, mutlu bir memleket içindir. Bizim yolumuz hakkın, hakikatin ve alın terinin yoludur." dedi.

Hakan Çeken Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Urla 8. Olağan Kongresi'ne AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir İl Koordinatörü Ahmet Sami Ceylan, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve teşkilat mensupları katıldı.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, konuşmasına Seferihisar'da görevi başında saldırıya uğrayan emniyet mensuplarına acil şifalar dileyerek başladı. İnan, AK Parti'nin, partilerinin Türkiye'yi 22 yıldır hep ileriye götürdüğünü söyledi. AK Parti'nin gençlik kolları kongrelerinin devam ettiğini belirten İnan, "Şehir şehir, ilçe ilçe geziyoruz. 23 yılın sonunda hala partimize çok büyük bir ilgi var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok büyük bir muhabbet var. Buna şahitlik ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan demokrasi mücadelesiyle iş başına gelmiş bu yüzyılın en büyük lideridir." dedi.

"İzmir hak ettiği yerel yönetim hizmetlerini alamıyor"

"İzmir'in geleceğinden tam 25 sene çaldılar" diyen İnan, şöyle devam etti: "Sayın Özgür Özel'e seslenmek istiyorum: Büyükşehir belediyesi en pahalı su ücretini İzmirli hemşehrilerimizden alıyor. Su ücreti almaya gelince gerçekten çok iyisiniz. Her defasında topu bize atmayı marifet biliyorsunuz. Neden İzmir Körfezi'ni temizleyemiyorsunuz? Bizim hemşerilerimiz kimin yalan, kimin doğru söylediğini eminim ki çok iyi bilir. Sonra çıkmış İzmir milletvekillerine İzmir'i sevmekten bahsediyor. Yesinler sizin İzmir sevginizi. İzmir Körfezi'ni resmen foseptik çukuruna çevirdiniz. Şehrin kanalizasyonunu İzmir Körfezi'ni boşaltarak mı İzmir'i seveceksiniz? İzmir milletvekilleri olarak AK kadrolar olarak İzmir sevgimizin üçte birini versek ve böyle bir imkanımız olsa gece gündüz demeden bu şehir için çalışmanız lazım."

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un İzmir Körfez'inden alınan bir kavanoz numuneyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirdiğini hatırlata İnan, "İşte sizin İzmir sevginiz o kavanozun içindeki sudur. O kavanoz bu 25 senelik ihanetinizin yansımasıdır. O kavanoz bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin özetidir. Konser vurgunlarının dibi gözükmüyor. Bu milletin bütçesini, bu milletin vergilerini konser uğruna şarkı söyleye söyleye soyuyorlar. Tüm belediyelerde işçiler haklarını alamazken, sendikalar ilçelerde ayaktayken, bunlar milyon dolarlık bütçeleri, yandaşlarına konser bahanesiyle peşkeş çekiyorlar. Bir de kültür festivallerimize dil uzatıyorlar. Kültür Bakanlığı olarak harcamalarımızın doğrudan hepsi sanatçılara gidiyor. Ama sizin harcadığınız o paralar sanatçılara gitmiyor." diye konuştu.

CHP'li belediyelerin hiçbir faaliyet yapacak güçlerinin kalmadığını öne süren İnan, "Örneğin Selçuk Belediyesi gelirlerinin yüzde 60'ını Meryem Ana'daki otopark gelirlerinden sağlıyor. Buradan söylemek istiyorum; Selçuk gibi bir belediyede böyle güzel bir turizm dolu bir ilçede bir otoparka bel bağladıysanız zaten belediyecilik noktasında vay halinize diyoruz. Otoparkı kullanmak için izinleri de zaten yok. Belediye başkanı Barcelona seyahatinden döner dönmez aklına ilk iş otopark paraları gelmiş. Zaten siz işinizi düzgün yapsanız izinsiz otoparka da ihtiyacınız kalmaz." diye konuştu.

Saygılı: "Daha çok çalışacağız, daha çok gayret edeceğiz, daha çok gönüle gireceğiz"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da, "Türkiye Yüzyılı muştumuzu ilçe ilçe, şehir şehir büyütüyoruz. Buradan Seferihisar'a geçecek, teşkilatımızla ahdimizi yineleyeceğiz. Bizim ahdimiz büyük ve güçlü Türkiye davası içindir. Bizim mücadelemiz gelecek nesiller, mutlu bir memleket içindir. Bizim yolumuz hakkın, hakikatin ve alın terinin yoludur. Urla da Türkiye Yüzyılı muştusuyla; ahdini yineleyecek. Urla ana kademesiyle, kadın ve gençlik kollarıyla, mahalle yönetimleriyle hakkın, hakikatin ve mücadelenin yolunda yürüyecek. Bu yolun lideri Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. O'nunla aynı davaya omuz vermek hepimiz için bir tarihi onur nişanı ve evlatlarımıza miras bırakacağımız şerefli bir mazidir. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan demek; Türkiye'nin mahküm edildiği terör belasının belini kıran irade demektir. Recep Tayyip Erdoğan, kendi milli savunma sanayisini yeniden ayağa kaldıran güçtür. Recep Tayyip Erdoğan, ulaşımda, eğitimde, sağlıkta, teknolojide Türkiye'ye çağ atlatan liderdir. Bizim Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz darbecilerine meydanı bırakmayarak halkıyla sokağa inen tarihteki ilk siyasidir. 23 yıl boyunca Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti; kadrolarıyla, plan ve projeleriyle, eser ve hizmet siyaseti ile, önce insan diyen politik felsefesiyle Türkiye'yi bir üst lige taşımıştır. Şimdi vakit Türkiye Yüzyılı vaktidir! Bu saatten sonra durmak, yorulmak, dinlenmek yok! Urla duramaz, İzmir duramaz, Türkiye duramaz! Daha çok çalışacağız, daha çok gayret edeceğiz, daha çok gönüle gireceğiz. Urla'yı AK Parti'nin sancak ilçesi, İzmir'i de Türkiye Yüzyılı'nın öncü şehri yapacağız." dedi.

Başkan Saygılı, Urla'ya yaptıkları hizmetleri hatırlattı

Urla'nın her şeyin en iyisini ve en güzelini hak ettiğini ifade eden Başkan Saygılı, "Urla'mızda 200 yataklı hastanemizi hizmete aldık. Halihazırda 100 yatak kapasitesi daha ilave edilmek üzere yatırım planına aldırdık. İhalesi yapılacak ve inşallah tam teşekküllü bölge hastanesi olarak hizmete alacağız. Güzelbahçe girişinden Karaburun'a kadar olan tek gidiş geliş olan yolu duble olarak sağolsun bakanlığımız yaptı. İlçe merkezimizin doğalgaz altyapı çalışmaları yüzde 70'i tamamlanmış durumdadır. Kalan kısımları ile alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Urla'da Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ihaleye çıkarmış olduğu gençlik merkezi ihalesi tamamlanmış olup yakın zamanda gençlerimizin ve Urlalı hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. İlçemiz geçen dönem 4.5 yıl boyunca İçişleri Bakanlığımızca görevlendirilen bağımsız belediye başkanı tarafından yönetildi. Bu süreçte 258 bin metre kare parke yer serim çalışması yapıldı. 60 bin metrekare sıcak asfalt serim çalışması yapıldı. 163 bin metrekare zemin kaplama çalışması gerçekleşti. İskele Çeşme Altı zeytin alanı ve Özbek'te derme çatma yapılarla işgal edilen sahillerimiz vatandaşımızın kullanımına açıldı. İlçemize 17 adet park ve yeşil alan kazandırıldı. Peki şimdi CHP geldi. Ne yapıyor CHP? Yahu bir kanalizasyon inşaatını beceremiyor. Altyapı çalışması yapmıyor, ayaklarını uzatıp keyiflerine bakıyorlar. Biz Urla'da bu güçlü teşkilatın varlığı, çalışmaları ve azmiyle lale devrini bitirecek, eser ve hizmet devrini müjdeleyeceğiz. AK kadrolar yeniden Urla'yı ayağa kaldıracak. Bunun için var gücümüzle hep birlikte çalışacağız. Bugüne kadar göstermiş olduğu üstün gayret, çaba ve emeklerinden dolayı ilçe başkanımız Ömer Tiryaki'ye şükranlarımı sunuyorum. Bayrağı devralarak daha yukarılara taşıyacak olan Barış Bükülmez'e de muvaffakiyetler diliyorum." diye konuştu.

Kaya: "Yarımadayı foseptiğe mahkum ettiler"

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, "Türkiye'nin dört bir köşesinde olduğu gibi İzmir'imizde de kongrelerimizi gerçekleştiriyoruz. Bugün Urla'dayız. Yarımadamız, dünyanın en güzel coğrafyalarından birisidir. Urla'mız, Çeşme'miz, Seferihisar'ımız, Karaburun'umuz, dünyanın en güzel yerleri. Ama maalesef bu bölgeler belki de Türkiye'nin en çok foseptiğinin olduğu yerlerdir. Sene 2024, bakın Urla'da, Çeşme'de kanalizasyon yok. Hala maalesef alt yapı yok. ve buraları kesintisiz çeyrek asırdır Cumhuriyet Halk Partili ilçe belediyeleri ve büyükşehir belediyesi tarafından yönetiliyor. ve bu çağda, bu yılda hala foseptik ile karşı karşıyayız. CHP, hem hizmet yapmıyor, hem de yapmadığı hizmetin parasını alıyor. Buradaki hemşehrilerimizin takdirleri başımızın üzerindedir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdikleri halde hala daha yapılmaması da kabul edilebilecek bir şey değildir. Bu CHP beceriksizliği ve vurdumduymazlığıdır. " dedi.

Konuşmaların ardından seçimlere geçildi. Mevcut başkan Ömer Tiryaki'nin aday olmadığı kongrede, Barış Bükülmez, AK Parti'nin yeni Urla ilçe başkanı oldu. - İZMİR