Başkan Zeyrek \'Manisa İçin\' yeni yol haritasını açıkladı

Politika

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yeni dönem belediye çalışma manifestosu ile 'Manisa İçin' kampanyasının tanıtımını gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 5 yıl boyunca benimseyeceği yönetim anlayışını içeren yeni dönem belediye çalışma manifestosu ile 'Manisa İçin' kampanyasının tanıtımını gerçekleştirdi Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende ilk olarak 31 Mart 2024 gecesi Cumhuriyet Meydanı'nda Manisalıların yaşadığı coşkunun yer aldığı video izlenildi. Ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek söz aldı. "Artık Manisa için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" diyen Başkan Zeyrek, önceki dönem Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kendi yönetim kadrosuyla bir bağı olmadığını belirtti. Zeyrek, "Çok dar bir kadro ile bu devasa belediyeyi, kendi istediği gibi yönetiyordu. Başkanın alt kademesi, yani genel sekreter ve yardımcılarının daire başkanlarıyla, daire başkanlarının müdürlerle, müdürlerin personelle bağı, personelin de vatandaşla bir ilişkisinin ne yazık ki olmadığını gördük. Öyle ki başkanı askeri tören misali karşılamalar, başkanlık katını kapatmalar, yönetim odalarına yaklaştırmamalar, personelle aynı ortamda bırakın bulunmayı, bir selamı bile esirgemeler... Belediye hizmet binalarında, personele bir damla suyu bile çok görmeler. Halka yapılan hizmetleri lütuf gibi sunmalar. Halkın vergileriyle o görevde olanların, halka tepeden bakmaları ve daha niceleri. İşte bugün size değiştireceğimizi söylediğimiz paradigmanın temelini bu yaklaşım oluşturuyor. Belki de son söz olarak söylemem gerekeni, tam da burada söylüyorum; biz kapılarını halka kapatan bir tutumu, 'ben yaptım oldu' anlayışını, sadece ben bilirim, kimseye de hesap vermem türü hastalıklı bakış açısını temelden reddediyoruz ve değiştirmeye kararlıyız. Yöneten ve yönetilen kavramları artık Manisa'mda yok. ve olmayacak da" ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, konuşmasının devamında belediyecilik anlayışını, çalışma arkadaşlarına karşı tavrı, halka yaklaşım ve hizmetleri sunuş tarzını sıraladı. 'Özgürlük, eşitlik, adalet ve dayanışma temellerine oturan sosyal demokrat ve halkçı bir belediye anlayışımız olacak. Sosyal demokrat, halkçı belediyeciliğimizin merkezinde adil yönetim, eşit hizmet anlayışı var' diyen Başkan Zeyrek, "Bu anlayışı hayata geçirirken; öncelikle kendi içinde iletişimi güçlü, yönetim kadrosundan her kademede çalışanına kadar, tüm personelin kendini değerli hissettiği bir belediye olacağız. Çalışanlarıyla sürekli iletişim halinde, aynı sofrayı paylaşan, sorunları tartışan, çözümleri birlikte üreten, çalışanların liyakat esasıyla belirlendiği bir belediye olacağız. Halka yaklaşımda nezaketi, saygıyı, sevgiyi, hoşgörüyü ve empatiyi asla unutmayan bir belediye olacağız. Halkın muhataplığını bir saniye dahi aklımızdan çıkarmadan, gelen soru, şikayet, öneri ve talepleri anında cevaplayan, bunlara dair fikir-i takibi yaparak vatandaşa en hızlı şekilde geri dönen, gerekirse hatasını kabul eden ve özür dilemekten çekinmeyen bir belediye olacağız. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in de her fırsatta dile getirdiği gibi bize oy veren, vermeyen ayrımı yapmadan herkese, her kesime adil ve eşit hizmet götüreceğiz. Soma'dan Selendi'ye, Şehzadeler'den Saruhanlı'ya, Akhisar'dan Demirci'ye her bir yurttaşımızın hak ettiği hizmeti sunacağız. Sesini duyuramayanların da hizmetlere erişimini sağlayacağız. Belediyeciliği bir avuç seçkinin rant kapısı olarak değil, tüm Manisalıların hak ettiği hizmeti aldığı, halkın refahı ve huzurunu düşünen bir kurum olarak göreceğiz. Kapalı, ulaşılamayan, hesap vermeyen bir belediyecilik değil, 7/ 24 ulaşılabilir, şeffaf, hesap verebilir bir anlayışta olacağız. İçerde, dışarıda, masa başında ya da sahada aktif olarak çalışan birimlerimizle, 24 saat hizmet veren çağrı merkezlerimizle 'yaşayan' bir belediye olacağız. İnsan onuruna yaraşır, tüm canlılarla barışık, güvenli bir kent için çalışacağız. Yoksulluk ve yoksunlukla kaynağında mücadele eden, kırılgan grupların, dezavantajlı kesimlerin imdadına koşan, imkanları oranında, ihtiyaçlarını karşılayan bir belediye olacağız. Halkçı belediyecilik anlayışıyla; dayanışmayı, kalkınmayı ve refahı hedef alan bir belediye olacağız. Doğayla barışık, çevreyle uyumlu, iklim değişikliğini bir an dahi unutmadan; Manisa'mızın doğal kaynaklarını israf etmeyen, bu kaynakları kullanırken koruyan, gelecek nesillere aktarmayı ödev edinen bir belediye olacağız. Her türlü afete dayanıklı, dirençli, sürdürülebilir ve krizlerle başa çıkabilen bir Manisa için her türlü altyapıyı kuran, yapılandıran belediye olacağız. Kentsel dönüşüm ve afetlerde insanı, çevreyi ve doğayı önceleyen, rantı değil kamu yararını düşünen, sadece bugünü değil geleceğin Manisa'sını planlayan bir belediye olacağız. Bilimsel bilgiyi kullanan, yenilikleri takip eden, akıllı teknolojileri halkın yararı için düşünen bir belediye olacağız. Ulaşım ve altyapı sorunları başta olmak üzere, kente dair temel sorunları çözerken ortak aklı benimseyen, halka soran, birlikte karar alan bir belediye olacağız. Kentin tüm aktörlerini bir masaya toplayan, birleştirici, ortak çalışma kültürünü kente yayan bir belediye olacağız. Ortak masayı kurarken, başta valilik, kaymakamlıklar, üniversite, sivil toplum kuruluşları ve kent konseyleri olmak üzere Manisa'mızdaki her bir kurumla, kuruluşla birlikte çalışmaya açık bir belediye olacağız. Başta tarih ve kültür olmak üzere, kentin değerlerini koruyan, zengin mirasa sahip çıkan, onları kente katkı sağlayacak şekilde tanıtan bir belediye olacağız. Yeni fikirlere açık, inovasyonu etkin kullanan, merkeze alan bir belediye olacağız. Aktif yurttaşlığı önemseyen, katılımcılığı merkeze alan, ortak akıl masalarını sorunların çözümünde 'olmazsa olmaz' kabul eden bir belediye olacağız. Kadınların hayatın her alanında daha çok görünür, karar alma mekanizmalarında daha aktif olduğu, cinsiyetçi yaklaşımdan uzak bir anlayışta olacağız. Toplumsal cinsiyet eşitliğini ve eşit katılımcılığı önce belediyemizde sonra tüm Manisa'mızda hayata geçireceğiz. Üretimi, üreticiyi hayatın merkezine koyan, hayati önemdeki üretimlerin sürmesi için üreticinin ayakta kalması gerektiğini bilen, üretim sorunlarını kendisine dert edinen, bu sorunların çözümü için sorumluluk alan bir belediye olacağız. Manisa'mızın marka değeri için projeler üreten, ulusal ve uluslararası alanlarda bu değeri tanıtmak, bilinirliği artırmak, geleceğe dair güçlü vizyon ortaya koymak için paydaşlarla çalışan bir belediye olacağız. Yoksul, engelli, yaşlı başta olmak üzere, dezavantajlı kesimlere insan onuruna yaraşır şekilde yaklaşan, Sosyal adaleti sağlayacak çalışmalar yapan bir belediye olacağız. Başta genç ve kadın işsizler olmak üzere, kent işsizliğini temel sorun olarak gören, bu büyük sorunun oluşturduğu tahribatları gidermek için çalışan bir belediye olacağız. 'Çocuk Dostu' bir belediye kuracağız. Çocuklara dair proje geliştirirken, hizmet üretirken, kapsayıcı, adil, çocukların düşüncelerini özgürce ifade edebilecekleri ortamlar oluşturma çabasında olacağız. Çocukların duygusal, fiziksel ve fikirsel gelişimini düşünecek, 'çocuk haklarını' merkeze alacağız. Bildiğiniz gibi belediyelerin en önemli sacayağı, bütçe oluşturmak. Katılımcı, çoğulcu demokrasinin en önemli göstergelerinden biri olan bütçe yapım süreçlerine de halkımızın katılımını istiyoruz. Proje üretirken, yatırım yaparken halkın talep ve beklentilerini esas alacağız. Halka hesap vermek, temel ilkemiz olacak. Emeklisi, işçisi, memuru, esnafı, sanayicisi, çiftçisi, öğrencisi kısacası tüm Manisalıların mutluluğu, refahı ve huzuru için çalışan bir belediye olacağız" dedi.

"Manisa'mızın değişimine siz de ortak olun"

Manisa'nın değişimine ortak olmaları için Manisalılara çağrıda bulunan Başkan Ferdi Zeyrek, konuşmasını şu şekilde sürdürdü; "Tüm bu kararları hayata geçirmek için, Manisa'mızı aydınlık geleceğe taşımak için, halkımıza hak ettiği hizmeti sunmak için, daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli ve daha zengin bir Manisa için tüm halkımıza çağrımızdır; gelin Manisa'mızın değişimine siz de ortak olun. Gelin aktif yurttaşlar olarak, kentin geleceğinde siz de söz sahibi olun. Gelin sözde, yetkide ve kararda sizin de etkiniz olsun. Gelin bu kadim kenti geleceğe taşıyan insanlardan olun. Gelin el ele, kol kola, omuz omuza, gönül gönüle olalım. Manisa'mız İçin hep birlikte çalışalım. Bu davet bizim"

Başkan Zeyrek, konuşmasının ardından genel sekreter, MASKİ Genel Müdürü, genel sekreter yardımcıları, başkan danışmanları ve daire başkanlarını tanıttı. Törene, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, DEVA Parti Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, ilçe belediye başkanları, CHP il ve ilçe örgütleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, mahalle muhtarları katıldı. - MANİSA