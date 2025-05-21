Batı Azerbaycan Konferansı Ankara'da Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Batı Azerbaycan Konferansı Ankara'da Yapıldı

Batı Azerbaycan Konferansı Ankara\'da Yapıldı
21.05.2025 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da Batı Azerbaycan'a dönüşü ele alan uluslararası konferans düzenlendi, önemli mesajlar verildi.

ANKARA'da, 'Batı Azerbaycan'a ( Ermenistan'a) Geri Dönüş: İnsan Hakları Üstünlüğü Önemli Bir Koşul Olarak' konulu uluslararası konferans düzenlendi.

Batı Azerbaycan Topluluğu ve Azerbaycan Türkiye Evi tarafından Ankara'daki bir otelde düzenlenen konferansa AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Siyasi Partiler ve Yasama Erki ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Adalet Veliyev ve davetliler katıldı. Prof. Dr. Veliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konferansa gönderdiği mesajı okudu. Mesajında konferansa ev sahipliği yapan Türkiye'ye teşekkür eden Aliyev, konferansın, bölgede barış, adalet ve insan haklarının sağlanması yolunda önemli olduğunu kaydetti.

'BÖLGENİN TARİHİNİ YENİDEN YAZMAYI AMAÇLIYORLARDI'

Ermenistan'ın, bir zamanlar bu ülkede yaşayan Azerbaycanlılara karşı uyguladığı baskıları hatırlatan Aliyev, yüz binlerce soydaşının ata topraklarından zorla çıkarıldığını belirterek, "Şimdiki Ermenistan toprakları olan Batı Azerbaycan'da Azerbaycanlılara karşı sistematik etnik temizlik uygulandı. Böylece Ermenistan'da Azerbaycanlı kalmadı. Bu etnik temizlik büyük insani trajedi olmanın yanı sıra 1920'de Doğu Zengezur'un Azerbaycan'dan alınarak Ermenistan'a verilmesiyle Azerbaycan'ın ayrılmaz parçası olan Nahçıvan'la kara bağlantısı kesildi. Ermenistan, bin yıllardır Batı Azerbaycan'da yaşayan Azerbaycanlıların zengin kültürel mirasını, tarihi anıtlarını, camilerini ve mezarlıklarını yok etti. Bununla o topraklardan Azerbaycanlıların izini silmeyi ve bölgenin tarihini yeniden yazmayı amaçlıyorlardı" ifadelerini kullandı.

'ERMENİSTAN, KOMŞULARINA KARŞI TOPRAK İDDİALARINA SON VERMELİ'

Karabağ'ın işgalden kurtuluşu ve insanların vatanlarına geri dönmesinin Batı Azerbaycanlılara da moral verdiğine belirten Aliyev, "Batı Azerbaycan konusu artık uluslararası gündemde yer almaktadır. Batı Azerbaycan Topluluğu'nun uluslararası hukuka uygun, sivil girişimleri takdire şayandır. Batı Azerbaycanlıların güvenli ve onurlu şekilde, barış yoluyla Ermenistan'daki ata yurtlarına dönüşünün sağlanması, bölgede barışın sağlanması için önemli şarttır. Ermenistan toplumunda Türk halklarına karşı nefretin bulunması, Büyük Ermenistan rüyası, anayasalarında Azerbaycan ve Türkiye'ye karşı toprak iddialarının bulunması, Batı Azerbaycanlıların dönmesine olanak sağlanmaması barışa engel oluşturuyor. Ermenistan, komşularına karşı toprak iddialarına son vermeli, Azerbaycanlılara ait kültürel mirasın restore edilmesi ve korunması için adımlar atmalı ve bu amaçla UNESCO misyonunun ülkeye girmesine müsaade etmeli, Batı Azerbaycan Topluluğu ile diyaloğa başlamalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Erivan yönetiminden Batı Azerbaycanlılarının ne zaman dönecekleri hususunda net açıklamalarda bulunmasını ve Batı Azerbaycan Topluluğu yöneticilerini kabul etmelerini beklediklerinin altını çizen Aliyev, "Batı Azerbaycanlıların dönme arzusu Ermenistan'a karşı toprak iddiaları anlamına gelmemektedir. Dönüş gerçekleşene kadar bu konu Azerbaycan'ın gündeminden çıkmayacaktır. Ata yurtlarına dönecek Batı Azerbaycanlılara güvenlik garantisi verilmelidir" dedi.

EFKAN ALA: OLAĞANÜSTÜ AZİM, BİZİ GURURLANDIRMAKTA

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ise "Karabağ'ın işgali nedeniyle 1 milyondan fazla Azerbaycanlı ata topraklarını terk etmek zorunda kalmış ve kendi ülkelerinde yerlerinden edilmiştir. Uluslararası toplum bu vahşet karşısında sessiz kalırken, Türkiye olarak bu durumu hiçbir zaman kabullenmedik ve adaletin mutlak tecelli edeceği inancımızı hep koruduk. Umummilli lider Haydar Aliyev'in en büyük hayali olan Azad Karabağ, Aliyev'in ali başkumandanlığında işgalden kurtarıldı. Azerbaycan'ın, Karabağ ve Doğu Zengezur'un yeniden imar ve ihyası, halkının onurlu ve güvenli geri dönüşü ve yok edilen kültürel ve dini mirasın restorasyonu için gösterdiği olağanüstü azim bizleri gururlandırmaktadır" diye konuştu.

'TÜRK DÜNYASININ GÜCÜNE GÜÇ KATACAK'

Azerbaycan'ın barışın ve bölgesel kalkınmanın baş mimarı olacağını ifade eden Ala, "Kültürel ve dini mirasın ayağa kaldırılması, yerinden edilen insanların onurlu ve güvenli bir şekilde geri dönmesi için ortaya konulan çabalar, tüm dünya için örnek teşkil etmiştir. Bugün, Batı Azerbaycan'a geri dönüş konusunu konuşurken, geçmişin yaralarını sarmakla kalmıyor, geleceği de inşa etmek için omuz omuza veriyoruz. 'Türk kapısı' Nahçıvan ile Azerbaycan anakarası arasında sağlanacak bağlantı, Türkiye'nin Orta Asya ile arasındaki bağı kuvvetlendireceği gibi Türk dünyasının gücüne güç katacak, halklarımızı daha da yakınlaştıracaktır" dedi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Azerbaycan, Konferans, AK Parti, Politika, Ankara, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Batı Azerbaycan Konferansı Ankara'da Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu
Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu olmayınca gözünü o isme çevirdi Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu olmayınca gözünü o isme çevirdi
Elon Musk’ın babası katil çıktı Hepsini tek bir kişi için öldürmüş Elon Musk'ın babası katil çıktı! Hepsini tek bir kişi için öldürmüş
Avrupa Birliği, Suriye’ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdı Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdı
Yener İnce’den binlerce beğeni alan ’’Florya suyu’’ açıklaması Yener İnce'den binlerce beğeni alan ''Florya suyu'' açıklaması
İçişleri Bakanlığı ’30 ilçeye vali atanacağı’ iddiasını yalanladı İçişleri Bakanlığı '30 ilçeye vali atanacağı' iddiasını yalanladı
İstanbul’da okulda skandal Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti İstanbul'da okulda skandal! Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti
Dev final öncesi kızdıran soru: Ben bir soytarı değilim Dev final öncesi kızdıran soru: Ben bir soytarı değilim
AB, İsrail’le ticari ortaklık anlaşmasını gözden geçirmeye karar verdi AB, İsrail'le ticari ortaklık anlaşmasını gözden geçirmeye karar verdi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Alevi örgütlerinin tepkisini çeken sözlerine açıklık getirdi TBMM Başkanı Kurtulmuş, Alevi örgütlerinin tepkisini çeken sözlerine açıklık getirdi
Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarının yeri ve zamanını duyurdu Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarının yeri ve zamanını duyurdu

16:15
İsrail durmuyor Türk diplomatların da bulunduğu heyete ateş açıldı
İsrail durmuyor! Türk diplomatların da bulunduğu heyete ateş açıldı
16:15
Üsküdar Belediyesi’ne haciz geldi
Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi
14:15
Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Portnov, Madrid’de öldürüldü
Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Portnov, Madrid'de öldürüldü
13:36
İmamoğlu’nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı
İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı
23:02
Osimhen durmuyor Türkiye’de bir rekoru daha kırabilir
Osimhen durmuyor! Türkiye'de bir rekoru daha kırabilir
22:49
Ali Koç’a bir darbe de eski dostu Metin Sipahioğlu’ndan
Ali Koç'a bir darbe de eski dostu Metin Sipahioğlu'ndan
22:40
İmamoğlu’nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi
İmamoğlu'nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi
22:24
Uykusunda dişlerini yuttu, dayanılmaz öksürükle hastaneye koştu
Uykusunda dişlerini yuttu, dayanılmaz öksürükle hastaneye koştu
22:11
Trafikteki yön levhasında direk dansı yaptı
Trafikteki yön levhasında direk dansı yaptı
22:02
CHP’li vekiller, HSK üyelerinin seçileceği TBMM Genel Kurulu’nu terk etti
CHP'li vekiller, HSK üyelerinin seçileceği TBMM Genel Kurulu'nu terk etti
21:09
Sevgilisini öldürüp intihar etmişti Veda mektubunda anlattıkları kafa karıştırıcı
Sevgilisini öldürüp intihar etmişti! Veda mektubunda anlattıkları kafa karıştırıcı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2025 16:26:22. #7.13#
SON DAKİKA: Batı Azerbaycan Konferansı Ankara'da Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.