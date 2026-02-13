Batman’a 474 Milyon Liralık Kültürel Yatırım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Batman’a 474 Milyon Liralık Kültürel Yatırım

Batman’a 474 Milyon Liralık Kültürel Yatırım
13.02.2026 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Son yıllarda Batman'a kültür ve turizm alanında 474 milyon liralık yatırım yaptığımızı hatırlatmak isterim. Batman'da 78 sit alanı ve 144 taşınmaz kültür varlığını tescil ettik.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Son yıllarda Batman'a kültür ve turizm alanında 474 milyon liralık yatırım yaptığımızı hatırlatmak isterim. Batman'da 78 sit alanı ve 144 taşınmaz kültür varlığını tescil ettik. Hasankeyf'te hayata geçirdiğimiz Arkeopark ve Kültür Park Müze Alanı vizyon projelerimizin başında geliyor. Hazine mülkiyetinde bulunan 18 taşınmazımızın kesin tahsisleri tamamlandı." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Batman'a gelen Bakan Ersoy, Valiliği ziyaret etti.

Valilik Şeref Defterini imzalayan Ersoy, Vali Ekrem Canalp ile görüştü.

Ardından AK Parti İl Başkanlığına geçen Ersoy, partililerle bir araya geldi.

Parti binasında düzenlenen "İl Danışma Toplantısı"nda konuşan Ersoy, Türkiye'nin dört bir yanında parti teşkilatlarıyla gerçekleştirdikleri bu toplantıların hedeflerini tazeledikleri, milletle kurdukları gönül bağını güçlendirdikleri kıymetli buluşmalar olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geleceğe değer katan yatırımlarla Türkiye'nin dört bir yanını kararlılıkla ihya ettiklerini belirten Ersoy, her bölgeyi eser ve hizmet siyasetiyle buluşturduklarını ifade etti.

Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine emin adımlarla yürüdüklerini dile getirerek, Batman'ı da bu büyük yürüyüşün güçlü bir parçası haline getirdiklerini söyledi.

"Şehrimizdeki turizm tesislerinin yatak kapasitesi 2 bin 606'ya ulaşmıştır"

Batman'da 185 milyon lira yatırımla hayata geçirdikleri 3 kütüphanenin açılışını gerçekleştireceklerini belirten Ersoy, "Son yıllarda Batman'a kültür ve turizm alanında 474 milyon liralık yatırım yaptığımızı hatırlatmak isterim. Şu ana kadar Batman için planladığımız tüm kalkınma adımlarını bir bir hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Ersoy, tamamladıkları Batman Kültür Merkezi'nin AK Parti belediyeciliğinin, eser ve hizmet siyasetinin Batman'daki somut bir nişanesi olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu merkez laf değil iş üreten, vaat değil eser konuşan bir siyasi hareketin en güzel imzasıdır. ?AK Parti iktidara geldiğinde Batman'da tablo son derece sınırlıydı. 2002 yılında işletme belgeli konaklama tesisi sayısı yalnızca 6, yatak kapasitesi ise 737 iken bugün şehrimizdeki turizm tesislerinin yatak kapasitesi 2 bin 606'ya ulaşmıştır. Bu rakamlar, Batman'ın artık bölgesel değil, ulusal ölçekte bir turizm potansiyeline kavuştuğunu da açıkça göstermektedir."

Batman'da 3 müze ve 1 örenyeri olmak üzere 4 kültürel birimlerinin olduğunu dile getiren Ersoy, Hasankeyf Müzesi ve Hasankeyf Örenyeri'nin bu toprakların binlerce yıllık hafızasını dünyaya anlatan çok kıymetli değerler olduğunu kaydetti.

Hasankeyf Müzesi'nin 2023-2025 yılları arasında 60 bine yakın ziyaretçiyi ağırladığını, sadece 2025 yılında müzeyi ziyaret edenlerin sayısının 37 bine ulaştığını dile getiren Ersoy, kentte katlayarak ilerleyen bir turizm potansiyeli olduğunu belirtti.

"Hasankeyf'i dünyanın sayılı arkeolojik merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz"

Ersoy, şunları kaydetti:

"2020 yılında zorunlu olarak kapatılan müzemizi 2022 yılında yeniden açarak, Hasankeyf'in üzerine titrediğimizi tüm dünyaya göstermiş olduk. Batman'da 78 sit alanı ve 144 taşınmaz kültür varlığını tescil ettik. Hasankeyf'te hayata geçirdiğimiz Arkeopark ve Kültür Park Müze Alanı vizyon projelerimizin başında geliyor. Hazine mülkiyetinde bulunan 18 taşınmazımızın kesin tahsisleri tamamlandı. Alan bakanlığımıza teslim edildi ve hukuki süreci devam eden alanlar için de kararlılıkla çalışmalarımız devam ediyor. Şaab Vadisi alanında yürütülen tahsis çalışmalarıyla da Hasankeyf'i yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı arkeolojik merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz."

Hasankeyf'teki arkeolojik kazının Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mardin Artuklu Üniversitesi adına Doç. Dr. Zekai Erdal başkanlığında yürütüldüğünü hatırlatan Ersoy, 2025 yılında bu kazı alanına 2 milyon liradan fazla ödenek ayırdıklarını belirtti.

Ersoy, siyasetlerinin eserle yapıldığını, davalarının geleceği inşa eden bir dava olduğunu ifade ederek, Batman'ı "Türkiye Yüzyılı"nın kültür, turizm ve medeniyet şehirlerinden biri yapma kararlığında olduklarını söyledi.

"Batman'ı dünyaya anlatıyoruz"

Tarihi ve kültürel zenginliğiyle göz kamaştıran Batman'ın bu potansiyelini artırmak için çalışmaları bütüncül bir anlayışla sürdürdüklerini dile getiren Ersoy, şöyle konuştu:

"İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulumuz aracılığıyla düzenli toplantılar gerçekleştiriyor, yerel paydaşlarımızla güçlü bir eş güdüm sağlıyoruz. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımız öncülüğünde de yürütülen ulusal ve uluslararası tanıtım faaliyetleri kapsamında "influencer"lardan basın mensuplarına, tur operatörlerinden dijital platformlara uzanan geniş bir yelpazede Batman'ı dünyaya anlatıyoruz. GoTürkiye markası çatısı altında yürütülen çok dilli dijital tanıtımlar, milyonlarca gösterimle Batman'ın kültürünü, doğasını ve gastronomisini küresel ölçekte tanıtıyor, sosyal medya kampanyaları, tanıtım filmleri ve sahada kullanılan modern tanıtım materyalleriyle Batman'ın bilinirliğini her geçen gün daha da artırıyoruz. Aynı zamanda çevresel ve kültürel sürdürülebilirliği önceleyen bir anlayışla, turizm tesislerimizin belgelendirme oranlarını yükseltiyor, nitelikli turizmi esas alıyoruz. Valilikte geniş bir bilgilendirme toplantısı oldu. Kendilerini Ankara'ya davet ettim, turizm master planı üzerinden tekrar geçeceğiz. Kütüphanelerde hızla yol aldık ama şimdi sizi turizmde biraz daha hızlandırmamız gerekiyor. Startı da verdik, inşallah Ankara'da hızlandıracağız. Bakanlığımızın bütün birimleriyle hızlı bir şekilde Batman'ımıza yol aldıracağız. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, kültürü ve turizmi kalkınmanın temel unsurlarından biri olarak görüyor, Batman'ı sahip olduğu değerlerle geleceğe güçlü bir şekilde taşıyoruz."

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da Türkiye'nin her alanda büyüdüğünü, her alanda sözü dinlenen, söylediklerini yapan, etrafına güven veren ve bölgesel barış ile kardeşliğin temsilcisi olan bir ülke konumunda olduğunu söyledi.

Batman'ın büyüyen ve gelişen Türkiye'nin bir parçası olduğunu vurgulayan Nasıroğlu, "Turizm bizim için son derece kıymetlidir çünkü Mezopotamya kültürün ve medeniyetin beşiği olan bir yerdir. Bölgede istikrarın ve barışın olmasından en çok faydalanacak olanlar bizleriz. Barışın olduğu yerde yatırım, turizm, zenginlik ve güzellik vardır. Barışa dört elle sarılacağız. Hem kendi ülkemizdeki barış için hem de bölgedeki barış için." dedi.

AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi ise Batman'a katkılarından dolayı Bakan Ersoy'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri Ersoy, Yerel Haberler, AK Parti, Politika, Ekonomi, Turizm, Batman, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Politika Batman’a 474 Milyon Liralık Kültürel Yatırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin konuştuğu skandalda savcıyı tehdit edenler için istenen ceza belli oldu Türkiye'nin konuştuğu skandalda savcıyı tehdit edenler için istenen ceza belli oldu
Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor
Mide bulandıran anlar Çiğ köfte dükkanında sipariş ettiği dürüme sakal kılı koydu Mide bulandıran anlar! Çiğ köfte dükkanında sipariş ettiği dürüme sakal kılı koydu
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
Kan donduran vahşet Cezaevinden gelen itirafın ardından zanlıların görüntüleri ortaya çıktı Kan donduran vahşet! Cezaevinden gelen itirafın ardından zanlıların görüntüleri ortaya çıktı
Fenerbahçe taraftarının sevgilisiydi Yaptığı tek hareketle nefret edilen bir isim haline dönüştü Fenerbahçe taraftarının sevgilisiydi! Yaptığı tek hareketle nefret edilen bir isim haline dönüştü
Doğu Anadolu’nun en büyüğü Bir ilimiz tamamen üzerine kurulmuş Doğu Anadolu'nun en büyüğü! Bir ilimiz tamamen üzerine kurulmuş
Olimpiyat pistinde aşk rüzgarı: Madalyalı sporcuya sürpriz evlilik teklifi Olimpiyat pistinde aşk rüzgarı: Madalyalı sporcuya sürpriz evlilik teklifi
Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi
Meclis toplantısında yumruklar konuştu, küfürler havada uçuştu Meclis toplantısında yumruklar konuştu, küfürler havada uçuştu
UEFA açıkladı İşte temsilcilerimizin Avrupa’da elde ettiği gelirler UEFA açıkladı! İşte temsilcilerimizin Avrupa'da elde ettiği gelirler
Bu fabrikadaki maaşlar dudak uçuklatır İşçiler bayram etti Bu fabrikadaki maaşlar dudak uçuklatır! İşçiler bayram etti
Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı
Almanya’da pilotların grevi ulaşımı kilitledi 800 uçuş iptal edildi Almanya'da pilotların grevi ulaşımı kilitledi! 800 uçuş iptal edildi
Türk boksunun acı günü Seyda Keser hayatını kaybetti Türk boksunun acı günü! Seyda Keser hayatını kaybetti

15:02
Trump’ın “Hakkında konuşmam yasak“ dediği gizli silah: Discombobulator
Trump'ın "Hakkında konuşmam yasak" dediği gizli silah: Discombobulator
14:59
Galatasaray’ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor
Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor
14:12
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
13:42
426 bin liralık gizem Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
13:38
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor Sadece 2 gün kaldı
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
13:21
Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi Artık 6 bin TL cezası var
Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi! Artık 6 bin TL cezası var
13:19
Memurlara yılda iki kez ikramiye Teklif Meclis’e sunuldu
Memurlara yılda iki kez ikramiye! Teklif Meclis'e sunuldu
12:49
A Milli Takım’ın UEFA Uluslar A Ligi’ndeki fikstürü belli oldu
A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
12:09
Pedofili dosyasında adı geçen Goldman Sachs bankasının avukatı istifa etti
Pedofili dosyasında adı geçen Goldman Sachs bankasının avukatı istifa etti
11:59
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu Tam 25 kişi
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi
11:54
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
11:30
Piyasalar alev alev Tarihi bir rekor daha geldi
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
11:28
Süper Lig’in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret
Süper Lig'in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret
11:27
N’Golo Kante’nin bilinmeyenleri Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
N'Golo Kante'nin bilinmeyenleri! Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
11:21
Evlenmeyi düşünenler dikkat Düğün salonları salı günü kapalı olacak
Evlenmeyi düşünenler dikkat! Düğün salonları salı günü kapalı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 15:14:21. #7.11#
SON DAKİKA: Batman’a 474 Milyon Liralık Kültürel Yatırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.