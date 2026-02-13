Batman’a 474 Milyon Liralık Kültürel Yatırım

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Son yıllarda Batman'a kültür ve turizm alanında 474 milyon liralık yatırım yaptığımızı hatırlatmak isterim. Batman'da 78 sit alanı ve 144 taşınmaz kültür varlığını tescil ettik. Hasankeyf'te hayata geçirdiğimiz Arkeopark ve Kültür Park Müze Alanı vizyon projelerimizin başında geliyor. Hazine mülkiyetinde bulunan 18 taşınmazımızın kesin tahsisleri tamamlandı." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Batman'a gelen Bakan Ersoy, Valiliği ziyaret etti.

Valilik Şeref Defterini imzalayan Ersoy, Vali Ekrem Canalp ile görüştü.

Ardından AK Parti İl Başkanlığına geçen Ersoy, partililerle bir araya geldi.

Parti binasında düzenlenen "İl Danışma Toplantısı"nda konuşan Ersoy, Türkiye'nin dört bir yanında parti teşkilatlarıyla gerçekleştirdikleri bu toplantıların hedeflerini tazeledikleri, milletle kurdukları gönül bağını güçlendirdikleri kıymetli buluşmalar olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geleceğe değer katan yatırımlarla Türkiye'nin dört bir yanını kararlılıkla ihya ettiklerini belirten Ersoy, her bölgeyi eser ve hizmet siyasetiyle buluşturduklarını ifade etti.

Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine emin adımlarla yürüdüklerini dile getirerek, Batman'ı da bu büyük yürüyüşün güçlü bir parçası haline getirdiklerini söyledi.

"Şehrimizdeki turizm tesislerinin yatak kapasitesi 2 bin 606'ya ulaşmıştır"

Batman'da 185 milyon lira yatırımla hayata geçirdikleri 3 kütüphanenin açılışını gerçekleştireceklerini belirten Ersoy, "Son yıllarda Batman'a kültür ve turizm alanında 474 milyon liralık yatırım yaptığımızı hatırlatmak isterim. Şu ana kadar Batman için planladığımız tüm kalkınma adımlarını bir bir hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Ersoy, tamamladıkları Batman Kültür Merkezi'nin AK Parti belediyeciliğinin, eser ve hizmet siyasetinin Batman'daki somut bir nişanesi olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu merkez laf değil iş üreten, vaat değil eser konuşan bir siyasi hareketin en güzel imzasıdır. ?AK Parti iktidara geldiğinde Batman'da tablo son derece sınırlıydı. 2002 yılında işletme belgeli konaklama tesisi sayısı yalnızca 6, yatak kapasitesi ise 737 iken bugün şehrimizdeki turizm tesislerinin yatak kapasitesi 2 bin 606'ya ulaşmıştır. Bu rakamlar, Batman'ın artık bölgesel değil, ulusal ölçekte bir turizm potansiyeline kavuştuğunu da açıkça göstermektedir."

Batman'da 3 müze ve 1 örenyeri olmak üzere 4 kültürel birimlerinin olduğunu dile getiren Ersoy, Hasankeyf Müzesi ve Hasankeyf Örenyeri'nin bu toprakların binlerce yıllık hafızasını dünyaya anlatan çok kıymetli değerler olduğunu kaydetti.

Hasankeyf Müzesi'nin 2023-2025 yılları arasında 60 bine yakın ziyaretçiyi ağırladığını, sadece 2025 yılında müzeyi ziyaret edenlerin sayısının 37 bine ulaştığını dile getiren Ersoy, kentte katlayarak ilerleyen bir turizm potansiyeli olduğunu belirtti.

"Hasankeyf'i dünyanın sayılı arkeolojik merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz"

Ersoy, şunları kaydetti:

"2020 yılında zorunlu olarak kapatılan müzemizi 2022 yılında yeniden açarak, Hasankeyf'in üzerine titrediğimizi tüm dünyaya göstermiş olduk. Batman'da 78 sit alanı ve 144 taşınmaz kültür varlığını tescil ettik. Hasankeyf'te hayata geçirdiğimiz Arkeopark ve Kültür Park Müze Alanı vizyon projelerimizin başında geliyor. Hazine mülkiyetinde bulunan 18 taşınmazımızın kesin tahsisleri tamamlandı. Alan bakanlığımıza teslim edildi ve hukuki süreci devam eden alanlar için de kararlılıkla çalışmalarımız devam ediyor. Şaab Vadisi alanında yürütülen tahsis çalışmalarıyla da Hasankeyf'i yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı arkeolojik merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz."

Hasankeyf'teki arkeolojik kazının Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mardin Artuklu Üniversitesi adına Doç. Dr. Zekai Erdal başkanlığında yürütüldüğünü hatırlatan Ersoy, 2025 yılında bu kazı alanına 2 milyon liradan fazla ödenek ayırdıklarını belirtti.

Ersoy, siyasetlerinin eserle yapıldığını, davalarının geleceği inşa eden bir dava olduğunu ifade ederek, Batman'ı "Türkiye Yüzyılı"nın kültür, turizm ve medeniyet şehirlerinden biri yapma kararlığında olduklarını söyledi.

"Batman'ı dünyaya anlatıyoruz"

Tarihi ve kültürel zenginliğiyle göz kamaştıran Batman'ın bu potansiyelini artırmak için çalışmaları bütüncül bir anlayışla sürdürdüklerini dile getiren Ersoy, şöyle konuştu:

"İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulumuz aracılığıyla düzenli toplantılar gerçekleştiriyor, yerel paydaşlarımızla güçlü bir eş güdüm sağlıyoruz. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımız öncülüğünde de yürütülen ulusal ve uluslararası tanıtım faaliyetleri kapsamında "influencer"lardan basın mensuplarına, tur operatörlerinden dijital platformlara uzanan geniş bir yelpazede Batman'ı dünyaya anlatıyoruz. GoTürkiye markası çatısı altında yürütülen çok dilli dijital tanıtımlar, milyonlarca gösterimle Batman'ın kültürünü, doğasını ve gastronomisini küresel ölçekte tanıtıyor, sosyal medya kampanyaları, tanıtım filmleri ve sahada kullanılan modern tanıtım materyalleriyle Batman'ın bilinirliğini her geçen gün daha da artırıyoruz. Aynı zamanda çevresel ve kültürel sürdürülebilirliği önceleyen bir anlayışla, turizm tesislerimizin belgelendirme oranlarını yükseltiyor, nitelikli turizmi esas alıyoruz. Valilikte geniş bir bilgilendirme toplantısı oldu. Kendilerini Ankara'ya davet ettim, turizm master planı üzerinden tekrar geçeceğiz. Kütüphanelerde hızla yol aldık ama şimdi sizi turizmde biraz daha hızlandırmamız gerekiyor. Startı da verdik, inşallah Ankara'da hızlandıracağız. Bakanlığımızın bütün birimleriyle hızlı bir şekilde Batman'ımıza yol aldıracağız. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, kültürü ve turizmi kalkınmanın temel unsurlarından biri olarak görüyor, Batman'ı sahip olduğu değerlerle geleceğe güçlü bir şekilde taşıyoruz."

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da Türkiye'nin her alanda büyüdüğünü, her alanda sözü dinlenen, söylediklerini yapan, etrafına güven veren ve bölgesel barış ile kardeşliğin temsilcisi olan bir ülke konumunda olduğunu söyledi.

Batman'ın büyüyen ve gelişen Türkiye'nin bir parçası olduğunu vurgulayan Nasıroğlu, "Turizm bizim için son derece kıymetlidir çünkü Mezopotamya kültürün ve medeniyetin beşiği olan bir yerdir. Bölgede istikrarın ve barışın olmasından en çok faydalanacak olanlar bizleriz. Barışın olduğu yerde yatırım, turizm, zenginlik ve güzellik vardır. Barışa dört elle sarılacağız. Hem kendi ülkemizdeki barış için hem de bölgedeki barış için." dedi.

AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi ise Batman'a katkılarından dolayı Bakan Ersoy'a teşekkür etti.