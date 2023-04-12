Batman'da AK Parti adayları için şatafatlı karşılama - Son Dakika
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Batman'da AK Parti adayları için şatafatlı karşılama

12.04.2023 19:15

Batman'da iş insanı Ferhat Nasıroğlu'nun da aralarında bulunduğu AK Parti Batman Milletvekili adayları, havaalanında şatafatlı bir törenle karşılandı. Karşılama töreninde meydana gelen kuyruk ve araç konvoyunun kilometrelerce uzadığı görüldü.

Batman'da bugün Ankara'dan gelen Batman AK Parti Milletvekili adayları Batman birinci sıra milletvekili Adayı Ferhat Nasıroğlu, Fırat Tunç, Muhsine Bozkurt, Murat Güneştekin ve Serhat Ramanlı hava alanında düzenlenen törenle karşılandı. Karşılama törenine yüzlerce partili ve aday yakınları katıldı.

Batman'dan AK Parti adaylarına görkemli karşılama

HALKI SELAMLADILAR

Havalimanından ayrılan milletvekili adayları, daha sonra araç konvoyu eşliğinde şehir turu atarak parti binasında toplanan kalabalığı selamladı.

FERHAT NASIROĞLU'NA ÖZEL İLGİ

Adaylık teklifi bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Batman'ın hayır sever iş adamı olarak bilinen Ferhat Nasıroğlu'na karşılamada azami ilgi gösterildi.

Batman'dan AK Parti adaylarına görkemli karşılama

"21 YILDIR ÇOK GÜZEL HİKAYELER YAZDIK"

Burada vatandaşlarla konuşan Ak Parti il Başkanı Akif Gür, "Bugün ramazan ayının sonlarına doğru gidiyoruz. Oruçlarımız, ibadetlerimiz rabbimiz katında makbul ve kabul olsun inşallah. Bugün oruçlu hallerinizle buraya kadar teşrif ettiniz, bizleri bağrınıza bastınız, milletvekili adaylarımızı karşıladınız. Allah hepinizden razı olsun. Bugün itibariyle yaklaşık bir aylık bir süremiz var. 14 Mayıs 2023 bizim için çok önemli her seçim önemlidir ama bu seçim hem Batman hem ülkemiz hem de coğrafyamız için çok önemli. Ben çok çok teşekkür ediyorum. 21 yıldır çok güzel hikayeler yazdık. Batman'a ülkemizde yatırım üstüne yatırım yaptım. Ancak 21 yıl sonra duracak değiliz. Her zaman söylediğim bir cümle var biz bunca yolu durmak için yürümedik, yürüyecek çok yolumuz var. Durmak için daha çok erken. 21 yıldır yapılan onca şey heba olmasın diye daha çok şeyimiz var." ifadelerini kullandı.

Batman'dan AK Parti adaylarına görkemli karşılama

"BİZ ONLARIN DİLİNİ KULLANMAYACAĞIZ"

Öte yandan konuşmasına karşı ittifakları örnek vererek devam eden Gür, "Karşımızdaki grup karşımızdaki ittifak ne derse desin biz onların dilini kullanmayacağız . Onların halkımızın karşısında ne söylediklerinden çok ikinci ajandalarında neler olduğunu biz çok iyi biliyoruz. 21 yıldır mühendislik projelerinin yanında bir taraftan da demokrasi ve hukuk alanında çok büyük atılımlar yaptık. Her bölgemiz bundan nasibini aldı. Geçmişte bu bölge hem Kürtlüğünden hem dindarlığından çok dayak yedi. Bir sağdan bir soldan dayak yedi. Ama Allah'a çok şükür ki o günler geride kaldı. Öyle bir zulümle karşı karşıyaydık ki kurtla yiyip çobanla yer tutan siyasetçiler gördük. İmkan ve asimilasyon politikasını mimarı kürdü yok sayan müslümanı yok sayan kutsalımıza dil uzatan bir partinin ve onun arkasında giden bir grup" dedi.

Batman'dan AK Parti adaylarına görkemli karşılama
Batman'dan AK Parti adaylarına görkemli karşılama
YORUMLAR (1)
  • Hakim ATMACA: Acınacak durumdasınız vekil olucakken kabuktan çık olduktan sonra kabuğuna çekil Cevap Yaz 58 35 Yayından Kaldır
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