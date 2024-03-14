BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: İlkeli, şeffaf ve temiz bir belediyecilik vadettik

Politika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, parti olarak ilkeli, şeffaf ve temiz bir belediyecilik vadettiklerini belirterek, "Biz devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin birliğini, istiklalini ve istikbalini önceleriz." dedi.

Araklı ilçesinde düzenlenen mitingde partililere hitap eden Destici, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı, Şırnak'taki trafik kazasında şehit olan polis memuruna Allah'tan rahmet, yaralı polislere de geçmiş olsun dileklerini iletti.

Destici, Türkiye'nin 40 yıldan fazladır terörle mücadele ettiğini vurgulayarak, "Eğer terörle mücadele için harcadığımız 2 trilyon doları üretime, ekonomiye, istihdama harcamış olsaydık bugün 4 Türkiye daha vardı." diye konuştu.

Türkiye'nin toplam borcunun 500 milyar dolar olduğunu anımsatan Destici, şu değerlendirmede bulundu:

"Peki teröre ne kadar harcamışız? 2 trilyon dolar. Yani onun 4 katı. İşte bizim ayağımıza böyle bağ oluyorlar. Dün Amerika'da Washington'da bir düşünce kuruluşu açıklama yapıyor. Türkiye'nin terörle mücadelesini doğru bulmadığını söylüyor. Türkiye'nin, Türkiye Cumhurbaşkanının, Filistin'in yanında durmasını, Hamas'a destek vermesini, İsrail'e karşı olmasını doğru bulmadığını söylüyor ve diyor ki 'Türkiye böyle devam ederse bizim dostluğumuzu kaybeder'. Biz de buradan diyoruz ki batsın sizin dostluğunuz. Biz zaten siyonistlerin, emperyalistlerin, kadın ve çocuk katillerinin arkasında olanların dost olmasını istemiyoruz. Siz gidin bebek katili PKK'nın, kadın katili, çocuk katili siyonist İsrail'in dostu olun. Onun arkasında durun. Bizim, sizin dostluğunuza ihtiyacımız yok. Bugüne kadar hep dost göründünüz ama hep Türkiye'nin karşısında olanları desteklediniz. Türkiye'ye karşı savaşan, devleti yıkmaya çalışan, ülkeyi bölmeye çalışan, milleti bölmeye çalışan PKK ve türevlerine hep destek verdiniz. Siz, bize gölge etmeyin yeter. Biz kendi işimizi Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak da Türk milleti olarak da kendimiz çözeriz."

"İstediğiniz kadar rahatsız olun"

Mustafa Destici, Türkiye'nin artık İHA, SİHA, uçak ve füzesini kendisinin yaptığının altını çizerek, "Bunların karın ağrısı ne? Eskiden Türkiye'de bunlar yoktu ve bunlar sınırlarımız içerisinde özellikle cirit atıyorlardı. Binlerce terörist vardı. Şimdi bu İHA'larımız, SİHA'larımız, uçaklarımız, kendi yaptığımız akıllı bombalarımız, füzelerimiz sayesinde bunu yapamıyorlar. Teröristler zarar gördüğü için bundan, artık kafalarını mağaralardan çıkaramadıkları için rahatsız oluyorlar. İstediğiniz kadar rahatsız olun. Nasıl İHA'mızı, SİHA'mızı kendimiz yapmışsak muharip savaş uçağımızı da inşallah bitireceğiz, balistik füzelerimizi de nükleeri de yapacağız." sözlerini sarf etti.

"Ne lazımsa Türkiye onu yapacak" ifadesini kullanan Destici, şu görüşleri paylaştı:

"Hem bölgesinde en güçlü, savunma sanayinde de en güçlü hale gelecek hem de dünyanın en güçlü ülkelerinden bölgelerinden birisi olacak ve bundan sonra başta kendi ülkemize saldırılara çok daha kararlı bir şekilde karşı koyacağız. Sonra da Doğu Türkistan'dan Filistin'e, tıpkı Azerbaycan'da Karabağ'da nasıl Azerbaycan'ın yanında durmuşsak, Doğu Türkistan'ın da Filistin'in de Türkmeneli'nin de nerede bir Türk, nerede bir Müslüman, nerede bir mazlum varsa yanında duracağız ve zalimlere 'dur' diyeceğiz Allah'ın izniyle."

Destici, "17 Mart'ta PKK'nin siyasi uzantısı Kocaeli'de 'terörist başına özgürlük' mitingi yapacakmış. Şunlardaki cesarete bakın. Ama ben inanıyorum ki devletimiz de idarecilerimiz de hukuk sistemimiz de buna asla müsaade etmeyecektir. 30 bin kişinin katili, bebek katiline özgürlük değil aslında idam yakışır." dedi.

Parti olarak doğru nerden gelirse yanında durduklarını, yanlışı da kim yaparsa onun karşısında olduklarını dile getiren Destici, "Bundan sonra da aynı tavrımızı sürdüreceğiz. Bunu yaparken de yapıcı, yol gösterici ve sorumlu bir siyaset izledik ve bundan sonra da yapıcı, yol gösterici ve sorumlu bir siyaset izlemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Mustafa Destici, 31 Mart seçimlerine az bir zaman kaldığına değinerek, şunları kaydetti:

"31 Mart'ta Türkiye yerel seçimlerini gerçekleştirecek. Öncelikle bu seçimlerin ülkemiz, milletimiz, devletimiz, seçimlere katılan ve bölücü hainlerle arasına mesafe koyan tüm partilerimiz ve adaylarımız için hayırlar getirmesini diliyorum. 2015 hain darbe gecesi sokaklarda kurulan Cumhur İttifakı'mız devam ediyor. 2018'de birlikte olduk ve birlikte kazandık. 2019 seçimlerinde hakeza yine belirli seçim çevrelerinde birlikte olduk. 2023 seçimlerinde birlikte olduk ve elhamdülillah birlikte kazandık, sizlerin desteğiyle kazandık."

Cumhur İttifakı'nın 31 Mart seçimlerinde 30 büyükşehir belediyesinde ittifak içerisinde olduğuna işaret eden Destici, "30 büyükşehrin dışındaki 51 ilde işbirliği yapılan yerler var, işbirliği yapılmayan yerler var. Biz BBP olarak ilkeli, şeffaf ve temiz bir belediyecilik vadediyoruz. Biz devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin birliğini, istiklalini ve istikbalini önceleriz. Bizim ilkelerimizi belirleyen inancımızdır, yani İslam'dır." diye konuştu.