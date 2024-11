Destici'den Öğretmenler Günü Mesajı

Politika

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor; milletimizle birlikte, huzurla, mutlulukla ve sağlıkla yürüdüğümüz aydınlık bir geleceğe vesile olmasını diliyorum" dedi.

BBP Lideri Mustafa Destici, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Destici, Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nun 1 Kasım 1928'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e, 'Millet Mektepleri Başöğretmenliği' unvanını verdiğini ve bu kararın, 24 Kasım 1928'de Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanmasıyla resmileştiği günün yıl dönümlerinin, Türkiye'de 'Öğretmenler Günü' olarak kutlandığını hatırlattı.

İnsanlığın bugün yaşadığı problemlerin çözümünün, insanlığa dair her gelişmenin, her ilerlemenin önce annelerin, sonra öğretmenlerin eseri olacağını vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"İnsanlığın ve ülkemizin geleceğe nasıl bir istikamette ilerleyeceğini, ülkemizin, gelecekte dünya devletleri arasında hangi seviyede olacağını, öğretmenlerimizin görevlerini, mesleklerini, gururla, başları dik, onurlu ve başarılı bir şekilde yapıp yapamadıkları; ülkenin her köşesinde öğretmenliği, çocuklarımızın, gençlerimizin, hayallerini kurdukları bir meslek haline getirip getiremediğimiz belirleyecektir. Öğretmenlerimize en değerli varlıklarımızı, çocuklarımızı emanet ediyoruz. Bir meslektaşları olarak, evlatlarımızı, dolayısıyla ailelerimizin, milletimizin, ülkemizin, insanlığın istikbalini emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin '24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor; milletimizle birlikte, huzurla, mutlulukla ve sağlıkla yürüdüğümüz aydınlık bir geleceğe vesile olmasını diliyorum. Bu vesileyle, her birini kardeşimiz bildiğimiz, acılarını her an yüreklerimizde hissettiğimiz, bölücü terör örgütü tarafından katledilen şehit öğretmenlerimizi, tekrar, rahmetle, minnetle yad ediyorum."