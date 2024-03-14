Binali Yıldırım: Kurallara dayalı uluslararası sistem savaşları durdurmakta yetersiz kaldı

Azerbaycan'da düzenlenen 11. Küresel Bakü Forumu'na katılan eski Başbakan ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, "Kurallara dayalı uluslararası sistem, Suriye, Yemen, Libya, Ukrayna ve Gazze'de bu bitmek bilmeyen savaşı durdurmakta yetersiz kaldı" dedi.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, "Parçalanmış dünyayı düzeltmek" temalı 11. Küresel Bakü Forumu başladı. Foruma katılan eski Başbakan ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, "Savaş ve Barış Üzerine: Reelpolitik Dönüşüm" başlıklı panelde konuşma yaptı.
Panelin temasının çok güzel olduğunu belirten Yıldırım, "Savaş ve barış arasındaki ince çizgi kayboluyor, güce dayalı reel politik ise kurallara dayalı uluslararası sisteme giderek daha fazla hakim oluyor. Bir yanda Birinci Dünya Savaşı'nı anımsatan büyük çaplı cephe savaşları, diğer tarafta da nükleer tehdit bir yerlerde hala kalıyor. Diğer taraftan vekil örgütler üzerinden asimetrik savaşların artması, farklı bölgelerde birbirini tetikleyen çatışmalar ve mevcut sözde 'kurallara dayalı uluslararası sistem', bu savaşları önleme ve bunlara yanıt verme konusunda yetersiz kalıyor. Aynı zamanda, özellikle Güney Kafkasya'da kalıcı ve kapsamlı barışa yönelik yeni fırsatlar ortaya çıkıyor" dedi.
"Kurallara dayalı uluslararası sistem, bitmek bilmeyen savaşı durdurmakta yetersiz kaldı"
Tarihi İpek Yolu üzerinde Bakü-Tiflis- Kars demiryolu hattını inşa ettiklerini hatırlatan Yıldırım, "Savaşmak yerine işbirliğini güçlendirmek için yaptık. Bölgede yeni çekişmeler yaşansın diye değil. İşbirliği bölgede güvenlik, istikrar sağlanmasına hizmet edecektir. Bildiğiniz gibi bu savaşların büyük çoğunluğu Türkiye'nin yakın çevresinde yaşanıyor. Türkiye, Suriye, Irak, Ukrayna ve Rusya savaşlarından direk olarak etkileniyor. Bunun sonucunda dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke Türkiye oluyor. Ne yazık ki, bazı dost ve müttefiklerimizi 40 yıldır mücadele ettiğimiz terör örgütüyle aynı safta görüyoruz. Bu üzücü bir durum. Mevcut sözde "kurallara dayalı uluslararası sistem", başta Suriye, Yemen, Libya, Ukrayna ve son olarak da Gazze'de bu bitmek bilmeyen savaşı durdurmakta yetersiz kaldı" dedi.
"Milli güvenliğimize yönelik tehditlere karşı gerekli önlemleri almak zorundayız"
Uluslararası sistemin çöküşünün en iyi Gazze'de gördüğünü belirten Yıldırım, "Dünya İsrail'in etnik temizlemesine şahit oluyor ve kurallara dayalı uluslararası sistem hiçbir şey yapmıyor. Kadınlar, çocuklar öldürülüyor ve insanlık her geçen gün ölüyor. BM Güvenlik Konseyi, doğuştan gelen kusurları nedeniyle felç olmuş ve neredeyse soykırıma varabilecek bitmek bilmeyen İsrail katliamları karşısında temel sorumluluklarını yerine getirememiştir. Mevcut uluslararası düzende güvenin olmadığı bir ortamda 'reel politik' hem sahada hem de masada güçlü bir dış politikayı dayatıyor. Bu ortamda milli güvenliğimize yönelik tehditlere karşı gerekli önlemleri almak zorundayız. Geçtiğimiz ay beşinci nesil savaş uçağımızın ilk uçuşunu gerçekleştirdik. Biz savaşı değil, çevremizde kalıcı bir barışı amaçlıyoruz. Nihai amacımız, ulusal sınırların ötesinde, çevremizde kalıcı bir barış, güvenlik ve refah kuşağı oluşturmaktır" dedi.
Suriye'nin DEAŞ, PKK/YPG/PYD terör örgütlerinin tarafından neredeyse parçalanmanın eşiğine geldiğini vurgulayan Yıldırım, "Türkiye, DEAŞ'la sahada mücadele eden tek NATO müttefiki olarak Suriye'nin parçalanmasını ve 'küçük terör devletlerine' dönüşmesini engelledi. Azerbaycan 30 yıldır Karabağ'ın işgalinden acı çekiyordu. Bu hukuksuz işgale son vermek ve toprak bütünlüğünü yeniden sağlamak için Azerbaycan'la 'tek millet, iki devlet' olarak dayanışmamızı ortaya koyduk. Artık kalıcı barış, istikrar ve refah için bir fırsat penceresi açıldı. Güney Kafkasya'da barışa her zamankinden daha yakın olduğumuza inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin küresel bir gıda krizini önlemek amacıyla Karadeniz Tahıl Girişimi'ne aracılık ederek küresel savaş sınırlarını hafifletmeye çalıştığını belirten Yıldırım, 2Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz Cuma günü Türkiye'yi ziyaret eden Devlet Başkanı Zelenskiy'e söylediği gibi, Rusya'nın da katılımıyla bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız. Türkiye'nin her iki tarafla da açıkça konuşabilmesi herkes için bir avantajdı. Bu diplomasinin erdemidir" dedi.
11. Küresel Bakü Forumu
Yaklaşık 350'den fazla davetlinin katıldığı forum kapsamında "Parçalanmış dünyayı düzeltmek", "Savaş ve Barış Üzerine: Reelpolitik Dönüşüm", "Küresel Yönetimi Düzeltmek/Geleceğin Zirvesi" başlıklı paneller düzenlenecek. 16 Mart'a kadar devam edecek Küresel Bakü Forumu'nda, küresel tartışmalar, güvenlik meselesi, barışın sağlanmasına yönelik beklentiler, bölünmüş dünyada istikrarın tesisi, bunun küresel barışa etkisi, iklim sorunları, mega tehditler, gıda ve nükleer güvenlik konuları da dahil olmak üzere tartışmalar yapılacak. - BAKÜ
Son Dakika › Politika › Binali Yıldırım: Kurallara dayalı uluslararası sistem savaşları durdurmakta yetersiz kaldı - Son Dakika
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Konya'da askeri eğitim uçağının düştüğü bölgede şehit olan Uzman Çavuş Ercan Güven ile Şırnak'taki trafik kazasında şehit olan polis memuru İlker Duran için başsağlığı diledi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ta güvenlik toplantısına katılmak üzere bulunduğu sırada Takaddum Partisi Başkanı Muhammed Halbusi ile bir araya geldi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Iğdır'ı ziyaret ederek Zengezur Koridoru projesinin önemini vurguladı. Uraloğlu, projenin Iğdır'a ayrı bir değer katacağını belirtti ve Iğdır Belediye Başkan adayı Ülkü Öcal'a destek istedi.
Mersin'de polisin operasyonunda 26 düzensiz göçmen yakalandı ve 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmada 26 düzensiz göçmen yakalandı ve 3 organizatör tutuklandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen bir iftar programında yaptığı konuşmada, hayat pahalılığı mücadelesini geniş kesimleri koruyan bir yaklaşımla sürdürdüklerini belirtti. Yılmaz, aynı zamanda 81 ilde yatırımların ve faaliyetlerin devam ettiğini vurguladı. Konuşmasında birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yapan Yılmaz, Türkiye'nin doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle, 81 vilayetiyle ve 85 milyon nüfusuyla Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceklerini ifade etti. Ayrıca, yerel yönetimlerde şehirleri dirençli hale getirmenin önemine değindi ve Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik'in yeni hizmetlere ve projelere imza atacağını belirtti.
Zafer Partisi'nden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mahmut Tatar, sosyal medya hesabında 2 kişiyle küfürlerle tartıştı. Tatar, küfürlerle karşılaşınca sert sözlerle yanıt verdi ve adresini, telefon numarasını paylaştı.
Bakan Bayraktar, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen bir programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını bitirmek için çalıştıklarını ve Gabar'da petrol üretimini artıracaklarını belirtti. Ayrıca, tarımsal sulama ve doğal gaz kullanımı konularında da çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan 'Gerekirse kura müdahale edilecek, ÖTV ve KDV'de artış olacak' iddiasının doğru olmadığını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, basına kapalı bir toplantıda bu iddiaları söylemediği belirtildi.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara Mobilyacılar, Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Altınok, esnaf ve sanatkarları tebrik ederek, sitelerin 5 yılda hak ettiği hizmeti alamadığını belirtti ve çözüm önerilerini paylaştı. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ise Altınok için oy isteyerek, Ankara'da yeni bir dönemin başlamasını istediklerini ifade etti. İftar programına birçok siyasi isim de katıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?