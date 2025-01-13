Bomba iddia: İstifa eden 2 vekile rozetlerini bizzat Erdoğan takacak - Son Dakika
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Politika

Bomba iddia: İstifa eden 2 vekile rozetlerini bizzat Erdoğan takacak

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Türkiye'de gözler partilerin bu hafta Meclis'te yapacakları grup toplantılarına çevrilirken AK Parti'nin Çarşamba günkü toplantısında büyük bir sürprizin yaşanacağı iddia edildi. İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu ve DEVA Partisi'nden istifa eden Selma Aliye Kavaf'ın AK Parti'ye geçecekleri ve rozetlerini bizzat Erdoğan'ın takacağı öne sürüldü.

13.01.2025 14:37
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Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta, siyasi partilerin grup toplantılarına ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı AK Parti grup toplantısında yapacağı açıklamalar merakla beklenirken gözlerin çevrildiği toplantıda büyük bir sürprizin de yaşanacağı iddia ediliyor.

2 VEKİL AK PARTİ'YE GEÇECEK

İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu ve DEVA Partisi'nden istifa eden Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf'ın grup toplantısında AK Parti'ye geçmeleri bekleniyor.

SANDALYE SAYISI 270'E YÜKSELECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rozetlerini bizzat takacağı 2 vekil konuyla ilgili sessizliğini sürdürürken bu katılımlarla birlikte AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 270'e yükselecek.

Bomba iddia: İstifa eden 2 vekile rozetlerini bizzat Erdoğan takacak

KÜRŞAD ZORLU KİMDİR?

Kürşad Zorlu, 9 Nisan 1977 tarihine Yozgat'ın Yerköy ilçesinde doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini Yozgat'ın Yerköy ilçesinde tamamlayan Kürşad Zorlu, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunudur.

Türk dünyasına yönelik çalışmalarıyla bilinen Kürşad Zorlu; Yeniçağ, Vatan, Habertürk gazetelerinde köşe yazarlığı yapmıştır. Babası MHP'den 1994-2004 arası Yerköy belediye başkanlığı yapmış olan Bahri Zorlu'dur. 19 Ekim 2022'de TBMM grup toplantısında İYİ Parti'ye katılmış, aynı gün İYİ Parti Sözcüsü ve genel başkan başdanışmanlığına getirilmiştir ve 3 Mayıs 2024'e kadar bu görevini sürdürmüştür. 2023 tarihinde gerçekleştirilen 3. İYİ Parti Olağan Kurultayı'nın ardından İyi Parti Medya İlişkileri Başkanı görevine getirilmiştir[5]. İngilizce ve Kazakça bilen Zorlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünde profesör ve yönetim bilimleri ana bilim dalı başkanı oldu. 2011-2013 yılları arasında Ahilik Araştırma Merkezi, İstihdam Kurulu ve KOBİ Proje Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. Kasım 2019'da Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı olarak atandı. Yönetim ve strateji alanlarında doçent unvanına sahip olan Kürşad Zorlu Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapmıştır. Türk Dünyası konusunda çok sayıda makale ve belgesel hazırlayan Kürşad Zorlu'nun bu alanda uluslararası ödülleri de bulunmaktadır. Aralarında Kazakistan-Türkiye Üstün Hizmet Madalyası (2016), Ahmet Zeki Velidi Togan Hizmet Ödülü (2010), İsmail Gaspıralı Türk Dünyası Ödülü'nün (2015) de bulunduğu çok sayıda ödül almıştır.

Bomba iddia: İstifa eden 2 vekile rozetlerini bizzat Erdoğan takacak

SELMA ALİYE KAVAF KİMDİR?

1962 yılında Denizli'de doğdu. Denizli Lisesi`ni bitirdi. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Sonra 1991 yılına kadar özel dershanelerde öğretmenlik yaptı. 1991-2002 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı liselerde öğretmenlik yaptı.

2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Denizli Milletvekili adayı oldu. 2003 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkez Kadın Kolları Kurucu Genel Başkanlığını üstlendi. 2007 yılı milletvekili genel seçimlerinde Denizli'den 23. Dönem milletvekili olarak parlamentoya girdi. Yasama döneminde TBMM Peru dostluk gurubu başkanlığı ve Sağlık Komisyonu Sözcülüğü görevlerini üstlendi.

2009 yılında Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevine getirildi. Görev süresi boyunca Kongo – ÜrdünArnavutluk Karma Ekonomik Konsey Başkanlığı görevini yerine getirdi. Bakanlık görevi sonrasında siyasete ara verdi. Ardından 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümünde tezli yüksek lisans yaptı. Yüksek lisans programının sonrasında 2015 yılında yine Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümünde Doktora programına başladı. Halen doktora programına devam etmektedir. Orta düzeyde İngilizce bilen Selma Aliye Kavaf evli ve 1 çocuk annesidir.

Bomba iddia: İstifa eden 2 vekile rozetlerini bizzat Erdoğan takacak

Selma Aliye Kavaf, Kürşad Zorlu, Deva Partisi, İYİ Parti, Politika, AK Parti, Türkiye, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Bomba iddia: İstifa eden 2 vekile rozetlerini bizzat Erdoğan takacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Sabri İnce:
    MV nin seçilmiş olduğu partiden istifa edip bir başka partiye geçmesini doğru bulmuyorum. Partiden istifa eden MV makamından da istifa etsin . Bugün o partiyi satan yarın senide satar. 38 1 Yanıtla
  • Murat Avci:
    ne oldu iyi partiyi feto artığı olarak görenler kendilerine geçince AKlanıyor galiba... 36 0 Yanıtla
  • İdris Güner:
    seçmenininsatan satana 35 0 Yanıtla
  • Fatih Korkmaz:
    vay be ne büyük iş,fetocu dediklerinizi partinize topluyorsunuz 21 0 Yanıtla
  • Ahmet yesil:
    menfaat için partisini satan haindir. 15 0 Yanıtla
  • Sk 06:
    akp çokmu dürüst fetöcü ilan ettiğiniz partiden adam almak onlar ihanet içinde seçmenine akp mhp demleniyor terörist ile ohh memlekete bak tam akp Türkiyesi 12 0 Yanıtla
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