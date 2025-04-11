Her şey bununla başlamıştı! Hakim, İmamoğlu\'na para sayma görüntülerini soracak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu bugün üç ayrı davada mahkemeye çıkacak. Silivri Cezaevi Kampüsünde görülecek ilk davada İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef gösterdiği gerekçesiyle yargılanacak.

O SÖZLER İÇİN 7 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Silivri'de görülecek ilk davada İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle 'tehdit' ve 'terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek' suçlamasıyla yargılanacak. İddianamedeİmamoğlu hakkında 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi haklarından mahrum bırakılması isteniyor. İmamoğlu, gözaltına alınmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesinde yoğun güvenlik önlemleri alınmıştı. Alınacak önlemlerin adliyenin çalışmasını engellememesi için duruşmanın Silivri'ye alındığı açıklandı.

"FİLMİN BAŞI AYNI, SONU DA AYNI OLACAK?"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise duruşmanın Silivri Açık Ceza Yerleşkesi 2 No'lu salona alınmasına sosyal medya hesabından dikkat çekerek, "Bu salonu Ergenekon duruşmalarından hatırlıyorum. Filmin başı aynı, sonu da aynı olacak!" mesajını paylaştı.

İMAMOĞLU, AKIN GÜRLEK'E NE DEMİŞTİ?

20 Ocak'ta düzenlenen Ülke Politikaları Vakfı Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması isimli bir panele katılan İmamoğlu, Akın Gürlek için "Bak başsavcı sana söylüyorum. Sana hiçbir faydamız olmaz senin zihnin çürümüş de... Biz var ya senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Bunu unutma. Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına birileri dayanmasın, senin evlatlarını sabahın köründe evinden kimse almasın. Senin zihniyetinin içinden geçen yol ve yöntemleri bu memleketin her ortamından söküp atacağız ki senin dahi yuvana, çocuklarının geleceğine huzuru temin edelim. Bizim derdimiz bu" ifadelerini kullanmıştı.

BİR SONRAKİ DURUŞMA BÜYÜKÇEKMECE'DE

İmamoğlu bir diğer dava için ise Büyükçekmece Adliyesi'nde hakim karşısına çıkacak. İçişleri Bakanlığı'nın 2023'te başlattığı inceleme sonrası açılan davada, İmamoğlu "ihaleye fesat karıştırmakla" suçlanıyor. Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde süren yargılamada, İmamoğlu'nun 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası alması ve siyasi yasakla cezalandırılması isteniyor.

PARA SAYMA GÖRÜNTÜLERİNİ SORACAKLAR

Son duruşmada ise, İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekilen "para sayma" görüntülerine ilişkin suçlamalar nedeniyle ifade verecek. Aralarında İmamoğlu'nun ekip arkadaşlarının da bulunduğu 22 kişi, "kanuna aykırı bağış toplamak" suçlamasıyla yargılanıyor.

OPERASYON BU GÖRÜNTÜLERLE BAŞLADI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu suç örgütü lideri suçlamasına neden olan soruşturmanın başlangıç görüntüleri bunlar. Görüntüler 2019 yılına ait. 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi ortaya çıkmıştı. İki çanta dolusu parayı getirip deste deste banknotları masaya dizmişlerdi. O görüntüdeki isimler İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Eski İl Başkanı Danışmanı Can Poyraz ve CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas...

O görüntüler kamuoyuna sızdırılmış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye basmış ve soruşturmalara başlamıştı. CHP İstanbul İl Başkanlığı videoyu doğrulamıştı ve Avukat Gökhan Taşkapan'ın ofisinde çekildiğini duyurmuştu. Ancak videonun 2019'da il binasının satın alınmasıyla ilgili olduğunu öne sürmüştü. Paraların taşınmasına yardım ettiğini söylenen İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz da soruşturma kapsamında diğerleriyle birlikte şüpheli sıfatıyla o dönemde ifade vermişti.

İMAMOĞLU'NA UZANAN OPERASYONUN DELİLİ OLDU

Soruşturma aylarca sürdü, gün geçtikçe derinleşti. O görüntüler İBB Başkanı İmamoğlu'na uzanan operasyonun delilleri oldu. Başsavcılık açıklamasına göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun suç örgütü ele başı olduğu, çıkar sağlamak amacıyla bir yapı kurduğu, iş insanlarını maddi destek sağlamaya zorladığı belirtildi. İmamoğlu hakkında rüşvet aldığı ve belediye ihalelerinde usulsüzlük yaptığı yönünde suçlamalar var. Soruşturmada gözaltına alınanlar arasında para sayma videosunda görüntüleri olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş de var.