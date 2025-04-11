Her şey bununla başlamıştı! Hakim, İmamoğlu'na para sayma görüntülerini soracak - Son Dakika
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Politika

Her şey bununla başlamıştı! Hakim, İmamoğlu'na para sayma görüntülerini soracak

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlarından ardından tutuklanan Ekrem İmamoğlu bugün üç ayrı davada mahkemeye çıkıyor. Duruşmada İmamoğlu'na CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekilen ''para sayma'' görüntüleri de sorulacak.

11.04.2025 11:27
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu bugün üç ayrı davada mahkemeye çıkacak. Silivri Cezaevi Kampüsünde görülecek ilk davada İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef gösterdiği gerekçesiyle yargılanacak.

O SÖZLER İÇİN 7 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Silivri'de görülecek ilk davada İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle 'tehdit' ve 'terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek' suçlamasıyla yargılanacak. İddianamedeİmamoğlu hakkında 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi haklarından mahrum bırakılması isteniyor. İmamoğlu, gözaltına alınmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesinde yoğun güvenlik önlemleri alınmıştı. Alınacak önlemlerin adliyenin çalışmasını engellememesi için duruşmanın Silivri'ye alındığı açıklandı.

"FİLMİN BAŞI AYNI, SONU DA AYNI OLACAK?"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise duruşmanın Silivri Açık Ceza Yerleşkesi 2 No'lu salona alınmasına sosyal medya hesabından dikkat çekerek, "Bu salonu Ergenekon duruşmalarından hatırlıyorum. Filmin başı aynı, sonu da aynı olacak!" mesajını paylaştı.

İMAMOĞLU, AKIN GÜRLEK'E NE DEMİŞTİ?

20 Ocak'ta düzenlenen Ülke Politikaları Vakfı Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması isimli bir panele katılan İmamoğlu, Akın Gürlek için "Bak başsavcı sana söylüyorum. Sana hiçbir faydamız olmaz senin zihnin çürümüş de... Biz var ya senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Bunu unutma. Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına birileri dayanmasın, senin evlatlarını sabahın köründe evinden kimse almasın. Senin zihniyetinin içinden geçen yol ve yöntemleri bu memleketin her ortamından söküp atacağız ki senin dahi yuvana, çocuklarının geleceğine huzuru temin edelim. Bizim derdimiz bu" ifadelerini kullanmıştı.

BİR SONRAKİ DURUŞMA BÜYÜKÇEKMECE'DE

İmamoğlu bir diğer dava için ise Büyükçekmece Adliyesi'nde hakim karşısına çıkacak. İçişleri Bakanlığı'nın 2023'te başlattığı inceleme sonrası açılan davada, İmamoğlu "ihaleye fesat karıştırmakla" suçlanıyor. Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde süren yargılamada, İmamoğlu'nun 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası alması ve siyasi yasakla cezalandırılması isteniyor.

PARA SAYMA GÖRÜNTÜLERİNİ SORACAKLAR

Son duruşmada ise, İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekilen "para sayma" görüntülerine ilişkin suçlamalar nedeniyle ifade verecek. Aralarında İmamoğlu'nun ekip arkadaşlarının da bulunduğu 22 kişi, "kanuna aykırı bağış toplamak" suçlamasıyla yargılanıyor.

OPERASYON BU GÖRÜNTÜLERLE BAŞLADI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu suç örgütü lideri suçlamasına neden olan soruşturmanın başlangıç görüntüleri bunlar. Görüntüler 2019 yılına ait. 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi ortaya çıkmıştı. İki çanta dolusu parayı getirip deste deste banknotları masaya dizmişlerdi. O görüntüdeki isimler İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Eski İl Başkanı Danışmanı Can Poyraz ve CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas...

Bugün hakim karşısına çıkan İmamoğlu'na para sayma görüntüleri sorulacak

O görüntüler kamuoyuna sızdırılmış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye basmış ve soruşturmalara başlamıştı. CHP İstanbul İl Başkanlığı videoyu doğrulamıştı ve Avukat Gökhan Taşkapan'ın ofisinde çekildiğini duyurmuştu. Ancak videonun 2019'da il binasının satın alınmasıyla ilgili olduğunu öne sürmüştü. Paraların taşınmasına yardım ettiğini söylenen İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz da soruşturma kapsamında diğerleriyle birlikte şüpheli sıfatıyla o dönemde ifade vermişti.

İMAMOĞLU'NA UZANAN OPERASYONUN DELİLİ OLDU

Soruşturma aylarca sürdü, gün geçtikçe derinleşti. O görüntüler İBB Başkanı İmamoğlu'na uzanan operasyonun delilleri oldu. Başsavcılık açıklamasına göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun suç örgütü ele başı olduğu, çıkar sağlamak amacıyla bir yapı kurduğu, iş insanlarını maddi destek sağlamaya zorladığı belirtildi. İmamoğlu hakkında rüşvet aldığı ve belediye ihalelerinde usulsüzlük yaptığı yönünde suçlamalar var. Soruşturmada gözaltına alınanlar arasında para sayma videosunda görüntüleri olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş de var.

Her şey bununla başlamıştı! Hakim, İmamoğlu\'na para sayma görüntülerini soracak
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Son Dakika Politika Her şey bununla başlamıştı! Hakim, İmamoğlu'na para sayma görüntülerini soracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Enver Atabey:
    eeeıııı bana başka sorularla gelin. Bana ciddi sorularla gelin. diyeceği bu. tam bir zübük. Arkasındaki kitleye ne demeli. 36 79 Yanıtla
  • Muhammed Gönülaçar:
    Hırsızı savunuyorsunuz diyenler geçmişte Melih Gökçek, Berat Albayrak, Alinur Aktaş, Ruhsar Pekcan, Zafer Çağlayan, ve daha niceleri hakkında dava açmayı bırak soruşturma dahi açmayan yargıya neden guvenelim ? Bı anlatın bize hadi nasıl güvenelim ? Kozmik odanın ele verilmesinin baş müsebbiblerini, ergenekonu, ayakkabı kutularını, beşli çeteleri, milyar dolar iddialarını eş geçen,  fetö ile boy boy fotoları olan yöneticilerin ceza almadan sıyrıldıkları yargıya niye guvenelim ? Soruyorum tek taraflı çalışan yargıya neden güvenelim. Simdi İmamoğlu yolsuz İmamoğlu hırsız öyle mi ? Ne güzel ya. Yargıyı parmağında oynat birileri ses çıkarınca sus otur konuşma. Yok öyle bi dünya. Yettiniz la iki gramlık aklınızla bide akıl veriyorsunuz. ? 71 22 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    adam delikanlı gibi x hesabındaki linkinden bütün sorulara açıklık getirerek cevap vermiş zaten . halkı gaza getirip düşman etme çabanız elbet birgün boşa çıkacak 40 22 Yanıtla
  • Szka788304:
    Muhammed gönülacar yazdıklarının cevabı burada değil internet te var devlet rte karşısında aciz mi kaldı herkes akp lı mi ? feto seksenlerde sözde tarikat lideriydi iktidara saldırılar oldu ayakkabı kutusu savcısı neden firarda varsa biri hakında bir iddian suç duyurusunda bulun Atatürk iktidarda olsa farksız olmazdı dünyanın en doğru işini yapsa biz ona doğru demeyiz zihniyeti ile kim iktidarda olursa bırakın görevini yapsın sende projenle liderinle seçimde meydan okursun çoğunuzun ithamları kımılın sözleri yaz araştır araştırma yap 4 52 Yanıtla
  • 367236:
    film bitmezz bunlarda bi şekilde içerde tutarlar imamoğlunu 23 15 Yanıtla
  • Kenann Sırmal:
    Tabiki herşey sorusturulsun ancak gün gelecek ayakkabı kutularının hesabıda sorulur, hani o rüşvetçi bakanlar vardıya Zera ZARRAB şarlatanının önüne yatan mı ararsın, pahalı pahalı saatler ayakkabı kutularından çıkan paralar, para sayma makinaları 13 3 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    Beylikdüzü BB dan sonra bu kadar devasa serveti nasıl edindi onu anlatmalı.. Artık hikaye dinlemek istemiyoruz.. 4 3 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    benim anlamadığım şey hükümet değişince CHP de akp ye aynı şeyleri uapimca ne olcak. olan memlekete oluyor yazık. herkez kendi koltuğunun derdinde. 1 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Her şey bununla başlamıştı! Hakim, İmamoğlu'na para sayma görüntülerini soracak - Son Dakika
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