BBP Genel Başkanı Destici, Pasinler Zaferi'nin yıl dönümü etkinliğinde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Destici, Pasinler Zaferi'nin yıl dönümü etkinliğinde konuştu Açıklaması

18.09.2022 16:14

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, hem Pasinler Muharebesi'nin hem de Pasinler'in Türk tarihinde önemli bir yerde durduğunu söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, hem Pasinler Muharebesi'nin hem de Pasinler'in Türk tarihinde önemli bir yerde durduğunu söyledi.

Destici, Erzurum'un Pasinler ilçesinde Pasinler Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikteki konuşmasında, teröristlerce Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki hudut karakoluna düzenlenen saldırıda bir Mehmetçiğin şehit olduğunu, bir Mehmetçiğin ise yaralandığını hatırlatarak, şehit askere Allah'tan rahmet, yaralı gaziye de Allah'tan şifa diledi.

Pasinler Savaşı'nın 974. yıl dönümü etkinliklerine özellikle katılmak için Erzurum'a geldiğini belirten Destici, organizasyonda emeği geçenleri kutladı.

Pasinler Muharebesi'nin, tarihte, Selçukluların, Bizanslılarla yaptıkları, Anadolu Selçuklu Devleti'nin tarih sahnesinden çekildiği zamana dek, aralıklarla 2,5 asra yakın devam eden savaşların, ilk büyük meydan muharebesi olarak tarihte yerini aldığını belirten Destici, "Hem Pasinler Muharebesi, hem de Pasinler 1071'de Malazgirt'le Anadolu'nun kapılarını Oğuz'a tamamıyla açan büyük zaferin ilk adımı ve ilk adımın atıldığı nokta olması nedeniyle Türk tarihinde çok önemli bir yerde durmaktadır." dedi.

"Tarihimizle ilgili yeterli araştırmaları yapabildiğimiz, yeterince gelecek nesillere aktarabildiğimiz ve yine tarihimiz üzerinde yeterince ve doğru analizler yapabildiğimiz kanaatinde maalesef değiliz." diyen Destici, bu zaferin son 5 yıldır düzenli olarak kutlanmasının büyük bir kazanç olduğunu söyledi.

Destici, şöyle devam etti:

"Bir muhasebe yaptığımızda milletimizin tarih yolculuğunu, tarihte hangi değerleri temsil ettiğini, kazanırken nasıl bir nizam kurduğunu, kaybederken, geride bıraktığı topraklarda nelerin yerle bir olduğunu bilen, aklı başında hiç kimsenin milletiyle onun mazisiyle değerleriyle inançlarıyla kavgalı olmadığını ve olamayacağını görürüz. Lakin mezhebi ya da inancı problemli olanlar tarihin her döneminde ecdada, kültürümüze, inancımıza, imanımıza ve değerlerimize saldırdılar ve saldırmaya devam ediyorlar. Ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar, ne kadar hazmedemiyorlarsa etmesinler, burası Türk ve Müslüman yurdudur. Allah'ın izniyle dünya var oldukça da bu böyle olmaya devam edecektir."

İlginç bir ülkede yaşadıklarını belirten Destici, "Zaman zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti kimliği taşıyan ama Yunan'dan, Ermeni'den taraf olan, Malazgirt'e, İstanbul'un fethine, Kıbrıs Barış Harekatı'na 'işgal' diyen, Azerbaycan'ın, vatan toprağı Karabağ'ı kurtarmasına, Türk Silahlı Kuvvetlerinin askerine, polisine, öğretmenlerine, sivillere, bebeklere yönelik cinayetler işleyen terör örgütleriyle mücadelesine 'cinayet' diyen hainlerle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Hiçbir zaman hainlerle yan yana bile gelmeyeceklerini vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Onların, bizim milletimizin evlatları olduklarına hiçbir zaman ihtimal vermedik ve vermiyoruz. Onlar bizden değil ama şunu da bilsinler ki biz de onlardan değiliz ve asla hainlerden yana olmayacağız. Asla onlarla bir araya gelmeyeceğiz. Asla aynı masaya oturmayacağız. Bu ülkenin milletin, geleceğine kast edenler onlara onlarca insanımızın canına kıyan, PKK terör örgütünün uzantılarıyla bir araya gelenler aynı masada olmasa da aynı hedefe kilitlenmiş olanlar, konuşanlar, görüşenler, seçimlere yönelik geçmişte iş birliği yapanlar ve yapmayı tahayyül edenler şunu bilsinler ki bu aziz ve necip Müslüman Türk milleti elbette zamanı geldiğinde teröristler ve uzantıları, onların iş birliklerine de gerekli dersi verecek gerektiğinde bir Osmanlı şamarı patlatacaktır."

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Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Pasinler, Erzurum, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici, Pasinler Zaferi'nin yıl dönümü etkinliğinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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