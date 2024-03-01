Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, CHP\'nin Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mustafa Bozbey\'in seçim beyannamesini eleştirdi

Politika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mustafa Bozbey'in açıkladığı seçim beyannamesine atıfta bulunarak, "'Spor kulüplerine yerleşke yapacağız' demiş. Bugüne kadar Nilüfer'de kaç kulübe tesis yaptın? 5 senede belediyelerinizde kaç tane gençlik merkezi yaptınız? Kaç tane spor tesisi yaptınız? Hangi kulübe lokal kazandırdınız?" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi'ne yaptığı ziyarette vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın da katıldığı ziyarette, meşale ve havai fişek gösterisi yapan gençler 'Osmangazi sizinle gurur duyuyor' tezahüratları yaptı. Daha sonra Küplüpınar Yeşildağ Spor Tesisleri'nde devam eden programa, MHP İl Başkanı Muhammet Tekin, DSP İl Başkanı Hüseyin Cahit Akıncı, AK Parti İl Başkanvekili Ufuk Ay, siyasi partilerin ilçe başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar da katıldı.

"Bir tane göster, ama yok"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 31 Mart seçim sürecinin Türkiye'ye ve Bursa'ya hayırlı olmasını dileyerek, bu zamana kadar elde edilen kazanımların devamı için önemli bir aşamada olduklarını söyledi. Cumhur İttifakı belediyelerinin millete hizmet etme derdinde olduğunu belirten Başkan Alinur Aktaş, muhalefet partilerinin adaylarının ise böyle bir derdi bulunmadığını ifade etti. CHP'nin Büyükşehir Belediyesi Başkan adayının 20 sene Nilüfer'de belediye başkanlığı yaptığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Şimdi diyorsun ki 'ben kentsel dönüşümler yapacağım' Bizler her yerde kentsel dönüşümler yaptık demiyoruz ama yaptıklarımızı anlatıyoruz. 20 sene içerisinde nerede kentsel dönüşüm yaptın? Bir tane örnek göster. Küplüpınar Yeşildağ Spor Kulübü'nden sesleniyorum. Bir tane göster ama yok. Nilüfer'de kalan yeşil alanlar neresi biliyor musunuz? Yüksek gerilim hatlarının altı. Ona da bir şey yapamadıkları için. Tek kalan yeşil alanlar bunlar. CHP'nin adayı seçim beyannamesini açıklamış. Spor kulüplerine yerleşke yapacağız demiş. Bugüne kadar Nilüfer'de kaç kulübe tesis yaptın? Bir tane var mı? Bizler 20 senedir Anadolu Arastası türküsünü dinliyoruz. Ortada hala yerleşke yok. Bu ülkede 6 ayda rezidanslar dikiliyor. Yine aynı mantık, 'Anaokulları ve kreşler' yapacağız diyor. Biz 32 tane ana kucağı açtık. Sizin dünyadan haberiniz yok. Bunlar bu kadar şehirden habersizler. 5 senede belediyelerinizde kaç tane gençlik merkezi yaptınız? Kaç tane spor tesisi yaptınız? Hangi kulübe lokal kazandırdınız? Aynı şeyi Mudanya'ya ve Gemlik'e soruyorum" dedi.

Recep Altepe ve Hasan Aktürk döneminde Mudanya'ya kazandırılan yüzme havuzu konusuna da değinen Başkan Aktaş, "O dönem iki başkan aralarında protokol yapmışlar ama Meclis kararı alıp resmiyete dökmemişler. Büyükşehir Belediyesi orada bir yüzme havuzu çalışmalarına başlayıp bitirmiş. 2014'te CHP'li belediye başkanı dava açmış. 'Bizim arsamıza yüzme havuzu yaptın' diye. Açtıkları dava sonucunda 2.5 milyon tutarında Büyükşehir Belediyesi tazminata mahkum edildi ve Mudanya Belediyesi yüzme havuzunu devraldı. Buraya kadar sorun yok. Şuan yüzme havuzu ne halde biliyor musunuz? Tam 4 senedir yüzme havuzu kapalı. Hiçbir şekilde kullanılmıyor. Cami çerçevesi indi. En az yüzme havuzunun bedelinin yarısı kadar oraya tamirat tadilat parası lazım. CHP Belediyeciliği bu. Yapılanları kapatma, inkar etme yada ona engel olma. Bizler samimiyiz. Gayretimiz, heyecanımız, tecrübemiz var. Güçlü liderlerle beraber yol yürüyoruz. Bu şehre dair derdimiz var. Bizlere güç ve destek vermenizi istirham ediyorum. Allah'ın izniyle 31 Mart akşamı Küplüpınar ve Osmangazi'nin burçlarına Cumhur İttifakı bayrağını dikeceğiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın" diye konuştu.

"Bizim Bursa sevdamız var"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 31 Mart seçim sürecinin Türkiye'ye ve Bursa'ya hayırlar getirmesini diledi. Bu zamana kadar elde edilen kazanımların devamı için önemli bir aşamada olduklarını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, Cumhur İttifakı belediyelerinin millete hizmet etme derdinde olduğunu belirtti. Her zaman bir genci daha hayata kazandırmayı, mahallelere yeni tesisler kazandırmayı düşündüklerini anlatan Başkan Aktaş, "Yeşildağ Spor Kulübümüzün sporcuları Soğanlı'da hazırlıklarını yapıyor. A takım orada devam edebilir ama kulübümüze gelir olması açısından bir halı saha ihtiyacı olduğu bizlere iletildi. Merinos'taki basketbol sahasını bozup halı saha yapamayız. Basketbolu sevenler var, spor sadece futbol değil. Okçuluk, tekvando salonları gibi birçok spor tesisi yaptık. Atıcılar başta olmak üzere sahaları eskiyen tesislerin zeminini Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak yeniledik. Küplüpınar Mahallesi'nde de en kısa zamanda halı saha için çalışmalara başlayacağız. 32 tane ana kucağımız var, sayılarını 100'e tamamlayacağız. En kısa zamanda Küplüpınar Mahallesi civarında bir ana kucağı binasını açıp mahalle halkının hizmetine sunacağız. Bu mahallelerde kentsel dönüşüme ihtiyaç var. Gaziakdemir, Soğanlı, Arabayatağı, Ulus, Mevlana, Değirmenönü, Karapınar, 75. Yıl, Yiğitler, İstanbul Yolu, Beşyol ve Akpınar'da kentsel dönüşümleri sürdürüyoruz. Yıkıyoruz, bir taraftan da yapıyoruz. Bizim Bursa sevdamız var. Bizim aşkımız var. Bizim heyecanımız var. Aynı çalışmaları el birliği içerisinde buralarda da gerçekleştireceğiz. Samimiyiz, tecrübemiz, heyecan ve gayretimiz var. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın" dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kendilerini büyük bir coşkuyla karşılayan sporculara ve mahalle sakinlerine teşekkür etti. Osmangazi'ye ve Küplüpınar'a bu zamana kadar birçok hizmet kazandırdıklarını anlatan Dündar, Bursa'nın en eski kulübü olan Yeşildağ Spor Kulübü'ne binayı da kendilerinin kazandırdığını hatırlattı. Bina içerisinde oluşturulan kurs merkezleriyle gençlere ve kadınlara da hizmet verildiğini söyleyen Dündar, "Bizim yaptığımız hizmetlere beşi bir yerde desek yanlış olmaz. Herkese hitap eden yatırımlar yapıyoruz. Elbette geleceğimiz olan gençler bizim önceliğimiz. Spor kulüpleriyle sürekli birlikte oluyoruz. Onlara bina, malzeme, ulaşım gibi ihtiyaç desteği veriyoruz. Osmangazi Belediyesi'nin 75 tane spor tesisi var. Bunların 48 tanesini bizim dönemimizde gerçekleştirdik. Bu tesislerde, gençlerin boşta durmamasını, kötü alışkanlıklardan uzak durmasını ve buralarda eğitim almalarını arzuluyoruz. Büyük bir şehirde yaşıyoruz. Kulüplerimiz bizleri kalabalıklar içerisinde yalnızlaşmaktan kurtaran yerler oluyor. Gençlerin hem birbiriyle kaynaşması hem mahalle kültürünün oluşması bu tesislerle oluşuyor. Geleceğimizin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesi için buraları önemsiyoruz. Spor yapmak, iyi insan, iyi bir evlat olma manasına da gelir. Bizler şimdiye kadar yaptığımız hizmetleri, 31 Mart'tan sonra da aynen sürdüreceğiz" diye konuştu.

Yeşildağ Spor Kulübü Başkanı Nihat Albayrak, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve diğer protokol üyeleri tarafından spor kulübüne yapılan ziyaretten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Başkan Aktaş ve Başkan Dündar, vatandaşların görüş ve taleplerini dinledi. Ziyaretin sonunda Kulüp Başkanı Albayrak tarafından Başkan Aktaş ve Başkan Dündar'a günün anısına kulüp forması hediye edildi. - BURSA