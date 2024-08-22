Çevre Bakanı Kurum: Üsküdar\'daki Kaçak Yapı İnşaatı Durduruldu

Politika

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, " Üsküdar, Vaniköy semtinde Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde maalesef buradaki imara uygun olmayan kaçak yapılaşmayla karşı karşıya kaldık. Bu yapılaşmaya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki bu bölgede ekiplerimiz hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yazılı ve sözlü uyarmak suretiyle hem de inşaatı devam eden yeri durdurmak suretiyle müdahale ettik. Buradaki kaçak yapı inşaatı durdurulmuştur. Gerekli hukuki işlemler, savcılığımıza suç duyurusu işlemleri yürütülmektedir. Kaçak yapının yıkımına ilişkin de ilgili Büyükşehir Belediyesi'ne gerekli uyarı yapılmıştır. Biz de bakanlık olarak süreci takip edeceğiz. Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ni, İstanbul Boğazı'mızı gözümüz gibi koruyacağız. Burada herhangi bir kaçak kazı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere sabah saatlerinde Adıyaman'a geldi. Bakan Kurum'u havalimanında Adıyaman Valisi Osman Varol, milletvekilleri ve yerel yöneticiler karşıladı. İlk olarak geldiği Adıyaman Valiliği'nde Şeref Defteri'ni imzalayan Kurum, Vali Varol'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Kurum, daha sonra ihtiyaç ve taleplerin değerlendirildiği koordinasyon toplantısına katıldı. Kurum ardından Atatürk Bulvarı'ndaki rezerv alanı inşaatını ziyaret ederek, basın açıklaması yaptı.

'19 BİN 314 KONUT VE İŞ YERİNİ DAHA TESLİM EDECEĞİZ'

Bakan Kurum, bugün kent genelinde 45 bin 444 konutu teslim etmek için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "Şehrimizde şu ana kadar 8 bin 174 yeni yuvamızı ve iş yerimizi teslim ettik. Bugün halen merkez, Gölbaşı ve Besni'de 45 bin 444 konut ve iş yerimizi daha teslim etmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Hep vatandaşımız ne isterse onu yaparız dedik. Yine aynısını yapıyor, Besni merkezde bulunan alanın ay sonunda ihalesine çıkıyor, inşa sürecini hızla başlatıyoruz ve söz veriyoruz. Adıyaman'da yıl sonuna kadar 19 bin 314 konut ve iş yerini daha depremzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. Yine ecdadımızın emaneti olan, 500 yaşındaki Ulu Cami'miz için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Biz de bakanlık olarak verdiğimiz desteklerle; Ulu Camimizde yeniden ezan seslerini yükselteceğiz. Ayrıca Adıyaman Üniversitemizin Morfoloji, Diş Hekimliği Fakültesi ve lojmanlarının ihalesini de 30 Eylül'de yapacak, üniversitemizin ihtiyaçlarını karşılayacağız. Böylece Adıyaman'ımızın gençlerine en iyi şartlarda eğitim ortamı sağlamış olacağız, bu yuvalar bitene kadar çalışacağız" dedi.

'85 MİLYON, BÜYÜK BİR AİLEYİZ'

Bakan Kurum, depremin vurduğu 11 kentte 302 bin konutun hızla yükseldiğini söyledi. Bu konutların 76 binini teslim ettiklerini kaydeden Kurum, son 50 günde, çok büyük bir gayretle 29 bin yeni konutun ihalesini yaptıklarını ve çalışmalara başladıklarını vurguladı. Yıl sonuna kadar toplamda en az 200 bin konutu teslim edeceklerini ve 2025 yılından tüm depremzedelerin yeni konutlarında olacağını anlatan Kurum, "Şu anda içinde bulunduğumuz bu mekan, Atatürk Bulvarı rezerv alanımızdır. Adıyaman'ımızda yeni yuvalarımızın yapıldığı en büyük şantiyelerden biridir. Gördüğünüz gibi, yeni yuvalarımız sahiplerine kavuşmak için süratle yükseliyor. Burada ve yüzlerce şantiyemizde çalışan, bu milletin umudunu arttıran 153 bin işçi, emekçi kardeşime, mimar ve mühendislerimize milletimizin huzurunda sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Çalışmalarında kolaylıklar, başarılar diliyorum. 85 milyon, büyük bir aileyiz. Beraber ağlar, beraber güleriz. Nice depremlerde, sellerde, yangınlarda bunu gösterdik. O zorlukların üstesinden hep beraber geldik. 6 Şubat'ta enkaz alanlarında nasıl beraber gözyaşı döktüysek, şimdi yine beraber ayağa kalkıyoruz. İşte bu inançla 50 gün içinde, ikinci kez Adıyaman'ımızdayız. Hamdolsun, 11 şehrimizde 302 bin yuvamız hızla yükseliyor. Bunların 76 binini kardeşlerimize teslim ettik. Son 50 günde, çok büyük bir gayretle 29 bin yeni yuvamızın daha ihalesini yaptık, çalışmalarımızı başlattık. Eylül ayında 24 bin konutumuzu bitirip, teslim sayımızı 100 bine ulaştıracağız. Yıl sonuna kadar toplamda en az 200 bin konutumuzu teslim etmiş olacağız. 2025 yılı sonuna geldiğimizde depremzede kardeşlerimizin tamamı yeni yuvalarına kavuşacak. 14 milyon insanımız, yeni, sağlıklı, güvenli hayatlarına başlayacak. On binlerce dükkanımızın kapıları berekete, bolluğa açılacak" diye konuştu.

'BURADAKİ KAÇAK YAPI İNŞAATI DURDURULMUŞTUR'

Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde kaçak villa inşaatına ilişkin konuşan Bakan Kurum, "İstanbul Boğazı sadece orada oturan, yaşayanların değil, hepimizin ortak meselesidir. ve boğazımızın güzelliğinin korunması adına oradaki yeşil alanların, oradaki tarihi alanların korunması adına biz de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ne gözümüz gibi bakıyoruz. ve bundan sonraki süreçte bakmaya devam edeceğiz. Üsküdar, Vaniköy semtinde Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde maalesef buradaki imara uygun olmayan kaçak yapılaşmayla karşı karşıya kaldık. Bu yapılaşmaya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki bu bölgede ekiplerimiz hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yazılı ve sözlü uyarmak suretiyle hem de inşaatı devam eden yeri durdurmak suretiyle müdahale ettik. Buradaki kaçak yapı inşaatı durdurulmuştur. Gerekli hukuki işlemler, savcılığımıza suç duyurusu işlemleri yürütülmektedir. Kaçak yapının yıkımına ilişkin de ilgili Büyükşehir Belediyesi'ne gerekli uyarı yapılmıştır. Biz de bakanlık olarak süreci takip edeceğiz. Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ni, İstanbul Boğazı'mızı gözümüz gibi koruyacağız. Burada herhangi bir kaçak kazı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bunun dışında da Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi kararlılığımızı arttırarak devam edeceğiz. Bu güzellikler bize emanet ve bu emanete hep birlikte sahip çıkacağız. Bu emanetlere sahip çıkarak gelecek nesillere en güzel haliyle aktarmış olacağız. Kaçak yapıya ilişkin arkadaşlarımız süreci takip etmektedir" dedi.

Bakan Kurum, yerinde dönüşüm programı kapsamında projesi biten ailelerin evlerini ziyaret ederek, daha sonra toplu afet konutları şantiyesini inceleyip, kentten ayrıldı.