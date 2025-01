CHP Adayını Belirlemek İçin Hazır

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, seçim için hazır olduklarını ve gelecek olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin adayını belirlemek için çalışmaların başlatılacağını söyledi.

CHP lideri Özgür Özel partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleştirilen grup toplantısına katıldı. DEVA Partisinden istifa ederek CHP'ye geçen Selma Aliye Kavaf'a parti rozetini taktıktan sonra konuşan Özgür Özel, yeni bir süreç başlattıklarını ve bu süreçte Cumhurbaşkanlığı için adayı belirleyeceklerini duyurdu. CHP'ye üye olmak isteyenlere tekrar çağrı yapan Özgür Özel, adayın parti üyelerinin oyları ile seçileceğini açıkladı. Özel resmi açıklama yapılana kadar üye olan herkesin bu aday belirleme sürecinde oy kullanabileceğini de açıkladı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin CHP'ye ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştirilerine cevap veren Özgür Özel şu ifadeleri kullandı:

"Bahçeli dün Ekrem Başkanım'a dört sayfa yazmış, dört sayfa. Bugün sayfalarca hakaret, istifa. Ben Bahçeli'nin bana söylediği her şeyi yırtıp atarım. Ama bugün iki şey söylemiş, onu tarih önünde cevapsız bırakmam. Bir, 15 Temmuz'dan ders almayanlara sesleniyormuş Bahçeli. 'Yüreğiniz yetiyorsa çıkın sokağa da görelim, ateşle oynama merakınız nüksettiyse deneyin ve boyunuzun ölçüsünü alalım.' 15 Temmuz akşamı ders almayanlara 'Yüreğiniz yetiyorsa yine çıkın sokağa' diyor. 15 Temmuz akşamı. Hatta 16 Temmuz olmuş, saat; 02.00. Bu kardeşiniz Meclis kürsüsüne çıkıp da 'Millet yeni bir görev verene kadar ana muhalefetiz. Seçilmiş parlamentonun arkasında, darbecilerin karşısındayız' dedikten saatler sonra. Bülent Tezcan CNN Türk canlı yayınına arkadaki Genel Kurul salonundan bağlanıp, AK Partili Ayşe Keşir'in telefonundan 'Şimdi demokrasiye sahip çıkmanın, tankın üstüne çıkmanın, meydanlara çıkmanın zamanıdır' dedikten saatler sonra. O kürsüden Tekin Bingöl, Levent Gök, her biri ayrı ayrı 'Sokağa çıkın, darbeye karşı direnin' dedikten saatler sonra. '15 Temmuz'da sokaklarda ders almayanlar çıksın sokağa boyunun ölçüsünü yine alalım' diyen Bahçeli bakın hangi açıklamayı yaptı? Bakın Devlet Bahçeli ne diyor, 'Halkın sokağa daveti, Türk askeri ile muhtemel bir çatışma içine girmesi vahim bir tehlike olarak önümüzde durmaktadır.' Devlet Bahçeli söylüyor. 'Bilhassa milliyetçi, ülkücü hareketin provokasyon ve ajitasyonlara karşı teyakkuzu ile birlikte sokaklara çıkarak, iç savaş şartlarına hizmet etmesi düşünülemeyecektir. Hiçbir dava arkadaşım karanlık sürecin tarafı olmayacaktır.' Ey Bahçeli, '15 Temmuz akşamı sokaklarda dersinizi verdik' diyorsun ya, 15 Temmuz'da FETÖ'ye dersini veren kahramanların saygı ile önünde eğiliyorum. Basın mensubu arkadaşlarıma kolaylık olsun. MHP'nin resmi internet sitesinde 'Halkın sokağı daveti Türk askeri ile muhtemel bir çatışma içerisine girmesi vahim bir tehlike olarak önümüzde durmaktadır.' 16 Temmuz gece ikiyi iki geçiyor arkadaşlar. Kimin kahraman, kimin sonradan eklenmiş yandan koltuk değneği olduğunu, kimin o gece durumu hangi taraf güçlüyse o tarafa aldığını görsünler."

"Ben Cumhurbaşkanı adayımı belirlemek istiyorum' diyen herkese söylüyorum bugün ilk gündür"

"Yeni bir takvimi başlatıyoruz ve yeni bir çağrı yapıyoruz. Bugün bu kötülüğe karşı bu vicdansızlığa karşı bu gözü dönmüş adaletsizliğe karşı, güç zehirlenmesine karşı, demokrasiyle geldiği koltuğu kötülükle şiddetle bırakmamak isteyenlere karşı yeni yürüyüşümüzün ilk günüdür. Bugün başlatacağımız yürüyüşle sandık görevlilerinin teker teker tespitinden, sandıkta bir tane oyu çaldırmamak için daha önceki yerel yönetim tecrübelerimizle, genel seçim tecrübelerimizle, aldığımız derslerle, edindiğimiz deneyimlerle sandığı korumadan, sandığı kurmaktan, sonlanma aşamasına geldiğimiz partimizin programını bir iktidar programına dönüştürmekten, bir hükumet programını ilan etmekten, bu kötülüğün karşısına dimdik dikilecek Cumhurbaşkanı adayımızı belirlemeye kadar yeni bir sürecin ilk günündeyiz. Bugün başlıyoruz önümüzdeki süreç içerisinde şubat, mart ve nisan aylarında biraz önce bahsettiğim tüm hazırlıklarımızı tamamlayarak, 2025 yılında sandık geliyor biz hazırız demek için örgütümüzle, sandık görevlilerimizle, propaganda malzemelerimizle ve adayımızla birlikte biz hazırız demek için bugün başlıyoruz. Adayı, bir partinin genel başkanı olarak ben değil, partinin parti meclisi olarak seçilmiş organımız değil, sayıları 1 milyon 600 bine yaklaşan bugün tweet atmaya insanların korktuğu, bugün mülakatlarda partiye göre işsiz bırakıldığı, diplomanın yok sayıldığı, sosyal yardımların bile parti aidiyetine bakılıp aç bırakıldığı aç ve soğukta bırakıldığı süreçte Atatürk'ün partisine kayıtlı 1 milyon 600 bin cesur yürekle birlikte belirleyeceğiz. 'Ben Cumhurbaşkanı adayımı belirlemek istiyorum' diyen herkese söylüyorum bugün ilk gündür. Resmi açıklama yapılıp, gün gün tarih belirlendikten sonra gelenler oy kullanamayacaklar" diye konuştu. - ANKARA