CHP\'den Kalıcı Yaz Saati Eleştirisi

Politika

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, kalıcı yaz saati uygulamasını eleştirirken, "8 yıldır kör bir inatla Türkiye'yi kör bir karanlığın içinde yaşatıyorsunuz. Kalıcı yaz saati uygulamasını kalıcı olarak biz kaldıracağız." dedi.

CHP milletvekilleri, Genel Kurulda, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma ve Altyapı ile Sağlık bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri üzerinde söz aldı.

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, bütçede, işçinin, aç yatan öğrencinin, emeklinin, siftah yapmadan dükkan açıp kapatan esnafın, canını dişine takıp çalışan öğretmenin, doktorun, kamu emekçisinin olmadığını, iktidarın bütçesinde halkın bulunmadığını savundu.

Bütçede geçilmeyen köprülere ve uçulmayan havalimanlarına ödenen milyonlarca liranın yer aldığını söyleyen Erdem, "Bu bütçede halkın refahı dışında ne ararsan var. Çünkü AK Parti iktidarı, bu ülkenin vatandaşının, gencinin, emekçisinin, ağacının, kadının, akan suyunun karşısında." ifadelerini kullandı.

İktidarın enerji politikasının, özelleştirme ve kamu zararları üzerine olduğunu ileri süren Erdem, 8 yıldır kalıcı yaz saati uygulaması ile ülkeye psikolojik şiddet uygulandığını ve bu uygulamanın enerji tasarrufuna hiçbir katkısı olmadığını iddia etti.

Erdem, konuşması sırasında karanlıkta okula ve işe giden kişilerin fotoğraflarını gösterdi.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, elektrik dağıtımının yüzde 100'ünü özel şirketlerin yaptığını, özelleştirmeler kapsamında 81 ilden 41'inin doğal gaz dağıtım işinin, sadece 2 şirkete verildiğini söyledi. Yavuzyılmaz, 8 yıldır kalıcı yaz saati uygulandığını anımsatarak, "Milyonlarca vatandaşın biyolojik saatini altüst ediyorsunuz. 8 yıldır kör bir inatla Türkiye'yi kör bir karanlığın içinde yaşatıyorsunuz. Kalıcı yaz saati uygulamasını kalıcı olarak biz kaldıracağız." sözlerini sarf etti.

"Bu kara, hepimizin alnının karasıdır"

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, AK Parti iktidarlarında 2 bin 179 madencinin hayatını kaybettiğini, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta 9 işçinin toprak altında kalarak yaşamını yitirdiği heyelana ilişkin kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun raporunun hala açıklanmadığını söyledi.

Şevkin, konuşmasının sonunda siyah boyayı yüzüne sürerek, "Şu karayı Soma'da ölen madenciler için, şu karayı Amasra'da ölen madenciler için, bu karayı İliç'te ölen madenciler için... Bu karayı da alnıma sürüyorum, koruyamadığımız bütün madencilerimiz için. Bu kara, hepimizin alnının karasıdır." ifadelerini kullandı.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, mevcut enerji politikalarının dışa bağımlılığı artırdığını, yerli teknoloji ve üretimi gerileten bir yapıda olduğunu savunarak, enerji santralleri ve altyapısının özelleştirilmesinin, kamunun kontrolünü azalttığını ve vatandaşların kaliteli enerji alma hakkını yok ettiğini ileri sürdü.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Mersin'e inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Rusya'ya bağımlılık yarattığını iddia ederek, "Dünyada hiçbir ülkenin kabul etmediği yap-işlet-sahip ol modeliyle bu santral tam 60 yıl boyunca Rusya'nın kontrolünde olacaktır. Türkiye, kendi topraklarında üretilen enerjide bile Rusya'ya muhtaç hale getirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Elektrik ve doğal gaz fiyatlarını eleştiren Kış, "Elektrik ve doğal gaza yapılan zamlar, milyonlarca vatandaşımızı faturalarını ödeyemez hale getirmiştir. Bu düzenin değişmesi şart olmuştur. CHP olarak diyoruz ki: 'Enerji halkındır.' Türkiye'nin enerji politikasını bağımsız, şeffaf ve sürdürülebilir bir temele oturtacağız." diye konuştu.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Ankara- İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın inşasına başlanmasının üzerinden 4 bin 98 gün geçmesine rağmen tamamlanmadığını, projenin 2027 yılında hizmete sunulacağının söylendiğini belirtti. Karasu, projenin hizmete sunulmasının geciktiğini ifade ederek, bu durumu eleştirdi.

Karasu, internet hizmetine ilişkin de "Dünyanın en yavaş internetini en pahalı fiyattan vatandaşa kullandırıyorsunuz." dedi.

"Paranın büyük bir bölümünü hastanelere ayırıyorsunuz"

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, bütçeden sağlığa daha fazla kaynak ayrılması gerektiğini belirterek, "Paranın büyük bir bölümünü hastanelere ayırıyorsunuz. Sağlık Bakanlığının birinci görevi, insanların hastalanmasını önlemek, sağlıklarını geliştirmek. Siz daha fazla parayı tedavi edici hizmetlere ayırarak yalnızca sağlık sermayesinin yararını gözetiyorsunuz. Bu ülkede yaşayanların daha uzun ve sağlıklı bir ömür geçirebilmeleri için kaynak aktarmak gerekirken, özel sektörü destekliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Sağlık Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin "geçen seneden kopya çekildiğini" öne sürerek, bunun, halkın sağlığına değil, rantın çıkarlarına hizmet eden bir düzen olduğunu savundu.

CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, sağlık sektörüne talebin çok fazla olduğunu ancak Sağlık Bakanlığı bütçesinin yeterli olmadığını söyledi.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, sağlık sektöründe şiddete ilişkin eleştirilerden bulunurken, "Sağlıkçının canını korumaktan aciz olan bu sistemin ne acı ki yenidoğan bebeklerinin canına kastettiğine de şahit olduk." diye konuştu.