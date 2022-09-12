CHP Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun büyük coşkuyla kutlandığını belirterek, "Bu ülkede kimse Cumhuriyet'i, Osmanlı ile çarpıştırmaz. Ecdadımızı 'senden', 'benden' diye bölüp parçalamayız. Anadolu'nun kapılarını açan Alparslan da bizim, Anadolu ve Trakya'yı emperyalist çizmelerinden kurtaran Mustafa Kemal de bizim." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantı devam ederken açıklamada bulunan Parti Sözcüsü Öztrak, dün Irak'ın kuzeyinde, bölücü terör örgütüyle girdikleri çatışmada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı askerlere şifa diledi.

Öztrak, demokrasi tarihinde kapkara bir sayfa olan 12 Eylül darbesinin, toplumsal hafızada ciddi travmalar yarattığını dile getirerek, bugün bile hala kapanmayan yaralara sebep olan darbede, CHP'nin de en ağır bedeli ödediğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini eleştiren Öztrak, sistemin demokrasiye darbe üstüne darbe vurduğunu öne sürdü. Faik Öztrak, "Bugün ülkemizde yaşadıklarımızın 12 Eylül'de yaşadıklarımızla büyük benzerlikleri var." ifadelerini kullandı.

İktidarın seçimler yaklaşırken bu ülkenin tarihine mal olmuş, "Bir gece ansızın gelebiliriz." parolasına sığındığını ileri süren Öztrak, "Sonra Amerika'dan uyarı gelince, Fransa Yunanistan'ın yanındayız deyince, Avrupa Birliği Yunanistan'ın toprak bütünlüğü deyince geri adım atıp, milletimizi rencide ediyorlar." diye konuştu.

Milletin Kıbrıs'ta kanla yazdığı tarihe mal olmuş, "Bir gece ansızın gelebiliriz" parolasının ağza gelindiği gibi söylenemeyeceğini belirten Faik Öztrak, "Miçotakis ile Erdoğan'ın ortak bir noktası var. Seçim yaklaşırken, ikisinin de oyları hızla düşmekte. Haliyle iki popülist, savaş kartını oynuyor. Yani al birini, vur ötekine." dedi.

"Çiftçi bütçeden hak ettiği desteği alamıyor"

Faik Öztrak, devletin ekonomideki rolünün, sendikaların pazarlık gücünün, örgütlü toplumun 12 Eylül darbesiyle yıkıldığını, bugün de Türkiye'de ekonomik yaşamın, işçi, memur ve çalışan aleyhine yeniden dizayn edildiğini öne sürdü. CHP Sözcüsü Öztrak, şöyle devam etti:

"Bugün temmuz işsizlik oranları açıklandı. Gerçek işsiz sayısı temmuzda 781 bin kişi artarak, 8 milyon 415 bine çıktı. Gerçek işsizlik oranı da 2 puan birden artarak, yüzde 22,5'e ulaşmış. Hayat pahalılığı almış başını gidiyor. Ücretler, maaşlar, aylıklar, sarayın 'faiz sebep enflasyon sonuç' diyerek azdırdığı enflasyona yetişemiyor. Enflasyonla şişirilen bütçeden milletin ihtiyaçları için para bulunamıyor ama faiz lobilerine, bütçeden ilk 7 ayda 151 milyar 347 milyon lira verilebiliyor.

Çiftçi bütçeden hak ettiği desteği alamıyor ama kur korumalı mevduat sahiplerine, 60 milyar 597 milyon lira faiz milletin bütçesinden çalınıp çatır çatır ödeniyor. Milletimiz yiyecek ekmeği bulamıyor ama diğer tarafta dövizle verilen garantiler karşılığında, kamu özel iş birliği müteahhitlerine 13 milyar 625 milyon lira tıkır, tıkır ödeniyor."

Zengini daha zengin, milleti daha da fakirleştiren bu tercihlerin milli gelirin bölüşümüne de yansıdığını iddia eden Öztrak, ücretle çalışanların milli gelirden aldığı payın, görülmemiş seviyelere indiğini savundu.

Son iki yılda emeğin milli gelirden aldığı payın, 10 puan birden düştüğünü ve yüzde 21'lere indiğini aktaran Öztrak, 12 Eylül darbesinde bile bu hızda bir gerileme yaşanmadığını iddia etti.

Faik Öztrak, "Emekçilerimizin önceki üç yılın ortalamasına göre, milli gelirden aldıkları payın düşmesi nedeniyle son 2,5 yıldaki kaybı, tam tamına 67 milyar dolar. Son 2,5 yıldaki kayıp emekçi başına 3 bin 273 dolar." şeklinde konuştu.

"Bu ülkede kimse Cumhuriyet'i, Osmanlı ile çarpıştırmaz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenlerine ilişkin eleştirilere de yanıt verdi.

Milletin gülüp eğlenmesine, günlük sıkıntılardan bir an olsun uzaklaşmasına iktidarın tahammül edemediğini öne süren Öztrak, 9 Eylül'de İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun Kordon'da büyük bir coşkuyla kutlandığını, böyle anlamlı bir günde, milletin büyük bir coşkuyla kutlama yapmasının birilerini rahatsız ettiğini söyledi.

Öztrak, şöyle konuştu:

"Kurtuluş Savaşında bu millet ateşi de ihaneti de görmüştür. Bunları söylemek, anlatmak, ne zamandan beri Osmanlı ve Cumhuriyet'i kapıştırmak oldu? Bu ülkede kimse Cumhuriyet'i, Osmanlı ile kapıştırmaz, çarpıştırmaz. Ecdadımızı 'senden', 'benden' diye bölüp parçalamayız. Anadolu'nun kapılarını açan Alparslan da bizim, Anadolu ve Trakya'yı emperyalist çizmelerinden kurtaran Mustafa Kemal de bizim.

Ama bu millet, Çanakkale'yi tek imzayla emperyalistlere açan, İstanbul'u düşmana teslim edenleri, Kuvayımilliye ve Mustafa Kemal için idam fetvası yazanları, onaylayanları, ardından da İngiliz zırhlılarına binip gerisin geri kaçanları ecdadı olarak kabul etmez. Asil milletimizin de bizim de derdimiz, ülkeyi kötü yönetenlerle, liyakatsizlerle, dışarıdan emir alanlarladır.

9 Eylül 1922'nin 100. yıl dönümünden, ayrışma, kutuplaşma çıkarmaya kalkanların niyetini biz çok iyi biliyoruz. Kurgular, yalanlar, masallar konuşulsun ama arşa çıkan hayat pahalılığı ve yolsuzluklar konuşulmasın istiyorlar. Bunların hepsi darbeci taktikleridir."

-"İlk 7 ayda döviz rezervleri 7 milyar 925 milyon dolar erimiş"

Faik Öztrak, Merkez Bankası kasasının başka ülkelerden alınan borçlar da düşüldüğünde 52 milyar 307 milyon dolar açık verdiğini öne sürdü. Alınan borçlar ve altın dahil brüt rezervlerin 4 aylık ithalatı bile karşılamadığını savunan Öztrak, şunları kaydetti:

"Temmuz ayı ödemeler dengesi rakamları açıklandı. Piyasa temmuzda 3,4 milyar dolar cari açık beklerken, gerçekleşme 4 milyar dolar oldu. Yılın ilk 7 ayında gerçekleşen cari açık, geçen seneye göre yüzde 168 artarak, 36,7 milyar dolara çıktı. İlk 7 aydaki cari açığın, normal yollarla finanse edilemediğini görüyoruz. 'Kaynağı belirsiz para giriş çıkışının' izlendiği, net hata noksan kaleminden, ilk 7 ayda ülkeye 24 milyar 347 milyon dolar girmiş. Bu büyüklükte kaynağı belirsiz bir para girişini daha önce hiç yaşamadık. Buna rağmen ilk 7 ayda döviz rezervleri 7 milyar 925 milyon dolar erimiş."

Bugün okulların açıldığını hatırlatan Öztrak, eğitim, öğretim masraflarının cüzdanları yakıp kavurduğunu belirtti. Öztrak, "Bu zamlar karşısında bizim velilerimiz ne yapacak? Aileler nasıl ayakta duracak?" sorularını yöneltti.

" Diyarbakır, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kadim bir şehridir"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, açıklamasının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek'in, 10 Eylül'de Diyarbakır'da yaptığı, "Diyarbakır, hakikaten Türkiye Kürdistanı'nda önemli, tarihi bir şehrimiz. Büyük bir şehrimiz." şeklindeki açıklamalarının sorulması üzerine Öztrak, "CHP'nin görüşlerini Genel Başkanımız, Parti Sözcüsü ve grup başkan vekilleri açıklar. Bu çerçevede resmi görüşümüzü açılıyorum, Diyarbakır, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihi ve kadim bir şehridir. Diyarbakırlı kardeşlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onurlu ve saygın vatandaşlarıdır." diye konuştu.