CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Büyük Balkan Buluşması"nda konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Her birimizin sorumluluğu var. Sorumlulukları yerine getireceğiz. Sandığa gideceğiz, elimizi vicdanımıza koyup oyumuzu kullanacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP Balkan Masasınca Edirne'de düzenlenen "Büyük Taarruzun 100. Yılında Büyük Balkan Buluşması" programında yurt dışı ve yurt içinden gelen Balkan Türkleri derneklerinin yöneticileriyle buluştu.

Meriç Nehri kenarındaki bir tesiste düzenlenen toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin zor koşullar altında olduğunu ancak hayatı boyunca hiçbir zaman umutsuz olmadığını ifade etti.

Türkiye'de huzur içinde yaşamak istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Bizler ülkemizi seviyoruz, bayrağımızı seviyoruz. Bir arada yaşamayı istiyoruz. Kimliğimiz, inancımız, yaşam tarzlarımız farklı olabilir. Ama ülkede huzur içinde yaşamak istiyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Çanakkale Savaşı'nda yedi düvele karşı mücadele edildiğini ve Çanakkale'nin geçilmez kılındığını anımsattı.

Dünyanın farklı yerlerinden gelen askerlere karşı savaşıldığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Çanakkale'yi geçebilir miyiz? İstanbul'u işgal edebilir miyiz? Osmanlı İmparatorluğu'nu yıkıp teslim alabilir miyiz diye. Yapamadılar. Çanakkale'yi geçilmez kıldılar. Mustafa Kemal'in askeri dehasının ilk adımları orada atılmıştır. Çanakkale geçilmedi. Ama üç yıl sonra 1918'de bir kişinin iradesi Çanakkale'yi aştı. O savaşan yedi düvel tek kurşun atmadan Çanakkale Boğazı'nı geçip Dolmabahçe'nin önünde demirlediler. O nedenle diyoruz, bir devlet bir kişiye teslim edilemez diye. Mücadele ediyorsunuz. Her karış toprağında şehitler var Çanakkale'nin, her karış toprağında. Hiç unutmadık Çanakkale'yi ve unutmayacağız da." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal'in İstanbul'un işgalinin ardından İstanbul'a geldiğini ve "geldikleri gibi gidecekler" sözünü o zaman söylediğini dile getirdi.

-"Fabrika ayarlarına yeniden dönmemiz lazım"

Mustafa Kemal başkanlığında kongrelerin gerçekleştiğini ve Ankara'da TBMM'nin kurulduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bütün bu başarıları sağlayan bir lider halkıyla beraber hareket etti. TBMM'yi kurdu. 'Her şeyi ben bilirim ben yaparım' demedi. Başkomutanlık yetkisini dahi Türkiye Büyük Millet Meclisi Gazi Mustafa Kemal'e üç ay süreyle verdi. Bugün geldiğimiz nokta devlet yönetiminin bir kişiye teslim edildiği süreçtir. Bu süreç her birimizin kafasında derin soruların oluşmasına yol açıyor. Sadece Cumhuriyet Halk Partililerin değil, ülkesini seven herkesin kafasında derin sorulara yol açıyor. ve hepimiz şu soruyu soruyoruz. Ne olacak bu memleketin hali diye. Sizden sadece bir şey istiyorum. Sandık konacak ve gideceğiz sandığa. Elinizi vicdanınıza koyarak oy kullanmanızı istiyorum. A partisi, B partisi, C partisi vesaire değil. Türkiye'nin bu bataktan çıkması lazım. Fabrika ayarlarına yeniden dönmemiz lazım. Yeniden kurtuluşu başlatmamız lazım."

Kılıçdaroğlu, seçimlerde sandığa giderek herkesi oyunu kullanması gerektiğini ifade etti.

"Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Cumhuriyet'imizi demokrasiyle taçlandıracağız" diyen Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"'Ben çocuklarıma güzel bir miras bırakmak istiyorum' diyorsa herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, kadını erkeği, yaşlısı, genci Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında 'ben evlatlarıma güzel bir miras bırakmak istiyorum' diyorsa tek adam rejimini savunanı değil ülkeye demokrasiyi getireni seçmelidir. Tercihini bundan yana kullanmalıdır. Torunlarına bugünleri anlatırken Çanakkale'yi de unutmamalıdır. Verilen savaşı unutmamalıdır, şehitleri unutmamalıdır. Bir kişinin iradesiyle nasıl oradan tek kurşun atmadan düşman gemilerinin Dolmabahçe önüne gelip demirlemesini de anlatmalıdır. Bir savaş verdik ve bir yüzyıl devirdik. Önümüzde ikinci bir yüzyıl var. O ikinci yüzyılda Cumhuriyet'imizi demokrasiyle taçlandırdığımızda, Gazi Mustafa Kemal'e verdiğimiz sözü büyük ölçüde yerine getirmiş olacağız. Çünkü onun en büyük özlemi milli iradeydi. Milletin iradesinin tecelli etmesiydi."

Kılıçdaroğlu, parlamentonun milli iradenin tecelli ettiği yer olması gerektiğini belirterek, Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisinin 3 aylığına verildiğini dile getirdi.

Kurtuluş Savaşı'nı yönetmesinden dolayı TBMM'ye "gazilik" unvanı verildiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, "Meclis bugün gazi meclisi olmaktan çıkmıştır. Bir kişinin iradesiyle eller kalkmakta ve inmektedir. Milletvekili dediğimiz arkadaşlarımızın büyük bir kısmı milletin vekili değildir zaten. Sarayın vekili olanlar milletin vekili olamaz. Bunu hiç kimse unutmasın. Sarayın vekili olanlar, milletin vekili olamazlar. Biz milletvekillerini gerçek anlamda milletin vekili yapmak istiyoruz. Gerçek anlamda ülkenin sorunlarıyla ilgilensin istiyoruz parlamentomuz. Bunu yaptığımız zaman Mustafa Kemal ve arkadaşlarının bize teslim ettikleri Türkiye'yi büyütme yolunda, geliştirme yolunda, demokrasi yolunda, büyük adımlar attığımızı hepimiz göreceğiz. ve tarihe bunu yazdıracağız." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, herkesin ciddi bir sorumluluğu olduğunu ve seçimlerde sandığa giderek oyunu kullanması gerektiğini vurguladı.

"Türkiye'nin kaderini bu 7,5 milyon gencimiz tayin edecek"

"Evlatlarınıza bırakacağınız güzel bir miras var" diyen Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Diyeceksiniz ki Türkiye bir dönem tek adama teslim edilmişti. Ama biz sandığa gittik, oyumuzu kullandık. Tek adamdan kurtardık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekillerinin tekrar milletin vekili olmasını sağladık ve demokratik yollarla sağladık bunu diyeceksiniz. Bu söylendiği zaman dünya siyaset tarihine önemli bir mirası gençler bırakmış olacaklar. 7,5 milyon gencimiz ilk kez sandığa gidip oy kullanacak. Türkiye'nin kaderini bu 7,5 milyon gencimiz tayin edecek. Her birimizin sorumluluğu var. Sorumlulukları yerine getireceğiz. Sandığa gideceğiz, elimizi vicdanımıza koyup oyumuzu kullanacağız.

Sakın ola ki umutsuzluğa kapılmayın. Sakın ola, en büyük güç sizsiniz. Sizden daha büyük bir güç demokrasilerde yoktur. En büyük güçsüzün, iradenizi ortaya koyun. Şundan emin olun. Asla ve asla geri adım atmak bizim kitabımızda yoktur. Biz hiç kimsenin önünde diz çökmeyiz yedi düvel bile gelse. Bundan da emin olmanızı isterim."

Konuşmaların arından Kılıçdaroğlu'na Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Balkan Masası temsilcileri hediye takdim etti.

Programa CHP Genel Başkan yardımcıları Faik Öztrak, Ali Öztunç, Özgür Özel, Muharrem Erkek, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlı Aka, milletvekilleri, belediye başkanları ve Balkan derneklerinin temsilcileri katıldı.

Balkan Şehitliğini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, buluşma öncesi beraberindekilerle birlikte Sarayiçi'ndeki Balkan Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şehitler için dua edilen ziyarette, Kılıçdaroğlu şehitliği gezerek karanfil bıraktı.