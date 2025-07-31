Özgür Özel Cezaevinde Ziyaretler Gerçekleştirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklu bulunanlar ile eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı ziyaret etti. Özel, "Bir siyasi parti genel başkanının başka bir siyasi parti genel başkanını ziyaret etmesi ayıplanamaz. Biz siyasetin farklı parçalarıyız ama bütün genel başkanların hukukları birbirlerine emanettir" dedi. Özel, yeni çözüm sürecine ilişkin Meclis'te kurulacak komisyonla ilgili olarak Abdullah Güler'i hedef alarak, "Kötü bir şey demek istemem grup başkanıdır, birlikte görev yaptık ama hadsizlik etmiş. Bu komisyonun nasıl çalışacağına komisyonun üyeleri yapacakları ilk toplantıda karar verecek. Bu kararı verirlerse saygı duymak lazım. Abdullah Güler kim oluyor, onda altın hisse mi varmış" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması çerçevesinde Kocaeli'deki Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan, İBB iştiraki Kültür A.Ş.'nin eski Genel Müdürü Serdal Taşkın ve İSTTELKOM A.Ş. Genel Müdürü Melih Geçek ile eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı ziyaret etti. Cezaevi çıkışında açıklamalarda bulunan Özel, "Bugün cezaevinde 8 buçuk yıldır tutuklu bulunan HDP'nin o dönemki Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı ziyaret ettim. Bir partinin genel başkanının başka bir siyasi parti genel başkanını ziyaret etmesi ayıplanamaz. Bunu Ümit Özdağ'ı ve Selehattin Demirtaş'ı ziyaret ettiğimde de söylemiştim. Biz siyasetin farklı parçalarıyız ama bütün genel başkanların hukukları birbirlerine emanettir. Maalesef bir siyasi parti genel başkanı, elinde bulundurduğu kamu gücüyle siyasi rakiplerini ekarte etmek için elinden geleni yapıyor. Selahattin Demirtaş, 'Seni başkan yaptırmayacağız' dedi diye başına gelmeyen kalmadı. Ama şimdi farklı bir sürecin içindeyiz. Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş ümit ediyorum çok uzamayan vadelerde özgürlüklerine ve ailelerine kavuşurlar. Biz ilk önce siyasetçilerin söylemlerinden dolayı, siyaset yaptıkları için hapiste olmalarına itiraz edeceğiz hep beraber. Sonra kendi içimizde yarışacağız, kavga edeceğiz ve bunları demokratik zeminde yapacağız. Recep Tayyip Erdoğan, yenemediğini içeri atıyor. 19 Mart süreci bundan farklı bir süreç değildir. İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı hem de üç kez üst üste seçilmiş, Erdoğan'ı 4 kez üst üste yenmiş ve 5'incide de yeneceği belli olan Erdoğan'ın korktuğu Ekrem İmamoğlu içeriye atıldı. Ama yapılan iş sadece İstanbul'un yerel seçim iradesine değil, Kocaeli'nin gelecek seçimlerde cumhurbaşkanını belirleme iradesine yapılan darbe girişimidir. Figen Yüksekdağ ile hem bugünkü siyasete ilişkin, geçmişe ilişkin ve Türkiye'nin geleceğine ilişkin verimli bir sohbet gerçekleştirme imkanı oldu" dedi.

"Büyük bir moralle geldiğim buradan hiç moralim bozulmadan ayrılıyorum"

Büyük bir moralle geldiği cezaevinden motivasyonla ayrıldığını belirten Özel, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden burada tutuklu olan Melih Gecek'i, 5 yıldır Erzincan'da tarım yapan bir yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapmış olan Serdal Taşkın'ı, benim de çok sevdiğim, siyasi iletişimde Türkiye'de çok önemli isim olan Necati Özkan'ı ve bu süreçte en büyük haksızlık ve en büyük iftiraya uğrayan Fatih Keleş'i ayrı ayrı ziyaret ettim. Bu iftira mekanizması Ekrem İmamoğlu'na en yakın isim üzerinden kurulsun diye evladıyla tehdit edilen, yargı tarihinde görülmüş en ayıplı şeyler yani işkence olsa memlekette onu da yapacaklar Fatih Keleş'e. Alıyorlar sürekli bir yerlere götürüyorlar. 'Nereye, talebim yok' diye sorduğunda ifadeye diyorlar. Yolda giderken başına bir şey gelse hesabını kimse veremez. Dimdik ayakta durduğu için hepimizin gururu olan Fatih Keleş'i burada ziyaret ettim. Necati Bey'in görüşlerinden her zamanki gibi istifade ettik. Ben, bu cezaevinden dayanışma duygularıyla ayrılıyorum. Büyük bir moralle geldiğim buradan hiç moralim bozulmadan, başaracağımıza olan inançla, ahlaki, psikolojik üstünlüğün partisinde olan bir genel başkan olarak buradan da dün nasıl Silivri'den ayrıldıysak ayrılıyoruz" diye konuştu.

"Meclis Başkanının yapmadığını Abdullah Güler yapıyor, hadsizlik yapıyor"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, "Abdullah Güler'e kötü bir şey demek istemem grup başkanıdır, birlikte görev yaptık ama hadsizlik etmiş. Bu komisyonun nasıl çalışacağına komisyonun üyeleri yapacakları ilk toplantıda karar verecek. Bu kararı verirlerse saygı duymak lazım. Abdullah Güler kim oluyor, onda altın hissemi varmış. Adalet ve Kalkınma Partisi 21 kişisini gönderir o kişilere, 'İlle kapalı oturum isteyin, basına kapalı oturum olsun' konuşurlarsa konuşsun, orada tartışılır. İYİ Parti katılmayınca 47'ye falan düşmüyor. Çünkü üye tam sayısının nitelikli çoğunluğu olur, komisyon kurulduğu an bildirilen rakam üzerinden hesaplar yapılır. Bazı arkadaşlarla sosyal medyadan kendi niteliklerini tartışmışlar. Komisyonun nasıl çalışacağına komisyon karar verecek. Meclis Başkanının yapmadığını Abdullah Güler yapıyor, hadsizlik yapıyor" şeklinde konuştu.

"Anayasa Mahkemesinin verdiği karar doğru bir karar"

Özel, "Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar doğru bir karar Tayfun benim üyemden ziyade kardeşim. Yerel mahkemenin de en kısa sürede Anayasa Mahkemesi'nin kararı gereğince hem yeniden yargılama hem de tutuksuz yargılama noktasında bunca zamandır olan hak ihlalini ortadan kaldıracak kararın verileceğine inanıyorum. 13. Ağır Ceza Mahkemesi herhalde adli tatil olduğu için bir heyet var, o heyetin de hukukun gerektiğini yapacağına yürekten inanıyoruz. Bekleyeceğiz. Ümit ediyorum bugün, yarın en doğru kararı verirler" ifadelerini kullandı.

"Biz intikam fikrinin insanları değiliz, adalet ve demokrasi fikrinin insanlarıyız"

Özel, "Bugün sivil siyaset yargı eliyle dizayn edilmeye çalışılıyor. Bu aslında AK Parti ve MHP'deki siyasetçileri de tehdit ediyor. Her topun bir geriye dönüşü var. Allah'tan biz intikam fikrinin insanları değiliz, adalet ve demokrasi fikrinin insanlarıyız. Bir gözü dönmüşe denk gelecekler, bu yaptıkları zulüm ilk seçimde onlara geri dönecek. Bütün AK Partili milletvekilleri, belediye başkanları, meclis üyeleri, delibozuğa denk gelse tehdit altındalar. Demokratik siyaset tehdit altında, iftiranın güç kazandığı, gerçekliğin irtifa kaybettiği algı yönetim sürecinde hakikatin arkasında durmak lazım" dedi. - KOCAELİ