Özgür Özel Hatay\'da Lütfü Savaş\'ı neden tekrar aday gösterdiklerini açıkladı

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis'te gazetecilere yaptığı açıklamada adaylığı bir süre belirsizlikte kalan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'la ilgili kentte yaptıkları çalışmalarda "Kazanacaksan Lütfü Savaş'la" sonucuna ulaştıklarını belirterek Savaş'a başka alternatif oluşturulamadığını söyledi.

"KAZANACAKSAN LÜTFÜ SAVAŞ'LA"

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş depremlerinde en büyük yıkımların görüldüğü Hatay'da CHP'nin mevcut başkan Lütfü Savaş'la devam kararı, gelen tepkiler sonrası tekrar tartışılmış ancak Savaş'ın adaylığı değiştirilmemişti. Konuyla ilgili konuşan CHP lideri Özgür Özel Hatay adayının belirlenmesiyle ilgili süreci şu ifadelerle anlattı:

" AK Parti'nin karşısında en güçlü seçenek olarak bir başka alternatif yok. Bir sürü isim koyduk, birçok çalışma yaptık ve hepsinin sonunda 'kazanacaksan Lütfü Savaş ile kazanacaksın' diyor. Hatta 'Lütfü Savaş, tepki gösteren muhalif seçmenin gönlünü alırsa da banko kazanıyorsun' diyor. Hatay'daki kanaat önderleri, fikir sahibi insanlar da Savaş'ın etrafında birleşen ve Savaş'ın tamamen destek vereceği bir adayla bunun olabileceğini söylüyor. MYK salonunda 40'a yakın kişiyle toplantı yaptık. Bir kişi de Lütfü Savaş dışında başka seçenek dile getirmedi. Biz de 'alın o zaman' dedik ve müzakereleri bitirdik."

"PARTİ İÇİNDEKİ ÜÇ BEŞ HAZIMSIZ AVUÇLARINI YALAR"

CHP'nin yerel seçimlerde başarısız olması durumunda parti içindeki muhaliflerin harekete geçeceği yönündeki iddiaların sorulması üzerine Özel, şunları kaydetti:

"CHP'de genel başkanı delegeler ya da parti içi dengeler değil, kamuoyu belirler. Bunu yüz kere söyledim. Eğer biz kamuoyu desteğini kaybedersek her şey olur ama biz kamuoyu desteğini kaybetmeyiz. Parti içinde, kurultayı hazmedememiş birkaç arkadaş ve onların etkisindeki bir grup medyanın yaratmaya çalıştığı algı ve iktidarın bunu sahiplenerek köpürten tavrını görüyoruz. Geçmiş döneme göre 25 kat fazla anket yaptırdık. Parti içindeki birkaç hazımsız ve saçma sapan tutum ve tavır içinde olan çok azınlık kişinin sesini duyurabilmek için iktidar medyasının gösterdiği mücadeleyi görüyorsunuz. Geceleyin üç saat boyunca CHP konuşuyorlar. İliç varken CHP konuşacak kadar şuurunu kaybetmiş ve bizden korkan bir süreç var. O yüzden 1 Nisan'ı bekleyenler, ama Erdoğan ama parti içinde üç beş hazımsız avuçlarını yalarlar. Çok güçlü ve dinamik bir kadromuz var. Ekibin de örgütte inanılmaz bir karşılığı var."

DEM PARTİ'YLE İTTİFAK KONUŞULDU MU?

Özel, kent uzlaşısı kapsamında DEM Parti ile bir protokol yapmadıklarını ancak bir seçim bölgesinde DEM Parti'nin kendi kriterlerine uyan aday olması durumunda onu destekleyebileceğini ifade ettiğini söyledi.

Özel, ayrıca daha önce ittifak ya da iş birliği yaptıkları partilerle yerel seçim için de görüştüklerini ancak bunların çok sınırlı kaldığını belirtti. Şu anda 2019'daki yerel seçimlere göre şartların çok lehlerine olmadığını ancak seçmenin reflekslerinde de bir değişiklik oluşmadığını savunan Özel, "2019 başarısını bize yaşatan seçmenin saraya, Bahçeli'ye, kent suçlarına, israfa itirazı devam ediyor." ifadesini kullandı.

"ESKİ ORTAKLARI İTTİFAKA RAZI EDEMEDİM"

"Bizim oy aldığımız İYİ Partili, milliyetçi demokrat seçmenler, eski merkez sağ seçmen, Devlet Bahçeli'ye itiraz eden seçmen ya da diğer partilerin seçmenleri için ne İstanbul'da, ne Ankara'da ne de diğer yönettiğimiz büyükşehirlerde bir hayal kırıklığı yaratmadığımız ortada" diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün memnuniyet anketlerinde seçildikleri noktanın gerisinde olan belediyemiz neredeyse yok, çok ilerisinde olan belediyelerimiz var. Parti yönetimine geldiğimizde ortadan kalkmış bir ittifak kapasitesi vardı, gizli protokol yönünden. Ben beyaz çiçeği aldım gittim ama ittifak yapmaya razı edemedim eski ortakları. Ben elimden geleni yaptım. Bundan sonra da özenli bir dil kullanmaya, muhalefete muhalefet etmemeye, çatışmamaya devam edeceğiz. Partilerin kendi düşünceleri olabilir ama yerel seçim olduğu için seçmenin burada kendini ve kentini düşüneceğini düşünüyorum."

"FİLİSTİN'DEN DÜNYAYA ÇAĞRI YAPACAĞIZ"

Özgür Özel, 15 Nisan'da Filistin'in Ramallah kentine gideceğini belirterek, "Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la görüşeceğiz. Filistin'de yakınlarını kaybedenlerle, yaralılarla, Ramallah'a götürülmüş olanlarla görüşeceğiz. Oradan bütün dünyaya ve Türkiye'ye önemli bir çağrı yapacağız." dedi.