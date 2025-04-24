CHP Genel Başkanı Özgür Özel: İstanbul Büyükşehir Belediyesi deprem toplantısına davet edilmedi - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: İstanbul Büyükşehir Belediyesi deprem toplantısına davet edilmedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: İstanbul Büyükşehir Belediyesi deprem toplantısına davet edilmedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da depremden sonra yapılan toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin davet edilmediğini söyleyerek, "Düşünün, depreme karşı alınacak tedbirleri konuşacakları, o gün ortaya çıkmış bir zafiyet varsa bunu değerlendirecekleri devletin toplantısına 16...

24.04.2025 18:41
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da depremden sonra yapılan toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin davet edilmediğini söyleyerek, "Düşünün, depreme karşı alınacak tedbirleri konuşacakları, o gün ortaya çıkmış bir zafiyet varsa bunu değerlendirecekleri devletin toplantısına 16 milyonluk kentin büyükşehir belediyesi davetli değil; ama bir parti davetli. Buradan sonra da tutmuş yok siyasete alet edilmesin bilmem ne yapılmasın diyor. Gerçekten utanılacak bir haldeler" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftci, Gamze Taşcıer ve Yalçın Karatepe ile birlikte SOL Parti'ye ziyarette bulundu. Görüşmenin ardından Özel ve SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen, açıklama yaptı. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Deprem günlük siyasetin polemiklerine alet edilmemeli. Birlik ve beraberlik ruhu öne çıkmalı' sözleriyle ilgili, "Son cümlelerinin altına imza atarım; ama yaptıkları iş tam olarak depremi siyasete alet etmiş. Gitmişler, toplantı yapıyorlar. 16 milyonluk bir kentteler. O 16 milyonluk kentin 5 yıldır, 6 yıldır yönetiminde olan belediye başkanını içeriye atmışlar. AKOM'un başında olması gereken Ekrem İmamoğlu yok. AFAD toplantısının 1'inci davetlisi olması gereken Ekrem İmamoğlu yok. ve belediye meclisi içinden seçilmiş olan belediye başkanvekilini ve İBB'den kimseyi çağırmıyorlar. Kendi kendilerine oturmuşlar; ama AK Parti'nin sözcüsüyle AK Parti'nin il başkanı var. Düşünün, depreme karşı alınacak tedbirleri konuşacakları, o gün ortaya çıkmış bir zafiyet varsa bunu değerlendirecekleri devletin toplantısına 16 milyonluk kentin büyükşehir belediyesi davetli değil; ama bir parti davetli. Buradan sonra da tutmuş yok siyasete alet edilmesin bilmem ne yapılmasın diyor. Gerçekten utanılacak bir haldeler. Gerçekten kontrollerini, şuurlarını kaybetmişler" diye konuştu.

'MİLLETE İTİMAT EDECEĞİZ'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 'İstanbul'un ehline emanetiyle olası felaketin üstesinden gelmek mümkün' sözü de sorulan Özel, "Bu açıklamayı tutuksuz yargılama öneriliyor diye okuyorum. Çünkü bir şehrin emin ellere teslim edileceğine kim karar verecek? Demokrasideysek herhalde Devlet Bey'i Osmaniye milletvekili yapan da partisinin genel başkanı yapan da milletin iradesi ve demokrasidir değil mi? İstanbul'u 3 kez kazandık. 'İşin ehli İmamoğlu'dur' dedi. Millete itimat edeceğiz. Yıllarca benim memleketimi MHP'li bir belediye başkanına verdiler. Seçimden sonra tebrik ettik, önümüzü ilikledik, saygıda kusur etmedik milletin iradesine. O zaman iş ehline verilecekse ve bir an önce olmalıdır diyorsa tutuksuz yargılamaya destek veriyor demektir. Sayın Bahçeli'nin bu değerlendirmesine teşekkür ediyorum. Birileri gibi başka bir mana çıkarmak isteyen varsa o darbeciliktir. İstanbul'u kimin yöneteceğini İstanbullu değil de darbeciler karar verecekse biz İstanbul'u nasıl savunacağımızı biliriz, İstanbul'un iradesini" ifadelerini kullandı.

'MARJİNAL YAPI VARSA O DA CUMHUR İTTİFAKIDIR'

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kentsel dönüşümle ilgili sözleriyle ilgili ise "Erdoğan'ın marjinal tanım yapacak durumu yok. Marjinal kıyıda, kenarda, köşede kalmış, dışarıda kalmış demektir. Milletin gönlünde olan, bugün Erdoğan'ın 19 Mart darbesine direnen herkestir. Çepere doğru itilmiş olan, marjinalleşmiş olan bu dil, bu akıl, bu üsluptur. Kentsel dönüşüm son derece hayatidir. Bunun için meclis, büyükşehir belediye meclisleri ne gerekiyorsa yapmalıdır. Ama kentsel dönüşümü bazen bir rantçılığa, bazen bir fırsatçılığa; o kentin yıllardır çilesini çekmiş olanlara 'şimdi sen çileyi çektin ama buralar değerlendi, sen burayı terk etmelisin, biz burayı zenginlere vereceğiz' diyen projelere halk kendisini savunuyorsa, ona marjinallik falan denmez. Fırsatçılık yapmasınlar. Halkın taleplerini doğru okusunlar. Önüne gelene marjinal demesin, marjinal kendisi. Şu an bir marjinal yapı varsa Cumhur İttifakı'yla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ta kendisidir" diye konuştu.

'UTANÇ DUYUYORUM'

CHP'nin olağanüstü kurultayına yönelik iptal başvurusu ile ilgili soru üzerine de Özel, "Bu başvuruyu yapanlar olağan kurultayı bizim mahkemeye veren aynı kişiler. İzmir'den olan da Hatay'dan olan da isimlerini söyleyip de nefes israfı yapmayayım. Orada sonuç alamadılar; oraya 'şaibeli' dediler, onu dediler, bunu dediler, 5 mahkeme de reddetti bunları. Şimdi olağanüstü yaptığımız kurultaya; 1170 oy almışız, neyini iptal ettireceksin? İptal edilirse 1300 oy alacağımızı görmüyorlar mı? İkisi de partiden uzaklaştırılmış, ihraç edilmiş kişiler. Onlarla bir dönem aynı partide bulunmuş olmaktan dolayı büyük bir utanç duyuyorum" dedi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel: İstanbul Büyükşehir Belediyesi deprem toplantısına davet edilmedi - Son Dakika

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