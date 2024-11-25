CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde Önemli Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde Önemli Açıklamalarda Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü\'nde Önemli Açıklamalarda Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İl Başkanları Toplantısı'nda kadına yönelik şiddetle mücadele mesajı verdi ve halkın gündeminin ekonomik sıkıntılar olduğunu vurguladı.

25.11.2024 15:28  Güncelleme: 15:35
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CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Özel, "Biz Esenyurt'ta verdiğimiz demokratik tepkiyi diğer belediyelerde de verdik. Zaten öncesinde de mazbatayı kazanana değil ikinciye verelim dediklerinde Van'da, ya da seçilir seçilmez kayyum uygulamasına geçtikleri Hakkari'de de aynı samimi tepkiyi vermiştik. Esenyurt'ta da aynı demokratik tepkiyi verdik, devam eden süreçlerde de verdik, vermeye de devam ediyoruz." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avcılar'da düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nın açılışında konuştu. Özel konuşmasında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Özel "Biz Esenyurt'ta verdiğimiz demokratik tepkiyi diğer belediyelerde de verdik. Zaten öncesinde de mazbatayı kazanana değil ikinciye verelim dediklerinde Van'da, ya da seçilir seçilmez kayyum uygulamasına geçtikleri Hakkari'de de aynı samimi tepkiyi vermiştik. Esenyurt'ta da aynı demokratik tepkiyi verdik, devam eden süreçlerde de verdik, vermeye de devam ediyoruz." dedi.

'DEMOKRATİK MÜCADELEYİ DİĞER BELEDİYELERDE DE VERDİK'

Genel Başkan Özel, "Esenyurt belediyemize kayyum atayanlar hemen akabinde bir algı operasyonunu tamamlarcasına, Mardin'e, Batman'a ve Halfetiye'ye kayyum atadılar. Biz Esenyurt'ta verdiğimiz demokratik tepkiyi diğer belediyelerde de verdik. Zaten öncesinde de mazbatayı kazanana değil ikinciye verelim dediklerinde Van'da, ya da seçilir seçilmez kayyum uygulamasına geçtikleri Hakkari'de de aynı samimi tepkiyi vermiştik. Esenyurt'ta da aynı demokratik tepkiyi verdik, devam eden süreçlerde de verdik, vermeye de devam ediyoruz.Daha geçtiğimiz haftasonu bu kez yine özenle seçilmiş bir yerde, Tunceli'de Tunceli Belediyesi'ne ve Cumhuriyet Halk Partili Ovacık Belediyesi'ne bir kez daha kayyum atandı.Yaptıkları iş, 14 yıl önce yapılan bir taziyeyi suç olarak gösterip, üç dönemdir seçmenlerin seçtiği belediye başkanımıza terörist yaftası yapıştırmaya çalıştılar. Bir kere şunu bir kez daha ısrarla söyleyelim. Taziye ölüye değil, diriye verilir. Hiçbir anne, hiçbir baba, evladının geçmişte işlediği bir suçtan evladının ölümünden sonra sorumlu tutulamaz" ifadelerini kullandı.

'ELİMİZDEN GELEN HERŞEYİ YAPACAĞIZ'

Özel, 25 Kasım Kadıne yöenelik şiddetle mücadele gününe ilişkin de konuşarak, "Değerli il başkanlarım, bugün 25 Kasım. Kadına Yönelik Şiddetle Karşı Uluslararası Mücadele Günü. İki gün önce Ankara'da her birinizin illerinden görevlendirilen, seçimle göreve gelmiş olan ve Ankara'da bizleri temsil eden kadın kolları üyelerimizle, Türkiye'nin tüm kadın örgütleriyle biraradaydık. Çare Eşitlik Çalıştayı'nı gerçekleştirdik. Buradan da şiddete karşı dayanışmayı, kötülüğe karşı iyiliği büyüten tüm kadınların mücadelesini saygıyla selamlıyorum. İlk seçimlerde iktidar olduğumuzda bu ülkede kadınların kendini güvende hissettikleri ve çalıştayımızda ortaya çıkan çağ dışı, bu çağda kabul edilmesi mümkün olmayan uygulamaların her birisini terk edip, kadınlara katledilmemeleri için, şiddet görmemeleri için, çocuklarını güvende büyütebilmeleri için ve hak ettikleri eşitliği elde edebilmeleri için elimizden gelen herşeyi yapacağız. Bugün o kurultayın sonuç bildirgesinin son hali kamuoyuyla paylaşılacak" şeklinde konuştu.

'HALKIN GERÇEK GÜNDEMİ EKONOMİK SIKINTILAR'

Konuşmasında ekonomi verilerine de değinen Özel, "Halkın gerçek gündemi, yaşadıkları derin ekonomik sıkıntılar var. Buna yoğunlaşmak ve bunu unutturmamak hepimizin görevi. Çarşı pazardan elleri boş, başları eğik dönen, başları önde dönen, esnafın önünden geçmemek için bir arka sokaktan geçerek yolu uzatan insanların kederleri bizim de baş kaygımız. Yayımlanan tüm veriler bunu gösteriyor. TÜRK-İŞ'in rakamları -ki TÜRK-İŞ'in rakamları TÜİK'in rakamlarıyla diğer rakamlar arasında hep en ortada yer almıştır- ona göre dahi yıllık mutfak enflasyonu yüzde 49. Geçen yıl 100 liraya olan filenin bugün 150 liraya zor doldurulduğu TÜRK-İŞ söylüyor" dedi.

'BİRİNCİLER İLK KEZ KADIN TEĞMENLER OLDU'

Teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında konuşan Özel, "Bu ülkenin bir yandan da bu gündemleri varken, bugün Milli Savunma Bakanı'nın yapmış olduğu atıfla bugün bir kararın verilmesi bekleniyor. Bugün toplanırlar, toplanmazlar. Ama pırıl pırıl, Harbiye'den mezun, Cumhuriyet tarihinde Harbiye kurulduğundan beri, Harbiye tarihinde ilk kez hem kara hem deniz hem hava harp okullarının birincileri gencecik kadın teğmenler olmuştur.Bizse şunu söylüyoruz: Eğer bu söylemde geriye gideceksen, öyle kendi işine gelen, işine geldiğini düşündüğün bir tarihe gitme. Geriye git, Mustafa Kemal'in askeri kimlermiş diye. O teğmenler 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' demeyip de kimin askeri olacaklardı?" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Özgür Özel, Politika, Ekonomi, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde Önemli Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika

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