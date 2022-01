CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Türkiye için parlak bir yıl, sandığın geleceği yıldır. 2022 parlak yıl olacaksa milletin önüne sandığı koymak lazım." dedi.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "kendine özgü ekonomi" hipotezini ısrarla savunmaya devam ettiğini söyledi.

"Faizleri düşürürsen her şey yoluna girer, enflasyon da düşer." tezini, herhangi bir ekonomistin kabul etmediğini savunan Özel, "Dolar 14 lira sınırında, hiç öyle 10 liranın altına düşmedi. O sözler, taahhütler doları 1-2 kez 12 liranın altına getirdi. Şimdi 13,60-14 lira sınırında. 10 lira bu ülkenin felaket senaryosuydu, yüzde 40 üstündeyiz." diye konuştu.

Mevcut durumun, başarı hikayesi gibi anlatılmaya çalışıldığını dile getiren Özel, "Vatandaş da soruyor, neyin başarısı? Her şey ateş pahası." ifadesini kullandı.

Benzin, motorin, elektrik, doğalgaz ile köprü ve otoyollara ocak ayında gelen zamları aktaran Özel, "Bu rakamlar, verilen maaş zamlarını neredeyse bir ayda yutmuş görünüyor ve bu rakamlarla Cumhurbaşkanı, 'Faiz düşecek.' deyince borsa yine tepetaklak oluyor, dolar yukarı doğru fırlıyor. Ayrıca 'Enflasyon düştü, düşecek.' diyor. Tüketici fiyatları endeksinde fırlama var. Bu tabloya bakınca 'Enflasyon düştü, düşecek.' diyen var mı? Bu kuru inadın esnafı, memuru, işçiyi, emekliyi tehdit edecek sonuçları olmasından endişe ediyoruz. Çünkü TÜİK bir kez daha enflasyonu manipülatif olarak yani hile yaparak düşük gösterirse bundan enflasyona göre fark, zam alan herkes zarar görecek. Bunu görmek lazım." değerlendirmesini yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye yönelik eleştirilerde bulunan Özel, "Nebati, ikinci damat dönemini yaşatıyor. Kamu bankaları yine arka kapıdan milyarlarca dolar satıyorlar hem de bizim olmayan, emanet, borç olarak alınan doları, swapla gelen paraları arka kapıdan satıyorlar ve bu ikinci damat dönemi, birinci damat döneminin yarattığı tahribattan fazlasını yaratmaya aday bir dönem. Burada bir endişe var." dedi.

AK Parti döneminde Türkiye'nin, dünyanın 21'inci ekonomisine gerilediğini savunan Özel, "'Ekonomide 7 sıra ileri gideceğiz.' diyorlardı, 5 sıra birden geriledi. Bu kadar büyük bir fiyasko ne Cumhuriyet tarihinde ne de dünyadaki herhangi bir demokraside yaşandı." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "2022 bizim en parlak yılımız olacak, 2023'e de zaten böyle gireceğiz." sözünü hatırlatan Özel, "Her gelen ay geçen ayı, her gelen yıl geçen yılı arattı. 'Bal, bal' demekle ağız tatlanmıyor. İnadının gereğini değil, ekonomistlere güvenmek lazım. Bu yüzden parlak bir yıl beklenmesin. Türkiye için parlak bir yıl, sandığın geleceği yıldır. 2022 parlak yıl olacaksa milletin önüne sandığı koymak lazım. Millet kendi geleceğini parlatır, kendi önünü aydınlatır. Sandığın gelmediği ve bu liyakatsiz kadroların milleti meşgul ettiği her yıl daha karanlık bir yıl olmaya aday." açıklamasını yaptı.

"Bu nasıl adalet, bu nasıl eşitlik?"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik eleştirilerde bulunan Özel, şöyle devam etti:

"Sezen Aksu'yu tehdit edenler, gittiler bir sanatçının evinin önünde saat 20.30'da basın açıklaması yaptılar. Ey Süleyman Soylu, 'suç işleri bakanı' sana sorarlar, sen Anayasa'ya rağmen önceden izin almaksızın yapılacak bu işleri gündüz vakti yapana kanunsuz şekilde karşı çıkıyorsun, kanunda bu işlerin gün ışığında yapılacağı yazıyorken gecenin karanlığında bir kadın sanatçının evinin önüne toplananlara, etrafından izleyip güvenliklerini sağlıyorsun. Bu nasıl adalet, bu nasıl eşitlik? Bu adamlar kim, kimin adına, kimi tehdit ediyorlar?

Süleyman Soylu'ya, AK Partililere soruyoruz; Milli Beka Hareketi'nin Başkanı Murat Şahin, açıklamayı yapan zat, daha geçenlerde polis çevirmesine yakalandı. Üzerinden sahte kimlik, sahte polis kimliği, sahte basın kartı, polis telsizi ve kaçak çakar çıktı. Sahte polis kimliği taşıyan bir adam nasıl oluyor da Sezen Aksu'nun evinin önünde açıklama yapabiliyor? Sahte basın kartı düzenlemiş kalpazan adamlar Süleyman Soylu'nun himayesinde, milletimize şikayet ediyoruz. 2017'de bestelenen, söylenen bir şarkıyı, '2022'de biz fark ettik. 'Adem babamıza, Havva anamıza saldırı var.' deyip refleks verenler, mevzu köpürtenler, 2017'de Türkiye'de olabilen bir işi, 2020'de namümkün kılıyorlarsa bunun adı faşizmin bayrağını yükseltmektir. Bunun adı Türkiye'yi yasaklar ülkesi yapmaktır."

Ankara Melike Hatun Camisi İmam Hatibi Halil Konakçı'nın Sezen Aksu'yu tehdit ederek hedef gösterdiğini ifade eden Özel, "İçişleri Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve mahkemeler, bu hedef gösterenlere, bu sapkın zihniyete, en çok zararı dine, samimi Müslümanlara verecek olanlara ne yapıyor göreceğiz. Ne Murat Şahin'e ne de cami cami gezip bizi hedef gösteren Halil Konakçı'ya teslim olmayız." dedi.

"Affedilir bir şey değil"

Özel, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonunun, yarın HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında terör örgütü üyeliğiyle ilgili hazırlanan iki fezlekeyi görüşeceği hatırlatılarak "Bu konuda tavrınız ne olacak?" sorusunu da yanıtladı.

Özgür Özel, "Semra Güzel, büyük bir yanlış yapmış, Cumhurbaşkanı'nın, valilere, kaymakamlara, alay komutanlarına 'teröristlere dokunmayın' dediği bir zamanda gitmiş, bir teröriste dokunmuş. Bu, affedilir bir şey değil. Semra Güzel'in, örgüt kıyafetleriyle ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde elindeki silahla çektirdiği fotoğrafın, doğru, milletvekilliğiyle bağdaşır fotoğraflar olmadığını düşünüyoruz. Bu konuda açılacak olan soruşturmanın, yürüyebilmesi açısından bu dosyaya özel olarak dokunulmazlığının kaldırılması noktasında 'evet' oyu kullanacağız. Daha sonra da yargılamayı takip edeceğiz." karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Edirne'deki İmralı'ya hesap verecek." ifadesi hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Özel, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti'nde iki hesap sorma merci vardır; bir, sandıkta millet sorar; iki, bir suç işleniyorsa mahkemeler sorar. Yargı makamı mıymış İmralı, Abdullah Öcalan da hesap soruyormuş? Nasıl oluyor da yüksek güvenlikli İmralı Cezaevi'nde tutulan biri, seçimlerle gelen bir Eş Genel Başkana hesap soruyor? Buradaki hesap sorma makamı olarak tayin edilen kişi, kendi deyimleriyle de halktaki yaygın kullanımla da teröristbaşı değil mi? Bebek katili dediği birini 'Hesap soracak', bir partinin Eş Genel Başkanını 'hesap verecek' konuma getirmek nasıl bir aklın ürünü? Gerçekten insan şaşırıyor."

Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan swap anlaşması konusunda değerlendirmesi sorulan Özel, "Darbenin finansörünün size verdiği dolarlar, 251 şehidin, gazilerin bu ülkeye yaşatılanın bedeliyse, bunun bir tarifesi varsa Fetullah Gülen ile barışmanın tarifesi nedir? Kaç milyar dolar getirirse, kaç milyar dolar para bulursa Fetullah Gülen'in de önüne kırmızı ya da turkuaz halı sereceksiniz? Sizin Fetullah Gülen tarifeniz nedir? Açıklasınlar, millet de bilsin. Bunların kahramanlıkları, yiğitlikleri Amerikan dolarının karşısında bir anda yumuşacık, çabucak barışan, gerektiğinde özür dileyebilen bir hale bürünüyor." ifadelerini kullandı.

"Biz de takip ediyoruz"

HDP'nin 8 siyasi parti ile görüştüğü dile getirilerek "Millet İttifakı'nın, bu ittifakın içinde olmayacağı söylendi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine ise Özel, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki bütün siyasi partiler, siyasi konjonktüre, siyasi partileri bağlayan kanunlara, seçim kanunlarına göre temaslar kurabilirler. Bu ittifak görüşmeleri de o kapsamda yapılan görüşmeler, biz de takip ediyoruz. Esas bunu, 'HDP ile CHP ittifak halindedir. HDP, CHP'nin ittifak ortağıdır, Millet İttifakı'nın gizli ortağıdır, arka kapıdan görüşüyorlar.' diyen MHP'ye, AK Parti'ye, bunların yazarlarına, çizerlerine, trollerine, çok bilmişlerine sormak lazım. Oturmuşlar, 8 parti ittifak görüşmesi yapıyorlar ve HDP'nin kamuoyu araştırmalarındaki oyu, o ittifaktaki diğer partilerin baraj sorununu da çözüyor görünüyor. Bu şartlar altında bir araya gelip 'Seçime birlikte gireceğiz.' diyen 8 parti varken ve CHP bu işin içinde değilken bugüne kadar zillet ittifakı yalanını üfürenlerin, borazanını çalanların, şimdi milletin yüzüne nasıl bakacağını merak ediyorum."