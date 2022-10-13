CHP, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen sosyal medya düzenlemesi için son kozunu oynamaya hazırlanıyor: Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz - Son Dakika
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CHP, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen sosyal medya düzenlemesi için son kozunu oynamaya hazırlanıyor: Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz

13.10.2022 19:32

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren, Dezenformasyon ile Mücadele Yasası'na ilişkin, "AK Parti içinde günahlarını almayım, bu yasanın Türkiye'yi dünya demokrasi liginde küme düşüreceğini gören siyasetçiler yok değil. Eğer bu yasa geçerse, hiç şüphesiz yayınlandığı günün ertesi günü Anayasa Mahkemesi'ne gitmeyi planlıyoruz" açıklamasını yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile CHP Medya ve İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden, "Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" hakkında ortak basın toplantısı düzenledi.

"TÜRKİYEYİ DEMOKRASİ LİGİNDE KÜME DÜŞÜRECEK"

Yasayı eleştiren Altay, " Türkiye'nin acilen demokrasiye yönelik tahribatın önüne geçebilmesi lazım. Aslında bu görev TBMM'nindir. Yani yasama organınındır. Yürütme organı eliyle Türk demokrasisi linç ediliyor. Ortadan kaldırılmak isteniyor, tahrip ediliyor. Maalesef parti aidiyetine dayalı olarak Meclis çoğunluğu da alet oluyor. Dün izlemişsinizdir. İnat devam ediyor. Talimata uyma kararlılığı devam ediyor. Dün de söyledim, MHP'de daha baskın görünüyor. AK Parti içinde günahlarını almayım, hakikaten bu yasanın Türkiye'ye yakışmayacağını, dün Meclis'te söylediğim gibi Türkiye'yi dünya demokrasi liginde küme düşüreceğini, küme düşürmekten geçtim kategori dışına iteceğini gören siyasetçiler yok değil. Bütün samimiyetimiz ve iyi niyetimizle bunu anlatmaya çalışıyoruz. Sayın Tuncay Özkan, Genel Başkanımızın Başdanışmanı, meslekten gelen bir duayen olarak, bu konuda AK Parti yetkilileri ile 50'den fazla temas gerçekleştirdi. Burada bizim muradımız meramımız; üzüm yemek, bağcı dövmek değil. AK Parti'nin kusurlarını bulup bulup millete göstermek değil. En kolay iş o, kusur partisi zaten. Ama Türkiye'nin ve demokrasimizin tahrip edilmesi, bizim içerde de huzurumuzu, iç barışımızı olumsuz etkiler." ifadelerini kullandı.

"'HERKESE KODES YOLUNU GÖSTEREN YASA İLE UĞRAŞIYORUZ"

Düzenleme ile getirilen bazı maddelere özellikle yalan habere hapis cezası getiren 29'uncu Madde de uzlaşı aradıklarını belirten Altay, "Adeta uzlaşmak için herkes elinden geleni yaptı. Beyefendinin dilinde tüy bitti. Gazetecilikten gelmenin verdiği konuya hakimiyet, dünya örneklerine vakıf olması sebebiyle de söylenmesi gereken her şey söylendi. Bu yasa bu haliyle geçerse bütün bunlar tutuklu yargılanmak kayıt ve şartıyla, bunu söyleyen, yazan, retweet eden herkese kodes yolunu gösteren bir yasa ile uğraşıyoruz, uğraşacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Gene kimsenin şüphesi olmasın ki bu yasa CHP'nin hazını kesmeye, susturmaya yetmez. Bu yasadan dolayı Türkiye'de geri adım atacak tek CHP'li yok. AK Parti'nin bunu bilmesini isterim" dedi.

CHP YASAYI ANAYASA MAHKEMESİNE TAŞIYACAK

Engin Altay, bu yasanın çıkmaması için son ana kadar uzlaşı arayacaklarını belirterek, "Eğer bu yasa geçerse ve biz Anayasa Mahkemesi'ne hiç şüphesiz yayınlandığı günün ertesi günü gitmeyi planlıyoruz. Ey Anayasa Mahkemesi bir paket daha getireceğiz sana öyle görünüyor" diye konuştu.

"EYT ARALIKTA DEĞİL, HEMEN ŞİMDİ DİYORUZ"

Altay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri devam eden ekonomik düzenlemeleri içeren torba yasaya ilişkin, "52 maddelik torba yasayla; kamunun, devletin vatandaşlardan kimi alacakları terk ediliyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu'na borçlu olan öğrencilerimizin faizleri siliniyor. Bay Kemal'in öğrencilere bir armağanı olarak da düşünülebilir. Devlet bazı alacaklarından vazgeçiyor ama bu torbada kur korumalı mevduatın süresi uzuyor. Biz bugün CHP Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerimiz, 5 tane teklif vereceğiz. Ya da uzarsa yarın. Plan ve Bütçe Komisyonu. EYT, aralıkta değil hemen şimdi diyoruz. EYT'lilerin umutları ve hayalleri ile oynamaya kimsenin hakkı yok, hele Meclis'in hiç hakkı yok diyoruz. Gelir Vergisi Kanunu'nda değişiklik yapmak suretiyle vergi dilimi meselesini, buradaki adaletsizliği ücretlilerin lehine düzeltilmesini talep edeceğiz" dedi.

Altay, dün Genel Kurul'da CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın telefonunu çekiçle kırmasıyla ilgili soruya "Milletvekilimiz olayın vahametini kamuoyuna bir görsel ile paylaşmıştır. Metal bir çekiçle girilmesi eleştiriye açık bir konudur. Milletvekilimizin burada muradı, Meclis'e silah ya da delici, yaralayıcı alet sokmak değil gençlerin elinde son kalan telefonun da, telefonla sosyal medyada özgürlüklerini kullanamayacaklarına farkındalık yaratmaktır" diye karşılık verdi.

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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Anayasa Mahkemesi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen sosyal medya düzenlemesi için son kozunu oynamaya hazırlanıyor: Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz - Son Dakika

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