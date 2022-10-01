CHP'Lİ TORUN BİZE SALDIRARAK BECERİKSİZLİKLERİNİ GİZLEYEMEZLER - Son Dakika
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CHP'Lİ TORUN BİZE SALDIRARAK BECERİKSİZLİKLERİNİ GİZLEYEMEZLER

01.10.2022 12:19

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkanı Yardımcısı Seyit Torun, Belediyelerimiz hiçbir hukuki teftişten imtina etmez. Tüm belediyelerimiz şeffaftır.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkanı Yardımcısı Seyit Torun, Belediyelerimiz hiçbir hukuki teftişten imtina etmez. Tüm belediyelerimiz şeffaftır. 'Teröristlerin ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz' deyip, saldırılara engel olamayanlar, bize saldırarak beceriksizliklerini gizleyemez dedi.

CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanları Değerlendirme Toplantısı, Ordu'da düzenlendi. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkanı Yardımcısı Seyit Torun başkanlığında, otelde yapılan toplantıya; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan CHP'li Torun, Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş'in 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin konuştu. Belediyelerindeki işe alımların mevzuata uygun olduğunu belirten Torun, İktidar, her türlü engeli çıkarıyor ancak belediyelerimiz tüm engelleri halkımızla birlikte aşıyor. Burada başarılı olamadığını gören iktidar, şimdilerde de baskının dozunu artırmış, artırmaya çalışmış görünüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde şahit olduğumuz gibi tamamen algı operasyonları ile belediye başkanımızı sindirmek istiyorlar. İçişleri Bakanlığı'nda belediyelerimiz için özel birim kurulduğunu biliyoruz, talimatlı müfettişlerin de gönderildiğini biliyoruz. Artık Sayıştay, İçişleri Bakanlığı, müfettişler kadrolu eleman gibi oldular. Şunu özellikle iktidara belirtmek istiyoruz; sizin korkutma çabalarınız da itibar suikastlarınız da bize asla sökmez. Bizde korkup, sinecek belediye başkanı da sizin algı oyununuza yenilecek belediye başkanımız da asla yoktur dedi.

'SOMUT SUÇ İSPATI VARSA DERHAL GEREĞİ YAPILMALI'

Somut suç ispatı söz konusu ise gereğinin yapılmasını da isteyen Torun, Adli sicil kağıtlarını veren Adalet Bakanlığı'dır, bir kişinin işe girdikten sonra suç işleyip işlemediğini takip edecek olanlar da İçişleri Bakanlığı'dır. Güvenlik soruşturmalarını yürüten de İçişleri Bakanlığı'dır. Herhangi bir çalışan hakkında somut suç ispatı varsa derhal gereği yapılmalıdır. Bunu geçmişte İstanbul'a, birçok belediyemize de yaptınız ama hiçbir şey bulamadınız ve bulamayacaksınız. Hal böyleyken iktidarın sorumlu olduğu işlemler üzerinden belediye başkanlarımızı karalamaya çalışmak, gitmekte olan iktidarın acizliğinden başka bir şey değildir. 'Teröristlerin ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz' deyip, saldırılara engel olamayanlar, bize saldırarak beceriksizliklerini gizleyemez. Belediyelerimiz hiçbir hukuki teftişten imtina etmez, tüm belediyelerimiz şeffaftır. Ancak terör örgütleri ile kol kola giren, FETÖ'yü besleyip büyüten PKK ile de masaya oturan bir iktidardan da alacak dersimiz yoktur diye konuştu.

'ATATÜRK'ÜN SÖZLERİNDEN BU KADAR MI RAHATSIZ OLDUNUZ'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile ilgili eleştirilere de cevap veren Torun, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'mız, İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünde görkemli bir kutlama töreni hazırladı. Bu coşkuya ortak olamayanlar da kutlamalara gölgelemek için ne yapacaklarını şaşırdı. Görüyoruz ki üzerinden yaklaşık bir ay geçmesine rağmen acıları hala geçmemiş. Başkanımız hakkında sudan sebeplerle 30 sene önceki işlerden dolayı 3 ayrı soruşturma izni verdiler. Sormak istiyoruz; bu kadar mı korkuyorsunuz Atatürk'ün sözlerinden bu kadar mı rahatsız oldunuz Bir kez daha söylüyoruz; İngiliz zırhlısıyla ülkeden kaçanların yanındasınız bizim yerimiz ise milli mücadele saflarıdır. Ne yaparsanız yapın, hangi soruşturmayı açarsanız açın; başaramayacaksınız ve hiçbir belediye başkanımıza bir santim geri adım attıramayacaksınız dedi.

CHP'li Torun'un konuşmasının ardından toplantı, basına kapalı olarak devam etti.

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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, İçişleri Bakanlığı, Seyit Torun, İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'Lİ TORUN BİZE SALDIRARAK BECERİKSİZLİKLERİNİ GİZLEYEMEZLER - Son Dakika

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