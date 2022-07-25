CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın söylediği "Bay Kemal" hitabını sosyal medya Bio'suna ekledi! - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın söylediği "Bay Kemal" hitabını sosyal medya Bio'suna ekledi!

25.07.2022 00:11

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesaplarındaki 'biyografi' kısımlarına Erdoğan'ın kendisi için kullandığı "Bay Kemal" ifadesini ekledi. Balıkesir mitinginde konuşan Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal sıradan bir olay değil. Bay Kemal olmak için önce ahlaklı olacaksın. Bay Kemal olmak için kul hakkı yemeyeceksin. Bay Kemal olmak için adaletli olacaksın. Bay Kemal olmak için emperyal güçlerin karşısında diz çökmeyeceksin" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik olarak çok sık kullandığı "Bay Kemal" hitabını, Twitter ve Instagram profilindeki biyografi kısmına ekledi. Kılıçdaroğlu'nun "Bio" kısmında "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı" ve "Gençlerin Demokrat Amcası" da yazıyor.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik 'Bay Kemal' hitabını sosyal medya Bio'suna ekledi

"BAY KEMAL SIRADAN BİR SÖZ DEĞİL"

Kılıçdaroğlu, aynı gün katıldığı Balıkesir'deki Milletin Sesi Mitingi'nde de "Bay Kemal" hitabına yönelik açıklamalarda bulundu. Bay Kemal sözünün sıradan bir söz olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal sıradan bir olay değil. Söyleyeyim. Bay Kemal olmak için önce ahlaklı olacaksın. Bay Kemal olmak için kul hakkı yemeyeceksin. Bay Kemal olmak için adaletli olacaksın. Bay Kemal olmak için emperyal güçlerin karşısında diz çökmeyeceksin. Bay Kemal olmak için kadın, erkek eşitliğini savunacaksın. Ve Bay Kemal olmak için İstanbul Sözleşmesi'ni bir hafta içinde yürürlüğe koyacaksın" dedi.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik 'Bay Kemal' hitabını sosyal medya Bio'suna ekledi

"HİÇ MERAKLANMAYIN, HALLEDECEĞİM BEN BUNLARI"

Sözlerini sürdüren Kılıçdaroğlu, "Hiç meraklanmayın. Halledeceğim ben bunları. Sağlıkta şiddet. Bunu çözeceğiz. Pazartesi günü Grup Başkanvekillerimiz, sağlıkta şiddetin önlenmesi için bütün sivil toplum kuruluşlarını çağırdılar. Sağlıkla ilgili. Meslek kuruluşlarını davet ettiler. Sorun nasıl çözülür diye oturup konuştular. Bir kanun teklifi hazırladılar. Ayrıca bir genel görüşme yapılması için de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya davet edecekler. Buradan bütün sağlıkçılara sesleniyorum. Pazartesi günü vereceğiz. Bu işin takipçisi olacağız. Eğer meclis olağanüstü toplanmazsa, birileri meclise gelmekten kaçarsa, sağlıkta şiddete son vermek için hazırladığımız kanun teklifine hayır derse iki eliniz onların yakasında olsun" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Politika CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın söylediği 'Bay Kemal' hitabını sosyal medya Bio'suna ekledi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın söylediği "Bay Kemal" hitabını sosyal medya Bio'suna ekledi! - Son Dakika
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