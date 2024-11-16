CHP lideri Özel'den teğmenler için ihraç talebine sert tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP lideri Özel'den teğmenler için ihraç talebine sert tepki

Geniş Video İzle

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından kılıçlı yemin eden yeni mezun Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu'nun TSK'dan kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine CHP Genel Başkanı Özgür Özel sert tepki gösterdi. Özel, "Bu ülkede Atatürk'e bağlılık sunmak ne zamandan beri suç sayılıyor? Trikopis'in askeriyiz mi diyeceklerdi? "Keşke Yunan kazansaydı" diyen Fesli Hocanız gibi…" diyerek karardan dönülmesi gerektiğini söyledi.

16.11.2024 19:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninde kılıçlı yemin edilmesiyle ilgili iki yeni mezun teğmenin kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmesine sert sözlerle tepki gösterdi. Özel, "Bu ülkede Atatürk'e bağlılık sunmak ne zamandan beri suç sayılıyor? Trikopis'in askeriyiz mi diyeceklerdi? "Keşke Yunan kazansaydı" diyen Fesli Hocanız gibi…" dedi.

KILIÇLI YEMİN SORUŞTURMASINDA İKİ TEĞMENE KESİN İHRAÇ TALEBİ

30 Ağustos'ta Kara Harp Okulu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde yeni mezun teğmenlerin protokolün alandan ayrılmasından sonra "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atıp kılıçlarla yemin etmesi tartışmalara neden oldu. Olayın ardından başlatılan soruşturmada sona gelindi. Soruşturma kapsamında Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu'ya TSK'dan kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin tebligat yapıldı.

CHP lideri Özel'den teğmenler için ihraç talebine sert tepki

CHP LİDERİ ÖZEL: O TEĞMENLER ATATÜRK'ÜN ASKERİDİR

Olaya ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özel şu ifadeleri kullandı: "Kara Harp Okulu birincisi Teğmen Ebru Eroğlu ile birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılık yemini eden teğmenlerin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmeleri kabul edilemez. Bu ülkede Atatürk'e bağlılık sunmak ne zamandan beri suç sayılıyor? O teğmenler Atatürk'ün askeridir.

"BU FAHİŞ HATADAN BİR AN ÖNCE DÖNÜLMELİDİR"

Trikopis'in askeriyiz mi diyeceklerdi? "Keşke Yunan kazansaydı" diyen Fesli Hocanız gibi… Siyasi iradenin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sürüklediği bu fahiş hatadan bir an önce dönülmelidir. Aksi durumda tarih önünde bu kararın altında kalacaklardır."

CHP lideri Özel'den teğmenler için ihraç talebine sert tepki

İMAMOĞLU: ATATÜRK'ÜN ASKERLERİNİN HER ZAMAN YANINDA OLACAĞIM

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Genç teğmenlerimiz hakkındaki ihraç talebi kararı çok üzücüdür. Herhangi bir suç işlememiş, başarılı genç Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları yeterince mağdur edilmiştir. Cumhuriyetin ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlerinin her zaman tüm desteğimle yanında olacağım."

CHP lideri Özel'den teğmenler için ihraç talebine sert tepki

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos'taki Kara Harp Okulu mezuniyet törenin ardından teğmenler kılıç çatma töreni düzenleyerek "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atmıştı.

Öğrenciler, dönem birincisi Ebru Eroğlu'nun öncülüğünde şu sözlerle hep bir ağızdan ant içmişti: "Ant içeriz ki laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız. Ne mutlu Türküm diyene!"

Bu görüntüler sosyal medya hesaplarında da paylaşılmış, ardından siyasetin gündemine yerleşmişti. Teğmenlerin kılıç çatma törenin ardından iktidar kanadından sert tepkiler gelmiş, teğmenler hakkında önce tahkikat ardından soruşturma yürütülmüştü.

CHP lideri Özel\'den teğmenler için ihraç talebine sert tepki

Kara Harp Okulu, Özgür Özel, Politika, Teğmen, TSK, TSK, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Özel'den teğmenler için ihraç talebine sert tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Emin Erol:
    Atatürk ten ve cumhuriyet ten korkan akp türkiye yi karanlığa sürükledi yaşasın cumhuriyet yaşasın Atatürk 63 47 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    bunlar Atatürk'e değil CHP'ye bağlılık gösteriyor, madem chpye bağlılık gösteriyorlar o halde askerlik ile değil çok sevdikleri siyaset ile uğraşsınlar 45 29 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    Kimin askeri olduğunu görecekler 21 42 Yanıtla
  • Trabzonspor S:
    Atatürk'ün askerleriyiz... türkiye cumhuriyetinin kurucusunun askerleriyiz diyene ceza veriliyor bu memlekette. ama pkk denen teröristlerinin kurucusu denen canii itt apoyu meçliste konuşmaya cağıranlar hala o koltukta ve onları alkışlsyan uşsklarıda o meçliste bizim vergilerimizle keyf yspıyor ah adalet ah ülkem ah. son söz Atatürk'ün askerleriyiz.... 38 23 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Akp Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır.Sadece bu düşmanlıkla kendi sonunu hazırlıyor... 21 27 Yanıtla
  • Mert Kafkas Sahin:
    Mustafa Kemal’in askerleriyiz 22 26 Yanıtla
  • TÜRK GÜCÜ:
    Pkk üyeliğinden içeri alınanları da siz savunuyorsunuz hiç samimi değilsiniz Ne renginiz belli ne savunduğunuz ideoloji CHP artık bukalemun siyaseti yapıyor 33 12 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    en büyük tsk başka büyük yok allah sizi korusun 20 4 Yanıtla
  • Chef Cecey:
    kartallarim benim ve benim gibi düşünenlerin 17 7 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ekonomiyi Düzeltin Cebinizi Doldurunuz 7 6 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:53 İzmir’de yangında can veren kardeşlerin annesi o gün hurda toplamaya gitmemiş İzmir'de yangında can veren kardeşlerin annesi o gün hurda toplamaya gitmemiş
19:26 CHP lideri Özel’den teğmenler için ihraç talebine sert tepki CHP lideri Özel'den teğmenler için ihraç talebine sert tepki
18:21 Trump’ın İran planı deşifre oldu, göreve gelir gelmez vereceği emir ortalığı karıştırabilir Trump'ın İran planı deşifre oldu, göreve gelir gelmez vereceği emir ortalığı karıştırabilir
15:47 Bakan Tekin’den müfredat eleştirilerine yanıt: Ne derseniz deyin devam edeceğim Bakan Tekin'den müfredat eleştirilerine yanıt: Ne derseniz deyin devam edeceğim
15:15 Kılıçlı yemin törenine katılan teğmenlerden ikisi disiplin kuruluna sevk edildi Kılıçlı yemin törenine katılan teğmenlerden ikisi disiplin kuruluna sevk edildi
09:18 Bakan Tekin’in tartışılan pozu Meclis gündeminde Bakan Tekin'in tartışılan pozu Meclis gündeminde
08:58 Mike Tyson yeni rakibini ringde açıkladı Mike Tyson yeni rakibini ringde açıkladı
08:46 Tarihi maçı kazanan Jake Paul’dan maça damga vuran hareket Tarihi maçı kazanan Jake Paul'dan maça damga vuran hareket
08:34 Jake Paul, 8 raundluk maçta Mike Tyson’a karşı galip geldi Jake Paul, 8 raundluk maçta Mike Tyson'a karşı galip geldi
07:56 Mike Tyson - Jake Paul maçı öncesi skandal canlı yayın kazası, Tüm dünya çıplak vücudunu gördü Mike Tyson - Jake Paul maçı öncesi skandal canlı yayın kazası, Tüm dünya çıplak vücudunu gördü
07:48 Ukrayna’da savaş tüm şiddetiyle devam ediyor Ukrayna'da savaş tüm şiddetiyle devam ediyor
07:23 Uzaylılarla tanıştığını söyleyen Yusuf Güney: Anlatsam başım farklı bir tehlikeye girer Uzaylılarla tanıştığını söyleyen Yusuf Güney: Anlatsam başım farklı bir tehlikeye girer
07:04 Meteoroloji’den 8 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji'den 8 ile sarı kodlu uyarı
06:04 Herkes Mike Tyson’ın ceketindeki detayı konuşuyor Herkes Mike Tyson'ın ceketindeki detayı konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2024 20:37:20. #1.13#
SON DAKİKA: CHP lideri Özel'den teğmenler için ihraç talebine sert tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.