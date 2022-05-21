CHP'nin İstanbul'da gerçekleşen "Milletin Sesi" mitingine katılan Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ile tokalaşmadı - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'nin İstanbul'da gerçekleşen "Milletin Sesi" mitingine katılan Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ile tokalaşmadı

21.05.2022 23:47

CHP'nin "Milletin Sesi" mitingine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İmamoğlu'nun miting alanına geldiği görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlarken, İBB Başkanı'nın herkesle tokalaşıp Yavaş'ı es geçmesi dikkatlerden kaçmadı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'nin Maltepe mitinginde bir araya geldiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

İMAMOĞLU, YAVAŞ'I ES GEÇTİ

Gökçek tarafından paylaşılan görüntülerde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitingde yer almak için alana geldiği görülüyor. Miting alanına geldiği sırada oturan kalabalıkla tek tek tokalaşan İmamoğlu, Mansur Yavaş ile tokalaşmadı.

YAVAŞ'IN YÜZ İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ

İmamoğlu'nun geldiği sırada oturduğu görülen Mansur Yavaş'ın kafasını çevirmesi ve yüzünün asık olması gözlerden kaçmadı. İki başkan daha sonra yanlarına gelen vatandaşlarla selamlaşıp fotoğraf çektirdi.

MELİH GÖKÇEK "MÜTHİŞ" NOTUYLA PAYLAŞTI

Son zamanlarda Mansur Yavaş'ı hedef alan paylaşımlarda bulunan Melih Gökçek, paylaştığı videoya "müthiş" notunu düştü. Gökçek video ile ilgili yaptığı açıklamada "Hadi bakalım durumu bana bir izah edin. Ekrem İmamoğlu herkesle tokalaşıyor, Mansur Yavaş ayağa kalkmıyor, kolları bağlı ve Ekrem tokalaşmıyor. Mansur'un yüzü resmen turşu satıyor. Ben bunlar birbirinin dibini oyuyor dediğimde, Melih uyduruyor diyorlardı. Gökçek diyorsa doğrudur." ifadelerini kullandı. Gökçek'in paylaşımına dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum geldi.

MİTİNG ÖNCESİNDE YAN YANA FOTOĞRAF VERMİŞLER

Sosyal medyada yayılan görüntülerde iki başkanın tokalaşmadığı görüldü ancak İmamoğlu ve Yavaş, Maltepe'deki mitingden saatler önce diğer büyükşehir belediye başkanları ile bir arada fotoğraf çektirdi. O fotoğrafta sadece koronavirüs karantinasında olan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen yer almadı. Belediye başkanlarının çektirdiği fotoğrafta İmamoğlu ile Yavaş yan yana durdu.

TEKİRDAĞ VE MUĞLA BELEDİYE BAŞKANLARININ DA ELİNİ SIKMADI

Paylaşılan videoda İmamoğlu, önceden görüşüp selamlaştıkları Mansur Yavaş'ın yanı sıra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ünün de elini sıkmıyor.

YORUMLAR
500
CHP'nin İstanbul mitingi bugün 18.00'de Maltepe'de: Altılı Masa da alanda olacak CHP'nin İstanbul mitingi bugün 18.00'de Maltepe'de: Altılı Masa da alanda olacak 'Milletin Sesi' Mitingi, İstanbul'da… Aylin Nazlıaka: 'Hep Birlikte Umudu Örgütleyelim, Güzel Yarınları Kuralım' 'Milletin Sesi' Mitingi, İstanbul'da… Aylin Nazlıaka: 'Hep Birlikte Umudu Örgütleyelim, Güzel Yarınları Kuralım'

Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Miting, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'nin İstanbul'da gerçekleşen 'Milletin Sesi' mitingine katılan Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ile tokalaşmadı - Son Dakika


Son Dakika
23:47 CHP'nin İstanbul'da gerçekleşen "Milletin Sesi" mitingine katılan Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ile tokalaşmadı
22:58 Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşti
22:57 Finlandiya'nın ardından İsveç'te geri adım attı! Erdoğan'la yapılan telefon görüşmesi söylemleri değiştirdi
22:40 Antalya'da yaşayan Ukraynalı eski milletvekili, 2 çocuğunu bıçaklayarak katletti!
22:39 Paris Saint-Germain, resmen açıkladı! Kylian Mbappe ile imzalar atılmış
21:49 Real Madrid'i yenen Anadolu Efes arka arkaya 2. kez Euroleague şampiyonu oldu
21:49 Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi! Tecrübeli hoca Yeni Malatyaspor maçının ardından kulübe veda etti
21:42 Türkiye'de 21 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı: Bin 264 yeni vaka tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti
21:22 Dolmabahçe'de berabere kaldılar! Konyaspor, UEFA Konferans Ligi biletini kaptı
21:04 Fenerbahçe, ligi 2. sırada tamamladı! Sezonun son karşılaşmasında Yeni Malatyaspor'u farkla mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 00:00:28. #1.13#
SON DAKİKA: CHP'nin İstanbul'da gerçekleşen "Milletin Sesi" mitingine katılan Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ile tokalaşmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement