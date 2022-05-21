CHP'nin İstanbul'da gerçekleşen "Milletin Sesi" mitingine katılan Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ile tokalaşmadı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'nin Maltepe mitinginde bir araya geldiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

İMAMOĞLU, YAVAŞ'I ES GEÇTİ

Gökçek tarafından paylaşılan görüntülerde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitingde yer almak için alana geldiği görülüyor. Miting alanına geldiği sırada oturan kalabalıkla tek tek tokalaşan İmamoğlu, Mansur Yavaş ile tokalaşmadı.

YAVAŞ'IN YÜZ İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ

İmamoğlu'nun geldiği sırada oturduğu görülen Mansur Yavaş'ın kafasını çevirmesi ve yüzünün asık olması gözlerden kaçmadı. İki başkan daha sonra yanlarına gelen vatandaşlarla selamlaşıp fotoğraf çektirdi.

MELİH GÖKÇEK "MÜTHİŞ" NOTUYLA PAYLAŞTI

Son zamanlarda Mansur Yavaş'ı hedef alan paylaşımlarda bulunan Melih Gökçek, paylaştığı videoya "müthiş" notunu düştü. Gökçek video ile ilgili yaptığı açıklamada "Hadi bakalım durumu bana bir izah edin. Ekrem İmamoğlu herkesle tokalaşıyor, Mansur Yavaş ayağa kalkmıyor, kolları bağlı ve Ekrem tokalaşmıyor. Mansur'un yüzü resmen turşu satıyor. Ben bunlar birbirinin dibini oyuyor dediğimde, Melih uyduruyor diyorlardı. Gökçek diyorsa doğrudur." ifadelerini kullandı. Gökçek'in paylaşımına dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum geldi.

MİTİNG ÖNCESİNDE YAN YANA FOTOĞRAF VERMİŞLER

Sosyal medyada yayılan görüntülerde iki başkanın tokalaşmadığı görüldü ancak İmamoğlu ve Yavaş, Maltepe'deki mitingden saatler önce diğer büyükşehir belediye başkanları ile bir arada fotoğraf çektirdi. O fotoğrafta sadece koronavirüs karantinasında olan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen yer almadı. Belediye başkanlarının çektirdiği fotoğrafta İmamoğlu ile Yavaş yan yana durdu.

TEKİRDAĞ VE MUĞLA BELEDİYE BAŞKANLARININ DA ELİNİ SIKMADI

Paylaşılan videoda İmamoğlu, önceden görüşüp selamlaştıkları Mansur Yavaş'ın yanı sıra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ünün de elini sıkmıyor.