CHP PM, Olağan Kurultay Sürecini Başlattı - Son Dakika
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CHP PM, Olağan Kurultay Sürecini Başlattı

CHP PM, Olağan Kurultay Sürecini Başlattı
11.06.2026 18:21
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CHP Parti Meclisi, istifalar sonrası olağan kurultay takvimi sürecini başlattı ve kararlar aldı.

CHP Parti Meclisi (PM), mutlak butlan kararının ardından ilk kez toplandı. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "Olağan kurultay takvim sürecinin başlatılması konusunu kararlaştırmış durumdayız" dedi.

CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Kılıçdaroğlu dahil toplam 57 üye ile toplanacağı belirtilen PM, 9 milletvekili ile ilgili ihraç sürecinin başlatılması üzerine 27 üyenin istifa etmesi ardından, 27 üye ile toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, toplantının ardından açıklama yaptı. Sarı, PM'nin eksik toplandığını söyleyerek, "Biz bütün arkadaşlarımızın birlikte olduğu, tartıştığı bir Parti Meclisi olmasını isterdik; ama bize ulaşan liste 27 Parti Meclisi üyesi arkadaşımızın istifa dilekçeleri oldu. Liste elimde, 26 artı 1 arkadaşımız da sonradan eklenmiş, 27 arkadaşımız. 57 kişilik Parti Meclisi'nde 30 arkadaşımız bugün itibarıyla Parti Meclisi görevini devam ettiriyor. 27 arkadaşımız ise istifa iradelerini ortaya koydular. Tabii istifa tek taraflı bir işlem ama birtakım usul ve esaslara da uymak gerekir. İstifaların aslında muhatabı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi değil. Biz bunu bilgi amaçlı olarak değerlendirdik. Arkadaşlarımız bize bilgi vermek istemişler. Çünkü biliyorsunuz İstinaf Mahkemesi'nin, yani Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi'nin yetkilendirmesiyle göreve gelmiş kişiler olduğumuz için bizler, istifaların ya da görev kabul etmeme durumlarının da ilgili idare tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla arkadaşlarımız istifalarını 36'ncı Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunmaları gerekiyor. O Adliye Mahkemesi de kendi değerlendirmesini yaparak, onu kendi sisteminden ilan edecek. Yani şu an itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin yapacağı bir işlem yok. Bu işlem Bölge Adliye Mahkemesi tarafından yapılacak" ifadelerini kullandı.

'PM KARAR ALMAYA DEVAM EDECEK'

Sarı, PM üye sayısının 40'ın altına inmesi üzerine Parti Meclisi'nin düşmüş sayılacağı ve kurultayın zorunlu hale geleceğine yönelik tartışmalara ilişkin, "Bir defa bilindiği üzere burada tedbir kararıyla beraber verilmiş bir 'yok sayma' durumu söz konusu. Birinci değerlendirmemiz gereken konu bu. İkincisi tedbir kararıyla beraber eski organlar, yani önceki organlar da göreve gelmiş oluyor. Üçüncüsü de karar kesinleşmeden kurultay yapılamayacağı da hüküm altına alınmış oluyor kararlarla. Dördüncü yine göz önünde bulundurması gereken nokta bu süreçle ilgili bir ceza davası yürütülüyor biliyorsunuz, 1 Temmuz'da bunun duruşması yapılacak. Parti Meclisi'nin istifalarla işlevsiz hale getirilmesi aslında yargının vermiş olduğu karara da karşı bir duruş anlamına geliyor. Şimdi Parti Meclisi'nin katılanlarla yoluna devam edeceği ile ilgili yargı kararı da var zaten. Dolayısıyla Parti Meclisi üye sayısının kaç olduğunun, kaç kişi kaldığının bir önemi yok. Tüzüğümüzdeki amir hüküm, yani 40 sayısının altına düşüldüğünde yedekler geldikten sonra bile 3'te 2 çoğunluğunun altına düşülmesi hükmünün burada uygulanamayacağı çok açık. Dolayısıyla Parti Meclisi görevine devam ediyor ve Parti Meclisi katılanların salt çoğunluğuyla karar almaya devam edecek" diye konuştu.

'OLAĞAN TAKVİM SÜRECİ BAŞLATIYORUZ'

Sarı, PM toplantısında kurultay süreci ile ilgili değerlendirme yaptıklarını belirterek, "Parti Meclisi'nde olağan kurultay takvimini başlatmak üzere, olağan kurultay sürecini başlatmak üzere bir kurultay takvimi açıklanması ve bununla ilgili bir çalışma yapılması konusunu kararlaştırmış durumdayız. Tabii şöyle sorular gelebilir; Neden olağanüstü kurultay değil de olağan kurultay? Çünkü şöyle bir durum var; olağanüstü kurultayla ilgili bir tarih belirlemeniz gerekiyor, söylemeniz gerekiyor. Ancak bu tarihi mevcut mahkeme kararı çerçevesinde belirleyemiyoruz. Çünkü kesinleşmemiş bir yargı kararı var ve bu yargı kararının ne zaman kesinleşeceğini de öngöremiyoruz. Dolayısıyla, 'Bugünden şu tarihte bir kurultay yapalım' diyemiyoruz. Bu hukuki olarak mümkün değil. Ancak biz partiyi kurultaysız bırakmamak üzere, arkadaşlarımızın taleplerini de göz önünde bulundurarak parti tabanımızın da taleplerini göz önünde bulundurarak en azından bir olağan takvim sürecinin başlatılması konusunu kararlaştırmış durumdayız" diye konuştu.

'DİSİPLİNLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME YAPILMADI'

Sarı, Parti Meclisi'nde yeni disiplin sevkleriyle alakalı herhangi bir değerlendirmenin yapılıp yapılmadığına ilişkin, "Disiplinle ilgili bir değerlendirme yapılmadı. Yani yeni bir durum yok bununla ilgili" dedi.

CHP'li 9 milletvekilinin disipline sevk gerekçelerine ilişkin Sarı, "Dünkü disiplin uygulamasından sonra bugün disipline sevk yazısı yazıldı. O yazıda bütün hukuki argümanlar var. Özetle şunu söyleyebilirim; CHP Tüzüğü'nün 68/1 fıkrası b, s ve g bentleriyle TBMM grup iç yönetmeliği 24'üncü maddesi, bizim asıl dayanaklarımız bunlar" dedi.

'YENİ ATAMALAR MYK'DA DEĞERLENDİRİLECEK'

Sarı, ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 vekilin içinde 2 grup başkan vekilinin olması ile ilgili, "Tedbir kararlı işlemler, tedbir kararı alındığından itibaren hüküm ifade ettiği için bu arkadaşlarımızın partiyle olan partili görevleri sona ermiş bulunuyor. Dolayısıyla şu an itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin parlamentoda sadece bir tane grup başkan vekili var. İki yer boşalmış durumda. Bu boş koltuklara ilişkin nasıl bir değerlendirme yapılacağı, yani bunların kimler olacağı zaten Sayın Genel Başkan'ın takdirinde. Ama bunun yolu, yöntemi konusunda da biz yarın bir MYK toplantısı yapacağız, orada değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, CHP Parti Meclisi, Yerel Yönetim, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP PM, Olağan Kurultay Sürecini Başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Haççe Topcu Haççe Topcu:
    bu tarz süreçler siyasi kurumların gelişmesi açısından önemli olsa da çevre konularına da zaman ayırılması gerektiğini düşünüyorum çünkü dış siyaset ve iç işler kadar doğanın korunması da kritik bir husus herhalde 0 0 Yanıtla
  • Melda Alaca Melda Alaca:
    kurultay takvimi başlatmışlar. Ama ne olacak bilmiyoruz. Kurallar uygulanıyo mu acaba 0 0 Yanıtla
  • Tuğba Kuru Tuğba Kuru:
    ya bu ne biçim işletme bu partinin içinde hala kim varsa çıkıyo kim kalıyo belli değil ve biz bu karmaşada mı oy vericez ya çok saçma işte birisi net karar verseydi keşke bu kadar sürüncemeye kalmasa 0 0 Yanıtla
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