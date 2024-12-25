Devlet Memurları Kanunu Teklifi Kabul Edildi

Politika

DEVLET MEMURLARI KANUNU TEKLİFİ, TBMM GENEL KURULU'NDA KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu, gündem dışı konuşmalar, siyasi partilerin grup başkanvekillerinin değerlendirmeleri ve araştırma önergelerinin görüşülmesinin ardından, 'Devlet Memurları Kanunu Teklifi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşmelerine başladı. Kanun Teklifinden; 11, 12, 13, 18 ve 22'nci maddeler çıkarıldı. Kanun Teklifi üzerine yapılan görüşmeler esnasında 5 madde eklendi. Kanun görüşmelerinin tamamlanması üzerine teklif Genel Kurul'da kabul edildi. Kanun ile birlikte, 8 yıl herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara ilave bir kademe hakkı verilecek. Bu hak, sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçenler için de geçerli olacak. Ayrıca, yabancı ülkelerin resmi kurumları, uluslararası kuruluşları ve Cumhurbaşkanı tarafından seçilen uluslararası kuruluşlarda görev alan memurlara aylıksız izin verilecek. Bu hak ile birlikte memurlar, mesleki gelişimlerini sürdürebilecek çalışmalara katılabilecek. Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlarda çalışanlar ile kamu sermayeli kurum veya kuruluşların yurt dışı birimlerinde çalışanların ya da bu kurum ve kuruluşlarda çalışanlardan 6 aydan fazla yurt dışında görevlendirilenlerin memur olan eşlerine, bu durumun her yıl kuruma belgelendirilmesi kaydıyla 10 yılı aşmamak üzere bunların görev süresince aylıksız izin verilebilecek.

SÖZLEŞMELİDEN MEMUR KADROLARINA ATANANLAR, DİSİPLİN CEZASI ALMAMASI DURUMUNDA İLAVE KADEME VERİLECEK

Kanun ile birlikte, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iptal kararları verdiği kanunlara ilişkin düzenlemeleri de içeriyor. AYM'nin iptal kararı doğrultusunda uzman yardımcılığına atananlar, en az 3 yıl çalışmak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları uzmanlık tezi, oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmek kaydıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanacak. Diğer taraftan, düzenleme değiştirilmeden önceki kanun hükümleri kapsamında yeterlik sınavına girmeye hak kazanmış olup bu maddelerin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla halen kurumlarınca ilk yeterlik sınavı yapılmamış olanlar bakımından söz konusu sınavın yapılması için öngörülen 6 aylık süre, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlayacak. Kanun ile birlikte sözleşmeli personel statüsünden memur kadrolarına atananlara, herhangi bir disiplin cezası almamaları kaydıyla ilave kademe verilmesini sağlayan düzenleme, daha önce söz konusu statü geçişini hükümde belirtilen kanunlar çerçevesinde yapanlara, geçmişe dönük faydalandırılmaksızın uygulanacak.

AYM'NİN İPTAL KARARLARINA GÖRE DÜZENLEMELER YAPILIYOR

AYM'nin iptal kararı doğrultusunda, Türkiye İstatistik Kanunu'nda değişiklik yapılacak. Buna göre, Türkiye İstatistik Kurumunun gelirleri, genel bütçeden yapılacak Hazine yardımları, taşınır ve taşınmaz malların satışı, kiraya verilmesi ve işletilmesinden elde edilen gelirler, Kurumun tarafsızlığını ve bağımsızlığını etkilemeyecek her türlü bağış, yardım, vasiyet ve sair gelirler, proje ve araştırma gelirleri ile diğer gelirler olarak sıralandı. AYM'nin, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne ilişkin düzenlemeler için verdiği iptal kararı doğrultusunda yeni değişiklikler yapılıyor. Değişikliğe göre; Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün görevlerini yerine getirmesi amacıyla 150 milyon lira döner sermaye tahsis edilecek, gerektiğinde sermaye tutarı Cumhurbaşkanı tarafından 5 katına kadar artırılabilecek. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün döner sermayesi; Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekler ile Hazine tarafından yapılacak ayni yardımlar, kıymetli madenlerin değerlenmesinden doğan farklar, Genel Müdürlüğün çalışmalarından elde edilecek gelir ile yıllık kar, bağış ve yardımlardan oluşacak. Bağış ve yardımlar ile kıymetli madenlerin değerlenmesinden doğan farklar, tahsis olunan sermaye ile sınırlı olmaksızın sermayeye ilave olunacak. Döner sermayeden elde edilen ve her yıl sonunda kullanılmayan gelir, tahsis olunan sermayeye ulaşıncaya kadar döner sermayeye eklenecek.

SANAYİ BAKANLIĞI'NIN GÖREV VE YETKİLERİ

AYM'nin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na ilişkin verdiği iptal kararı doğrultusunda 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de değişiklik yapılıyor. İptal kararı doğrultusunda bakanlığın görev ve yetkileri şöyle:

"İlgili mevzuatta yer alan görevleri yapmak. Sanayi ürünlerine yönelik, bakanlığın görev alanına giren idari ve teknik düzenlemeleri hazırlamak, Türk standartlarından gerekli görülenleri zorunlu uygulamaya koymak, bunların uygulanmasını sağlamak, gerektiğinde denetlemek veya denetletmek. Görev ve yetkileri arasında yer alan destek programları ve projeleri ile ilgili görevlerini, belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde bağlı ve ilgili kuruluşlarına yaptırmak. Sanayi işletmelerinin satın aldıkları sanayi ürünlerinin satış sonrası hizmetlerine yönelik ekonomik çıkarlarını koruyucu tedbirleri almak ve gerekli düzenlemeleri yapmak, bu düzenlemelere yönelik denetimleri yapmak ya da yaptırmak. Türkiye'de bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme, tasarım ve yenilikçilik faaliyetlerini ve girişimlerini teşvik etmek; bu faaliyetler sonucu ortaya çıkan ürünlerin patenti, yatırımı ve pazarlanması konusunda gerçek ve tüzel kişilere destek vermek; bunlarla ilgili düzenlemeler yapmak, usul ve esasları belirlemek."

KAHRAMANMARAŞ, MALATYA, ADIYAMAN, HATAY VE NURDAĞI'NDA MÜCBİR SEBEP HALİ UZATILABİLECEK

6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen; Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Hatay illeri ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, depremden bu yana mükellefiyet kaydı bulunan ve 2024 yılının Kasım ayında sona eren hal, 1 Aralık 2024 tarihinden bu yana 6 ayı geçmeyecek şekilde uzatmaya yetkili olacak. Öte yandan, 'Vergi Usul Kanunu'nun içerisinde yer alan, 'Mücbir Sebeplerde Gecikme' maddesinde değişiklik yapıldı. Yapılan değişikliğe göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı, mücbir sebep sayılan haller nedeniyle; bölge, il, ilçe, mahal, organize sanayi bölgesi, teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi, serbest bölgeler gibi bölgeler veya afete maruz kalanlar itibarıyla; mükellefiyet ve vergi türü, vergilendirme ve defter tutma usulü, faaliyet konusu, iş yerleri, sektörler, aktif toplamı, öz sermaye toplamı, satış hasılatı, çalıştırılan hizmet erbabı sayısını birlikte veya ayrı ayrı dikkate alarak mücbir sebep hali ilan etmeye; bu sürede vergi ödevlerinden yerine getirilemeyecek olanları; vergi türü ve vergilendirme dönemi itibarıyla bu hüküm kapsamında belirlenen kriterler ile faaliyete devam edilip edilmediğini birlikte veya ayrı ayrı dikkate alarak belirlemeye yetkili olacak. Ayrıca, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklik ile malul ve engellilerin araç alımlarındaki istisnaya ilişkin değişiklik yapılıyor. Genel Kurul'da, 15'nci madde üzerinde yapılan bir değişiklikle; Özel Tüketim Vergi Kanunu'nun 7'nci maddesinin birinci fıkrasının 2'nci bendinde yer alan, 'Kayıt ve tescile tabi' ibaresinden sonra gelmek üzere, 'Yerli katkı oranı yüzde 20 olan' ibaresi eklendi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı; birinci fıkrada belirlenen yerli katkı oranını yarısına kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya yetkilidir şeklinde değiştirildi.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI BORÇLARI SİLİNDİ

Ayrıca, 1 Ocak 2015 tarihi öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanların bu borçları faiziyle birlikte silindi.