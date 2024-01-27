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Cumhur İttifakı'nın İzmir'deki 30 ilçe belediye başkan adayları açıklandı - Son Dakika
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Cumhur İttifakı'nın İzmir'deki 30 ilçe belediye başkan adayları açıklandı

Cumhur İttifakı'nın, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İzmir'deki 30 ilçe belediye başkan adayı tanıtıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım töreninde AK Parti'den 25, MHP'den 5 olmak üzere Cumhur İttifakı'nın İzmir'deki 30 ilçe belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti, Aliağa, Çeşme, Dikili, Foça ve Tire ilçelerinde MHP adayını destekleyecek.

Cumhur İttifakı\'nın İzmir\'deki 30 ilçe belediye başkan adayları açıklandı
27.01.2024 - 16:50,
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Cumhur İttifakı'nın, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İzmir'deki 30 ilçe belediye başkan adayı tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım töreninde AK Parti'den 25, MHP'den 5 olmak üzere Cumhur İttifakı'nın İzmir'deki 30 ilçe belediye başkan adayını açıkladı.

AK Parti, Aliağa, Çeşme, Dikili, Foça ve Tire ilçelerinde MHP adayını destekleyecek.

AK Parti'den aday gösterilen 25 ilçe belediye başkan adayı şu şekilde:

"Balçova Belediye Başkan adayı Erol Eroğlu, Bayındır Belediye Başkan adayı Uğur Demirezen, Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar, Bergama Belediye Başkan adayı Sadık Doğruer, Beydağ Belediye Başkan adayı Hüseyin Ay, Bornova Belediye Başkan adayı Cevdet Çayır, Buca Belediye Başkan adayı Adnan Öztekin, Çiğli Belediye Başkan adayı Murat Gökçekaya, Gaziemir Belediye Başkan adayı Deniz Doğan, Güzelbahçe Belediye Başkan adayı Gümüş Saime Bucaklıoğlu, Karabağlar Belediye Başkan adayı Mehmet Sadık Tunç, Karaburun Belediye Başkan adayı Eyüp Kaykaç, Karşıyaka Belediye Başkan adayı İsmail Çiftçioğlu, Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Galip Atar, Kınık Belediye Başkan adayı Sami Mollaahmet, Kiraz Belediye Başkan adayı Saliha Özçınar, Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, Menderes Belediye Başkan adayı Sinan Akdeniz, Menemen Belediye Başkan adayı Aydın Pehlivan, Narlıdere Belediye Başkan adayı Murat Sarman, Ödemiş Belediye Başkan adayı Ali Hadim, Seferihisar Belediye Başkan adayı Ahmet Aydın, Selçuk Belediye Başkan adayı Zeynel Bakıcı, Torbalı Belediye Başkan adayı Özgür Erman Çağlar, Urla Belediye Başkan adayı Tarkan Bakırlı."

MHP'den 5 ilçede aday gösterilenler şöyle:

"Aliağa Belediye Başkan adayı Serkan Acar, Çeşme Belediye Başkan adayı Esat Tanık, Dikili Belediye Başkan adayı Sema Akıncı, Foça Belediye Başkan adayı Taner Acar ve Tire Belediye Başkan adayı Arif Demirkan."

Kaynak: AA
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Aliağa, İzmir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhur İttifakı'nın İzmir'deki 30 ilçe belediye başkan adayları açıklandı - Son Dakika


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