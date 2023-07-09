Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile Görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile Görüştü

09.07.2023 21:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile Ukrayna'nın NATO'daki konumu, İsveç'in NATO üyeliği, F-16'ların teslimi ve Türkiye'nin AB tam üyelik sürecini ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Vilnius'ta yüz yüze görüşme ve Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel konuları ayrıntılı şekilde ele alma konusunda mutabık kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in terörle mücadele mevzuatında yapılan değişikliklere rağmen terör örgütü PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler yapmasının adımları boşa çıkardığını belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin F-16 talebine yönelik destek için ABD Başkanı Biden'a teşekkür etti ve AB'ye tam üyelik sürecini canlandırmak istediklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna'nın NATO'daki konumu, İsveç'in NATO üyeliği, F-16'ların teslimi ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik süreci ele alındı. AB'ye tam üyelik sürecini canlandırmak istediklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan,Vilnius Zirvesi'nde Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkelerinin ve AB liderliğinin Türkiye'nin üyeliğine açık ve güçlü destek mesajı vermelerini istediklerini belirtti..

TELEFONDA GÖRÜŞTÜLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

4 KRİTİK KONU BAŞLIĞI ELE ALINDI

Görüşmede, Ukrayna'nın NATO'daki konumu, İsveç'in NATO üyeliği, F-16'ların teslimi ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik süreci ele alındı. Liderler Vilnius'ta yüz yüze görüşme ve Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel konuları ayrıntılı şekilde ele alma hususlarında mutabık kaldı.

İSVEÇ'TEKİ GÖSTERİLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in terörle mücadele mevzuatında değişiklikler yaparak doğru yönde bazı adımlar attığını ancak terör örgütü PKK/PYD/ YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler yapmaya devam etmesinin atılan adımları boşa çıkardığını belirtti.

F-16 'LARIN TESLİMİ

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye'nin F-16 talebinin İsveç'in üyeliğiyle ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını da belirterek ABD Başkanı Biden'a Türkiye'nin F-16 talebine yönelik gösterdiği destek için teşekkür etti.

TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİ SÜRECİ

Türkiye'nin AB'ye üyelik konusunda ilkeli ve dürüst olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'ye tam üyelik sürecini canlandırmak istediklerini, Vilnius Zirvesi'nde Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkelerinin ve AB liderliğinin Türkiye'nin üyeliğine açık ve güçlü destek mesajı vermelerini istediklerini belirtti.

Kaynak: İHA
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Recep Tayyip Erdoğan, Joe Biden, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile Görüştü - Son Dakika


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