Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye seslendi: Boş işlerle uğraşmayı bırakın, titreyin ve kendinize gelin - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye seslendi: Boş işlerle uğraşmayı bırakın, titreyin ve kendinize gelin

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AK Parti'nin Kayseri'deki 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ana muhalefet partisi CHP'ye seslenerek, "Küresel siyasette kartlar yeniden karılırken, milletimizin gelecek çeyrek asrı belirlenirken boş işlerle uğraşmayı bırakın. Titreyin ve kendinize gelin" dedi.

17.01.2025 18:49
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kayseri 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. "Hoşbuldum gadasını aldıklarım" diye salonu selamlayan Erdoğan, konuşmasına, "Kayseri bizi mahçup etmedi, biz de mahçup olmadık. Kayseri'ye aşkla birlikte sizlerle birlikte milletimizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Son 22 yılda sayısız def geldiğimiz Kayseri'de bugün de il kongremizi gerçekleştirmek için bulunuyoruz. Kongremizin Türkiye, insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Kayseri 85 milyon olarak birliğimizin ve dirliğimizin çimentosudur" ifadeleriyle başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye seslendi: Boş işlerle uğraşmayı bırakın, titreyin ve kendinize gelin

"EY MUHALEFET, TİTREYİN VE KENDİNİZE GELİN"

Ana muhalefet partisine yüklenen Erdoğan, "Önümüze çıkan engellere aldırmadan kararlılıkla yürüyoruz. Ne yapıyorsak Kayseri ve 81 vilayetin huzuru için yapıyoruz. Muhalefetin artık eğlence malzemesi haline gelen içler acısı durumu sizler de takip ediyorsunuz. Ne yöneticilerinde ciddiyet var, ne de Türkiye'nin muhalefet partisi olmanın gerektirdiği olgunluk var. Siyaset mi yapıyorlar, oyun mu oynuyorlar belli değil. Bir fikriniz yok, bari soydaşlarımızın umutlarını kırmayın, ülkemiz meselelerinin çözümüne katkı veremiyorsunuz bari ittifakımız gölge etmeyin. Buradan muhalefet partisine şunu tavsiye ediyorum, küresel siyasette kartlar yeniden karılırken boş işlerle, artık komik bile olmayan projelerle uğraşmayın. Ey muhalefet, titreyin ve kendinize gelin" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye seslendi: Boş işlerle uğraşmayı bırakın, titreyin ve kendinize gelin

"BİZE GETİRDİKLERİ ELEŞTİRİLERİN HİÇBİRİNİ SURİYE'YE MÜDAHALE EDENLERE YAPMADILAR"

Suriye konusunda kendilerini eleştirenlere de seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihin Suriye'de kendilerini haklı çıkardığını kaydetti. Erdoğan, "Ülkemizin 911 kilometre sınırı paylaştığı Suriye'de 8 Aralık itibariyle yeni bir döneme giriyoruz. Birileri yıllarca Suriye'den size ne' dediler. Sanki sınır komşumuz değilmiş gibi 'Suriye'de ne işiniz var' dediler. Meclis grup toplantısında da söyledim, bize getirdikleri eleştirilerin hiçbirini binlerce kilometreden gelip Suriye'ye müdahale edenlere yapmadılar. 'Amerika'nın, Rusya'nın, İran'ın Suriye'de ne işi var' demediler. Bırakın eleştirmeyi bir de utanmadan 'bize mi saldıracak' dediler. Yanı ilkesiz yaklaşımı Gazze'ye karşı sesimizi yükselttiğimizde de aldık. Açık ve net söylüyorum; muhalefetin aktörleri emperyalistlerin kirli oyunlarında figüran olmayı tercih etmişlerdir. Tarihin doğru tarafında yer almak cesaretini göstermemiştir. Tarih bizi Suriye konusunda da haklı çıkardı. Zalim Esad tasını, tarağını toplayıp arkasına bile bakmadan bir gecede Suriye'den kaçmak zorunda kaldı. Şimdi katliamda parmağı olanlar tek tek hak ettikleri muameleyi görüyor. Amacımız Suriye'deki terör örgütlerini tasfiye etmektir. Suriye'de eli silahlı bölücü teröristler varlık gösterdiği sürece kendimizi tamamen emniyette hissedemeyiz. Bölgemizin tamamında huzurun, kardeşliğin hakim olması için mücadelemizi vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye seslendi: Boş işlerle uğraşmayı bırakın, titreyin ve kendinize gelin

"GAYEMİZ TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE DÖNEMİNİN KAPILARINI AÇMAK, BUNUN DIŞINDA HİÇBİR PAZARLIĞIMIZ YOKTUR"

Cumhur İttifakı olarak amaçlarının terörsüz bir Türkiye'nin kapılarını açmak olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "40 yılı aşkın süredir terör belasının defedilmesi yönünde çalışmalar sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda kayda değer mesafe aldık. Milletimizin şunu çok iyi bilmesini özellikle bilmesini rica ediyorum. Attığımız her adımda şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin hassasiyetini gözetiyoruz. Cumhur ittifakının tek gayesi vardır, terörsüz Türkiye döneminin kapılarını aralamaktır. Sadece buna odaklandık. Bunun dışında hiçbir pazarlığımız, niyetimiz yoktur. Herkesin sunacağı katkıyla bu hedefimize er ya da geç ulaşacağız. Ya o silahlara gönüllü olarak bırakılacak ya da cebren bıraktırılacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye seslendi: Boş işlerle uğraşmayı bırakın, titreyin ve kendinize gelin
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP\'ye seslendi: Boş işlerle uğraşmayı bırakın, titreyin ve kendinize gelin

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, AK Parti, Siyaset, Kayseri, 3-sayfa, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye seslendi: Boş işlerle uğraşmayı bırakın, titreyin ve kendinize gelin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Çelikk:
    Reis İşini Son derece İyi Biliyor Yaşasın AKP 246 533 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    icraat dediğiniz zam olsa gerek. zam yapsinlar onlarda sizin gibi 347 11 Yanıtla
  • Kenan Sırmalı:
    Heybede ki büyük turpları halk iyi biliyor ve halk kimi titreteceğini bilir 253 10 Yanıtla
  • Mustafa Acik:
    nerden nereye 219 6 Yanıtla
  • Yunus Kaba:
    Suriye'yi bi sal artık bi Milletine bak ekonomiyi bi düzelt az çal 144 16 Yanıtla
  • Hüseyin Yilmaz:
    Keşke akp içindeki rusvetcilerri de tenizlesen ama asla yaoqmazein 144 6 Yanıtla
  • Ismail Bayrak (ayşe bayrak):
    söylemler güçlü… 5 63 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Titreyip kendine gelmesi gereken adam ta kendisi muhalefet değil bence...Türkiye'nin içinde ekonomik haberi olmadığı orta da belirli kesimleri gözetip korumakla tutmakla ülke yönetilmiyor... Bir emekli olarak söylüyorum...Emekli zamanı gelince bugünleri unutmayacak...?? 55 1 Yanıtla
  • Ismail Caliskan:
    Bu adam milleti iç savaşa suruklucek amacı bu galiba iyi değil gidisat 45 3 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    hepiniz aynısıniz herkes cebini doldurdu halk açlıktan sefalet içinde amaaetik size oy yok bu kesin kararım 44 1 Yanıtla
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