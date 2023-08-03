Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında YAŞ Toplantısı Başladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında YAŞ Toplantısı Başladı

03.08.2023 12:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı saat 12.10'da başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bakanlar ve askeri yetkililer katılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, saat 12.10'da başladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katılıyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında YAŞ Toplantısı Başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında YAŞ Toplantısı Başladı - Son Dakika
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