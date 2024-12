Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim milletimiz tarih boyunca zulme açık kapı bırakmamıştır

Politika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Zulüm en büyük hasmım. İşte en son Suriye'deki yaşadıklarımız bunun çok açık bir örneğidir. Zulmün karşısında hep birlikte durmamız lazım. Hele hele bizim milletimiz tarih boyunca zulme açık kapı bırakmamıştır ve adaleti ile Türk milleti tüm dünyada örnek olmuştur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Erzurum 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katılmak için geldiği kentte 'Gençlik Buluşması'na katıldı. Programda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve AK Parti Grup Başkan Vekili Efkan Ala da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda 'sarı gelin' ve 'ıslak ıslak' şarkılarını söyleyen Ferhat Göçer'e de eşlik etti. Burada konuşan Erdoğan, gençlerle her bir araya gelişinde adeta gençleştiğini belirterek, "Bunun için gerek Ankara ve İstanbul'da ki programlarda, gerek şehir ziyaretlerimizde her fırsatta gençlerimizle bir araya gelmeye gayret ediyorum. Rahmetli Necip Fazıl, 'gençlik yaş işi değil, ruh işidir' diyor. Fatih Sultan Mehmet Han 21 yaşında İstanbul'u fethederken hangi inanç ve azme sahipse, hükümdarlığının 46'ncı yılında 73 yaşında çıktığı seferde hayata gözlerini yuman Kanuni de aynı hissiyatla hareket ediyordu. Ben de burada Fatih'in yolundan giden bir gençlik, Kanuni'yi, Yavuz'u takip eden bir nesil görüyorum. Gençlerine güvenmeyen bir millet geleceğinden umudunu kesmiş demektir. Biz siyasette, bürokraside, ticarette, sivil toplum faaliyetlerinde hayatın her alanında gençlerimize güvendik, inandık. Hep onların önünü açtık. Türk siyasetinde gençlere ve kadınlara hem il ve ilçe teşkilatları, hem genel merkez düzeyinde en üst seviyede temsil imkanını biz sağladık. Bunu yaparken elbette eski dönemlerin taassuplarının eseri direnişlerle de, tepkilerle de karşılaştık. Ama hiçbirine kulak asmadık. Doğru bildiğimiz yolda kararlılıkla yürüdük. Hamdolsun uzun bir mücadelenin ardından gençlerimizin ve kadınlarımızın dinamizmini ülkemize kazandırmayı da başardık. Hep söylediğimiz gibi partimizin gençlik kollarını, geleceğe hazırlayan bir okul olarak kabul ettik. Gençlerimizi arka bahçemiz değil, asli yol ve mesai arkadaşlarımız olarak gördük" ifadelerini kullandı.

Ardından programın soru ve cevap kısmında Erdoğan, gençlerin sorularını

yanıtladı.

'NİYET HALİS OLUNCA HER ŞEY OLUYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi 2'nci sınıf sanat tarihi bölümü öğrencisi, Berat Cebe'nin, 'Somali ile Etiyopya arasında imzalanan mutabakat zaptının arka planında Türkiye nasıl bir rol aldı?' sorusunu, "Gerçekten uzun yıllardır bu Somali ve Etiyopya arasındaki sıkıntı devam ediyordu. Tabii Etiyopya Somali'nin iki katı büyüklüğünde devasa bir yer. Ama denize kapalı. Etiyopya'dan denize çıkamıyorsun işte. E bu kadar büyük devasa bir araziye sahip olan yerin hakikaten denize kapalı olması onları ciddi manada rahatsız ediyor. ve bu konuda da bugüne kadar birçok ülke devreye girmiş. Ama bu işi çözememişler. Ben de gerçekten Etiyopya Başbakanının benimle olan özel muhabbeti sebebiyle kendisiyle bunları konuştuk, görüştük. Somali'yi biz en kritik dönem de sahiplenen bir ülke olduk. ve terör örgütlerinin Somali'ye yüklendiği dönemde biz tabii Somali'yi de sahiplendik. Orada yatırımlarımız oldu. O yatırımlarla beraber terör örgütlerine karşı da adımlar attık. ve şimdi de Etiyopya'nın bu yeni ayağa kalkışında dedik ki biz size her türlü desteği vereceğiz. Ekonomide, savunmada elimizden gelen desteği kendilerine verdik. O akşamki buluşmamızda kendileriyle yaptığımız görüşmelerde, sağ olsunlar bizi kırmadılar ve bir başbakan iki cumhurbaşkanı olarak bir araya geldik. Bu konuda dedik ki 'bizi kırmayacaksınız.' 7 saat süren bir görüşmeden sonra sağ olsunlar tarafları attık. Bu işi bitirdik. ve ondan sonra da bizim basın toplantısı salonumuza geçip oradan dünyaya bunu açıkladık. Kendilerine şunu da söyledim. İnşallah önümüzdeki yılın ilk iki ayında Etiyopya'yı ve Somali'yi ziyaret edeceğim ve bu attığımız adımı dünyaya duyuracağız dedik. Kararımızı bu şekilde açıkladık. Sağ olsunlar onlar da bu attığımız adımı kendi ülkelerine taşıdılar, taşıyorlar. Güzel bir geleceği Afrika'ya bu şekilde duyurmuş olduk. Tüm dünyaya duyurmuş olduk. Samimi olunca niyet halis olunca her şey oluyor" diye yanıtladı.

'GENÇLER NEDENSE EVLENMİYOR'

Antalya Üniversitesi iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümü öğrencisi, Selin Mavi, 'Şu an dünyada aile kavramını bilinçsizce çürütmeye yönelik hamleler gerçekleştiriliyor. Sizin de aile kavramını ne kadar desteklediğinizi biliyoruz. Bu konuda gençlere öneriniz nedir?' sorusuna üzerine Erdoğan, aile kavramının çok kutsal bir kavram olduğunu hatırlatarak, "Bizim milletimizin aile kavramı noktasında geçmişten bugüne farklı bir kutsiyeti var. Onun için de tabii bu kavramı hep birlikte sahip çıkmamız lazım. Özellikle üniversite gençliğimizin aile kavramı üzerindeki duruşu çok farklı olması lazım. Mesela bizim şu anda üzerinde durduğumuz bir konu. Gençler nedense evlenmiyor. Erkekler kızlara karşı, kızlar erkeklere karşı evlilikte çok sıkıntılı. Bunu aşmamız lazım. Zaman zaman ben de arkadaşlarım da yardımcı olmak istiyoruz. Aracı olalım diyoruz. Ama bakıyorsun maalesef. Kızlara erkek, erkeklere kız beğendiremiyoruz. Bu konuda gerçekten işi çok uzatmayalım. Ben 25 yaşında evlendim. Ama şimdi bakıyoruz; 30, 35, 40.. alıp başını gidiyor. Bir an önce evliliği yapmak lazım. Gençler nasibinizi 30, 40 yaşlarda değil, gençlik yaşında halletmek lazım. Ben Eyüp'e onu söylüyorum; 'Sen gençlik kolları başkanısın. Onun için ekiplerimizi genç yaşta evlendirme sorumluluğunuz var. Buna dikkat edeceksiniz.' Bir de tabii bizim bir kutsalımız daha var. Bu LGBT işlerine de karşıyız" cevabını verdi.

'ZULÜM, EN BÜYÜK HASMIM

Erdoğan, Atatürk Üniversitesi çocuk gelişimi bölümü öğrencisi Feyza'nın, 'Tahammül edemediğiniz şeyler nedir?' sorusuna bir şiirle cevap vermek istediğini belirterek, "'Zulmü alkışlayamam. Zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdı mı hatta döverim. Dövemezsem de hiç olmazsa yanımdan kovarım'. Zulüm en büyük hasmım. İşte en son Suriye'deki yaşadıklarımız bunun çok açık bir örneğidir. Zulmün karşısında hep birlikte durmamız lazım. Hele hele bizim milletimiz tarih boyunca zulme açık kapı bırakmamıştır ve adaleti ile Türk milleti tüm dünyada örnek olmuştur" dedi.

'BU ÜLKE İYİ Kİ ONLARIN ELİNE KALMADI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri birinci sınıf öğrencisi Ebrar Sude Ceylan'ın, 'Son zamanlarda ana muhalefet Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı bazı açıklamalar var. 'Esad gelsin, görüşelim. Beraber görüşelim. Siz görüşün' tarzında açıklamalarda bulundu. ve bunun üzerine Esad 12 saat içerisinde Suriye'yi terk etti. 2023 seçimlerinde Millet İttifakı seçimi kazanmış olsaydı Türkiye, Suriye ve Orta Doğu'da son durum ne olurdu? Nasıl gelişirdi?' sorusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbimize yatalım kalkalım dua edelim iyi ki onların eline bu ülke kalmadı. Bunlar biliyorsunuz belediyelerde hangi sefaleti bizlere yaşatıyorlar değil mi? Bir de oraya kalsaydı" diye yanıtladı.