Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Borçlarının hatırlatılması, CHP\'yi ciddi manada tedirgin etti"

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li belediyelerin Sosyal Sigortalar Kurumu'na (SGK) olan borçlarını ödemeleri için yaptığı çağrıdan sonra adeta kıyametin koptuğunu belirterek, "Popülizm yapmak yerine Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarını ödemelerinin ülkemiz için daha hayırlı olacağını söyledim. Bunu söyledim diye adeta kıyamet koptu. Bundan Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi çok rahatsız oldu. Borçlarının hatırlatılması, CHP'yi ciddi manada tedirgin etti. Öyle ki dengeleri bozuldu. Muvazeneleri kaydı. Motor su kaynattı" dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında ilk kez dün akşam saatlerinde memleketi Rize'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Rize Valiliği önünde düzenlenen Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi ile İl Geneli Kentsel Dönüşüm ve Afet Konutları Anahtar Teslimi ve Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Tören nedeniyle alana yağmur yağışına karşılık dinleyicilerin ıslanmaması için çadır kuruldu.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 ay sonra memleketi Rize'ye geldiğini hatırlatarak, "Köküm sensin, dalım sensin, evim sensin, yolum sensin, gönlüm sensin, dilim sensin Rabbim vermiş seni bize ömrüm sana feda Rize. Köküm olan, dalım olan, evim barkım, yolum olan, gönlümde ve dilimden düşmeyen Rize'yi bugün bir kez daha sevgiyle selamlıyorum. Rize'yle bizim aramıza kimse giremez. Gönülden gönüle giden şu gizli yolu kimse yıkamaz. Rize her zamanki gibi maşallah evladını yine aşkla bağrına basıyor. Rabbim muhabbetimizi artırsın diyorum" ifadelerini kullandı.

"Ayder'e toplam 2 milyar 687 milyon liralık yatırım yaparak eski güzelliğine kavuşturduk"

Dünyaca ünlü turizm merkezi Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'na yenileme ve koruma projesi, kapalı otopark inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi yapıldığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder'in hiçbir yerinde insan kaynaklı kirlilik yaşanmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bin 800 araçlık kapalı otoparkımız, eşine az rastlanır şekilde üstü yeşil alan ve ağaçlarla süslenerek yer altına inşa edildi. Artık araçlar burada otoparka bırakılıyor. Vatandaşımız ring aracına biniyor, ziyaretini yapıyor, keyfini çıkarıyor ve aracına geri dönüyor. Ayder'in hiçbir yerinde insan kaynaklı kirlilik yaşanmıyor. Toplam 517 milyon lira maliyetle hizmete verdiğimiz bu önemli altyapı yatırımının hayırlı olmasını diliyorum. Böylece sadece çevre ve şehircilik alanında bugün Rize'mize 855 milyon liralık bir yatırımı kazandırmış oluyoruz. Karadeniz'in göz bebeği olan Ayder'e yaptıklarımız bunlarla sınırlı değil. Altyapı yenilemesi, çevre düzenlemeleri ve diğer pek çok çalışmamız da Ayder'imizi kirlilikten, çirkin yapılaşmadan kurtardık. Yıktığımız çarpık binaların yerine bir termal otel ve 6 apart otel inşa ettik. Bu otellerin tüm inşa malzemeleri de bölgenin yöresel özelliklerine ve renklerine uygun şekilde doğal malzemelerle yapıldı. Ayder'de daha evvel yapılmış tüm otellerin, evlerin, kirli suları Fırtına deresine akıyordu. Son teknolojiye sahip bir arıtma tesisi yaparak su kirliliğini de önledik. Güncel rakamlarla Ayder'e toplam 2 milyar 687 milyon liralık yatırım yaparak eski güzelliğine kavuşturduk. Ayder'in güzelliğine güzellik katan bütün bu projelerde emeği olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın Bakan ve ekibini tebrik ediyor, mimarlarımıza, mühendislerimize, işçilerimize ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Borçlarının hatırlatılması, CHP'yi ciddi manada tedirgin etti"

Tüm Türkiye'ye hizmet götürdüklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li belediyelerin SGK borçlarına sadık olmadığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte görüyorsunuz bizim gündemimizde toplu açılışlar var. Bizim gündemimizde hizmet var. Eser var. Yatırım var. Bizim gündemimizde şehirlerimizi Türkiye yüzyılına hazırlamak var. Biz çalışıyoruz laf üretmiyoruz. İş üretiyoruz iş. Biz koşuyoruz. Biz tüm Türkiye'ye hizmet götürüyoruz. Ülkemize, milletimize, insanlığa eser kazandırmak için ter döküyoruz. Bakınız dün İstanbul'da HIT-30 yüksek teknoloji yatırım programını gerçekleştirdik. Türkiye'yi ileri teknolojinin tasarım, geliştirme ve üretim merkezi yapacak gerçekten önemli bir programı iş dünyamızın istifadesine sunduk. Bugün buradayız. Sizlerle birlikteyiz. Toplu açılış yapıyoruz. Ağustos ayında başka illerimizde açılışlar gerçekleştireceğiz. Yani bahanelere sarılmadan, ona buna kulak asmadan bölgemizdeki sıkıntılara aldırmadan Türkiye yüzyılının inşası için mücadele ediyoruz. Peki biz bunları yaparken muhalefet ne yapıyor? 22 yıldır ne yapıyorlarsa bugün de onu yapıyorlar. İş yapmak, hizmet etmek yerine mazeret üretiyorlar. Çığırtkanlık yaparak, cazgırlık yaparak, depolarını kapatmaya çalışıyorlar. Bu haftaki grup toplantımızda hükümet olarak emeklilerimizle ilgili gayretlerimizden bahsettim. Son 22 yılda en düşük emekli aylığı ve asgari ücretin nereden nereye geldiğini rakamlarla ortaya koydum. Dolar bazında reel olarak ve enflasyonla karşılaştırmalı bir şekilde neler yaptığımızı tek tek anlattım. Muhalefete başta emeklilerimiz olmak üzere milletimize meydanlarda verdikleri ancak tutmadık sözleri hatırlattım. Popülizm yapmak yerine Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarını ödemelerinin ülkemiz için daha hayırlı olacağını söyledim. Bunu söyledim diye adeta kıyamet koptu. Bundan Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi çok rahatsız oldu. Borçlarının hatırlatılması, CHP'yi ciddi manada tedirgin etti. Öyle ki dengeleri bozuldu. Muvazeneleri kaydı. Motor su kaynattı. Kendilerini savunma adına söyledikleri sözlerin aslında becerisizliklerini ikrar etmek olduğunu anlayamıyorlar. Borç alınırken dost ödenirken düşmandır misali. Bunlar da borçlarının üstüne yatmak için abuk sabuk işler yapıyorlar" şeklinde konuştu.

"CHP deyince akla ne geliyor? Çöp, çukur, çamur"

"CHP Genel Başkanının SGK prim borçlarını ödememek için gösterdiği çabayı izledikçe gülsek mi, ağlasak mı inanın bilemiyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bilhassa CHP'nin genel başkanı her açıklamasıyla kendini ve partisini gülünç durumlara düşüyor. Neymiş? Hükümet mali darbe yapma peşindeymiş. Neymiş? Şayet borçlarını öderlerse, CHP'li belediyeler iş yapamaz. Hatta çöpleri bile elleriyle toplamak zorunda kalırlarmış. İyi de CHP'li belediyeler zaten çöp toplamıyor ki. CHP deyince akla ne geliyor? Çöp, çukur, çamur. Devraldığınız belediyelerde milleti çöp dağlarıyla, çamurla, çukurla tekrar tanıştırmayı başardınız. Kamyonla toplamadığınız çöpleri ellerinizle mi toplayacaksınız? CHP Genel Başkanının SGK prim borçlarını ödememek için gösterdiği çabayı izledikçe gülsek mi, ağlasak mı inanın bilemiyoruz. Biz kimseye iftira atmıyoruz. Sadece gerçekleri ortaya koyuyoruz. Şimdi bazı rakamları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunların niçin paniklediğini aslında rakamlar bizlere anlatıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na en fazla borcu olan ilk beş belediye Cumhuriyet Halk Partili belediyeler. Toplam 96 milyar liralık borcun 65,1 milyar lirası yani yüzde 68'i CHP'li belediye ve iştiraklerine ait. Büyük şehirlerde durum çok daha kötü. Büyükşehir borçlarının yüzde 76'sı CHP'li belediyelere ait. SGK'ya borcu 1 milyar liranın üzerinde olan 6 ilçe var. Tahmin ettiğiniz gibi bu 6 ilçeden 5'i CHP belediyesi. 500 milyon liranın üzerinde borcu olan 26 ilçeden 24'ü CHP'li. Beyefendiler SGK'ya borçluluk noktasında zirveyi bunlar kimseye bırakmıyor. Bir diğer önemli husus şudur. Borcu en fazla olan belediyeler CHP'nin sürekli kazandığı belediyeler. Dahası CHP'ye geçen belediyelerin borcu katlanarak artıyor. Çalışma Bakanlığı'mızın yayınladığı en borçlu belediyeler listesine şöyle bir bakın. İlk 5 belediye borcunun son 5 yılda 9 ila 883 kat arasında arttığını görürsünüz. Yani bunların borç ödeme gibi bir kültürleri böyle bir alışkanlıkları yok."

"Belediye Başkanları Kılıçdaroğlu'nun kötü mirasını aynen sürdürüyor"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın siyasi parti ayrımı gözetmeden tüm Belediyelere borç bildirimlerini göndermeye başladığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eski Genel Başkanları, Genel müdürlüğü döneminde SSK'yı batırmıştı. Belediye Başkanları Kılıçdaroğlu'nun kötü mirasını aynen sürdürüyor. Anlaşılan sosyal güvenlik sistemine kastetmek bunların bir geleneği. Meydanlarda vaat dağıtmayı biliyorlar atıp tutmayı çok seviyorlar. Ama iş devlete ve millete olan borçlarını ödemeye gelince ara ki bulasın. Ne sözlerine sadıklar, ne de borçlarına sadıklar. Dikkat edin vaaz gösterisine, dans gösterisine gelince para var. Gazetecilere Roma turu yaptırmaya gelince para var. Destelerle kule yapmak isteyince para var. Kişisel reklam kampanyalarına harcamak için para var. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcunu ödemeye gelince para yok. Yetimin, öksüzün, emekçinin hakkını vermeye gelinde para yok. İnsanda biraz utanma olur. Mahcubiyet olur. Benim milletim buna kanar mı? Kusura bakmasınlar ama kimse kör değil. Herkes neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Çok iyi görüyor. Bizde öne sürülen bahanelerin hiçbirini kabul etmiyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız siyasi parti ayrımı gözetmeden tüm Belediyelere borç bildirimlerini göndermeye başladı. Sonra da bu prim borçlarının tahsili için gerekli adımları atacak. Biz bu süreci siyasi çekişmelere kurban etmek istemiyoruz. Hakkaniyete ve adalete uygun şekilde tahsilatları gerçekleştirmek arzusundayız. Sayın CHP Genel Başkanı'na tavsiyem öncelikle dersine iyi çalışması ardından enerjisini borcunu ödemekten kaçmak yerine milletin hakkını ödemek için kullanmasıdır. Türkiye için, milletimiz için, emeklilerimiz için en doğru yol budur. Buradan şu gerçeği onlara hatırlatmak isterim. Biz milletin hakkını ve hukukunu korumanın derdindeyiz. Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan birikmiş borçlarınızı daha fazla geciktirmeden ödeyin derken sadece emekçinin hakkını savunuyoruz. Bu duruşumuzdan da taviz vermeyeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."

Erdoğan'ın konuşmasının ardından yapılan Afet Konutları'nın anahtarları hak sahiplerine teslim edildi, toplu açılış töreni gerçekleştirildi. - RİZE