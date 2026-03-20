Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Antalya\'ya sürpriz telefon

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti İl Başkanlığı'nın bayramlaşma programına katıldı. Bayramlaşmada AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, İbrahim Ethem Taş, Kemal Çelik ve Tuba Vural Çokal, MKYK Üyesi Menderes Türel, İl Başkanı Ali Çetin, Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım ve partililer de yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un telefonuyla bağlanıp, partililerle bayramlaştı. Erdoğan, telefon görüşmesinde, "Bütün Antalya teşkilatımıza hayırlı bayramlar diliyorum. Nice bayramlara bizleri kavuştursun diyorum. Sizleri Rize'den sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun" diye seslendi.

TURİZMDE HER YIL YENİ REKOR

Bakan Mehmet Nuri Ersoy ise bayramlaşmada yaptığı konuşmada milletin emanet ettiği makamlarda, emanete layık olmanın gayretiyle gece gündüz çalıştıklarını belirterek, rekorları her yıl yenileriyle geride bıraktıkları yaklaşık 8 yıllık süreç geçtiğini söyledi. Bakan Ersoy, konuşmasında, "Turizm noktasından baktığımızda, 2025'te 65 milyar 231 milyon dolar ile gelir miktarında dünyanın 7'nci, yaklaşık 64 milyon kişi ile ziyaretçi sayısında dünyanın 4'üncü büyük turizm ülkesi olan Türkiye görüyoruz. 2017'de gelir sıralamasında 15'inci, ağırlanan turist sayısı sıralamasında ise 8'inciydik. Bu rakamlar, kısa zamanda katedilen muazzam mesafeyi göstermesi açısından önemlidir. Göreve gelişimizin ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomide stratejik sektör ilan ettiği turizm sahasında gelirlerimizi 2017 yılına kıyasla yüzde 109 artırdık" dedi.

4 YILDA 60 YILA EŞ DEĞER KAZI

Kültür sanat sahasında ise Türkiye'nin, dünyanın en önemli arkeolojik çalışmalarını yürüten ülkelerden biri olduğunu belirten Bakan Ersoy, "Hatta bu ülkelerin başında gelmektedir. Ecdadın emanetlerine ve bu topraklarda doğup yiten medeniyetlerin mirasına bütünüyle sahip çıkıyoruz. Yerli ve milli bir Türk arkeolojisini bina edip, arkeolojimizin altın çağının kapılarını açtık. 'Geleceğe Miras' gibi 60 yılda yapılanlarla eş değer işi 4 yılda yapma iradesini ortaya koyduğumuz kazı ve restorasyon hamlesinde antik kentlerimiz gün yüzüne çıkarılıp mümkün olan her parçasıyla ayağa kaldırılmakta, nice yeni eser müzelerimizde yerini almaktadır. 'Taş Tepeler' projemiz insanlık tarihini aydınlatmakta, dünya tarih ve bilim çevreleri buradan gelecek her yeni haberi heyecanla beklemektedir" diye konuştu.

BAKANLIĞIN PROJELERİNİ ANLATTI

Konserlerden tiyatro, opera ve baleye, temsil ve seyirci sayılarında sürekli şekilde kendi yükselttikleri çıtayı aştıklarını ve rekorlar kırdıklarını dile getiren Bakan Ersoy, "Geleneksel sanatlarımızın yaşatılması, bilinirliğinin ve yaygınlığının artması, yeni ustaların yetişmesi için de aralıksız çalışıyoruz. Türkiye Kültür Yolu Festivali, Yaşayan Miras Şölenleri, Yaşayan Miras Okulu projesi, Yaygın Kültürel Eğitim faaliyetleri, Yaşayan İnsan Hazineleri Türkiye Ulusal Envanteri çalışmaları gibi daha nicesi özgün değerlerimizi korumak, yaşatmak; onları bugüne taşıyan insanları onore ederek vefamızı göstermek ve adlarını, eserlerini kalıcı kılmak için yapılıyor" dedi.

TURİZMİN GÖZ BEBEĞİ

Bakan Ersoy, 2025'te turizmin göz bebeği Antalya'da ise yaklaşık 17 milyon 123 bin turist ağırlandığını anlatarak, "Çevremizdeki savaş ve insani krizler gibi çok uç noktada sıkıntılara rağmen Türkiye genelinde olduğu gibi Antalya'da da 2025'i geride bırakmayı, yüzde 1,17'lik artış sağlamayı başardık. Antalya'da, Geleceğe Miras kapsamında gerçekleştirdiğimiz kazı ve restorasyon çalışmaları, devreye aldığımız Gece Müzeciliği uygulamaları ile deniz-kum-güneş hakimiyetine kültürü, arkeolojiyi çok ciddi oranda ortak etmeyi başardık. Yaptığımız yatırımlar ve hayata geçirdiğimiz projeler sayesinde bu toprakların tarihi ve kültürel zenginliği gerçek anlamda hak ettiği ilgiyi görmeye başlamıştır" diye konuştu.

KAZILARA 360 MİLYON TL'LİK BÜTÇE

Antalya'da müze ve ören yerleri ziyaretçi sayısı 2024'te 2 milyon 466 bin seviyesindeyken 2025 yılında 3 milyon 268 bin kişiye ulaştığını ifade eden Bakan Ersoy, "Burada yüzde 32'nin üzerinde bir artıştan bahsediyoruz. Kazılara harcanan 2025 bütçesi 360 milyon 500 bin lira olmuştur. İnşallah çalışmalarımız ve yatırımlarımızla bu rakamları daha da yukarıya çekeceğiz. Bu çalışmaların yanında 'Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi' çerçevesinde 2018 yılından bugüne şehrimizdeki 4 projeye 41,7 milyon lira destek sağladık" dedi.

Antalya'da yerel yönetimlerin turizm altyapı yatırım projelerine ise son 8 yılda 6,6 milyar lira destek sunduklarını açıklayan Bakan Ersoy, "Bu sayede Antalya'daki İşletme Belgeli Konaklama Tesisi sayısı, yatak kapasitesi ve tesislerde konaklayan kişi sayısı her geçen gün artıyor. İşletme belgeli tesislerde konaklayan kişi sayısı 2018 yılında yaklaşık 13 milyon 853 binken 2025 yılı itibarıyla 29 milyon 710 bin kişi seviyesine yükselmiştir" diye konuştu.

2020'den itibaren 12 adet 5 yıldız kalitesinde ücretsiz halk plajını Antalya'ya kazandırdıklarını söyleyen Bakan Ersoy, "Bu yıl Sorkun Halk Plajı'nı açtık. Manavgat Side ücretsiz halk plajı çalışmasını da başlattık. İnşallah hızla tamamlayıp hizmete alacağız. Bakanlığımız tarafından ülke genelinde 5 yıldızlı konseptiyle hayata geçirilen halk plajı sayısı toplamda 19'a ulaştı. 2026 sonunda bu sayı 25'e yükselmiş olacak" dedi.

SERİK VE KEMER'E ATIK SU TESİSİ

Sorumluluk sahalarındaki işlerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla belediyelerin sorumluluğunda olmasına karşın altyapı yatırımlarını üstlendiklerini de ifade eden Bakan Ersoy, "Bu kapsamda Serik ilçesinin atık su sorununun çözümü amacıyla yapımına başlanılan 65 bin metreküp/gün kapasiteli 'Serik 2 Atıksu Arıtma Tesisi ve Bağlantılı Altyapı Tesisleri Yapımı' işini Aralık 2021'de; Boğazkent Terfi Merkezi ve Terfi Hattı çalışmalarını da 2022 yılı Ekim sonu itibarıyla tamamlayarak devreye aldık. 2023 yılı Ocak ayında yapımına başladığımız Kemer-Çamyuva Atıksu Arıtma Tesisi ve Bağlantılı Altyapı Tesisleri'ni de hızla tamamlayarak 16 Mart 2024 tarihinde hizmete açtık. Yine Bakanlık olarak finanse edeceğimiz yeni bir proje var. Yukarı Kocayatak bölgesindeki TOKİ yapılaşmasına ve Çandır mevcut kanalizasyon sisteminin yeni yapılacak atık su terfi hattı ve atık su terfi istasyonları ile mevcut işletmede bulunan kanalizasyon sistemine bağlantısı gerçekleştirilecek. Bu kapsamda atık su terfi istasyonu, atık su terfi hattının yapılması ve mevcut bulunan kanalizasyon sistemine akış sağlanarak işletmeye alınması işleri gerçekleştirilecek" diye konuştu.

'İŞ AYRIMI YAPMIYORUZ'

Doğa, sağlık, gastronomi, spor, MICE gibi farklı turizm alanlarında hizmet ve proje üreterek Antalya'nın turizm ürün ve hizmet yelpazesini büyüttüklerini anlatan Bakan Ersoy, "Türkiye Kültür Yolu Festivali ile doğal güzelliklerinden kültür ve tarihine, gastronomisinden sanat hayatına şehrimizin bütün zenginliğini ulusal ve uluslararası vitrine çıkarıyoruz. Diğer bakanlıklarımızla iş birliği içinde Antalya Havalimanı kapasite artırım çalışmaları, otoyol projeleri gibi işlerle şehrimizin ulaşım kalite ve kapasitesini büyütüyor, yükseltiyoruz. Bu hizmet silsilesi böyle uzayıp gidiyor. Ne biz ne diğer bakanlıklarımız, 'bizim işimiz-sizin işiniz' ayrımı yapmıyoruz. Birileri gibi 'biz ve onlar siyaseti' güdüp halkımızı hizmetten mahrum bırakmıyoruz. Milletimizin layık olduğu hizmetleri alabilmesi için gereken neyse yerine getiriyor, sorumluluk alıyoruz. Türk turizminin ve kültür sanat hayatının zenginleşmesi, gelişmesi, büyümesi için nerede bize ihtiyaç varsa orada yerimizi alıyor, üzerimize düşeni yerine getiriyoruz" dedi.

Bakan Ersoy, konuşmasının ardından parti binası önünde milletvekilleri ve il yöneticileriyle birlikte partililerle bayramlaştı.

TAKSİCİLERLE BAYRAMLAŞTI

Bakan Ersoy, programının sabahki bölümünde ise Belek Mahallesi'nde bir araya geldiği taksicilerle bayramlaştı. Bakan Ersoy, "Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Belek'te taksi esnafımızla bir araya geldik. Korsan taksiyle mücadele, yeni güzergah talepleri ve Belek, Kundu ile Lara bölgelerinde tek tip uygulamaya yönelik önerileri ele aldık. Esnafımızın talep ve beklentilerini dinledik" ifadelerini kullandı.