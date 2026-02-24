Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Her oyunu bozacak hazırlığımız var - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Her oyunu bozacak hazırlığımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Her oyunu bozacak hazırlığımız var
24.02.2026 20:45  Güncelleme: 20:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Her oyunu bozacak hazırlığımız var
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen "Polis, Jandarma, Sahil Güvenlik Personeli ve Güvenlik Korucuları ile İftar" programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" hedefine adım adım ilerlendiğini vurgulayarak, "Her adımımızı dikkatle atıyoruz. Her hesaba karşı bizim de hesabımız var. Her oyunu bozacak her kompluyu boşa çıkaracak hazırlığımız var" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen " Polis, Jandarma, Sahil Güvenlik Personeli ve Güvenlik Korucuları ile İftar" programında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Davetimize icabet ederek iftar soframızı şereflendirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Sayın Genel Sekreterini soframızda misafir etmekten ayrıca memnuniyet duyuyorum. Bu bereketli soframızın başında bizleri bir araya getiren İçişleri Bakanlığımıza, Emniyet Genel Müdürlüğümüze, Jandarma Komutanlığımız ile Sahil Güvenlik Komutanlığımıza da teşekkür ediyorum. Mübarek Ramazan'ı şerifinizi tebrik ediyorum. Malazgirt'ten İstiklal Harbine, Kıbrıs Barış Harekatından 15 Temmuz direnişine kadar tüm değerler adına insanımızın huzuru, birliği ve dirliği için şehit düşenleri rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun, gazilerimize ise uzun ömürler diliyorum.

"TÜRKİYE İSTİKRAR ADASINA DÖNÜŞTÜ"

Şahadet ve gaza bilincini hayatının merkezine koyarak çocuklarını ya şehit ol ya da gazi duasıyla göreve uğurlayan anne babaları şükranla anıyorum. Şu anda vatanımızın dört bir köşesinde, dağlarda, denizlerde ve yurt dışı misyonlarında görev yapan ve vatanı milleti için canını feda etmeyi şeref bilen güvenlik birimlerimize şahsım, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Milletimizin dirliği aynı zamanda milletimizin birliğidir. Ucunda şahadet olsa bile birliğimizi ve dirliğimizi koruyan sizlersiniz. Türkiye, dünyada ve bölgesinde gıptayla izlenen istikrar, huzur ve güven adasına dönüştüyse bunda aslan payı sizlerindir. Emniyet güçlerimiz başka ülkelerle karşılaştırmayacak şekilde çetin mücadeleler vermiş, büyük sınavlardan başarıyla geçmiş, sayısız itibar suikastına rağmen devletimize yönelik her saldırıyı, istiklalimize yönelik her oyunu boşa çıkarmıştır.

"HALKIMIZIN HUZURU İÇİN FEDAKÂRCA ÇALIŞAN SİZLERSİNİZ"

Hiçbir ayrım yapmadan terör örgütleriyle mücadelede destan yazan sizlersiniz. Organize suç örgütlerine nefes aldırmayan sizlersiniz. Zehir tacirlerine, çetelere, kendini devletten ve kanundan üstün gören küstah yapılara göz açtırmayan sizlersiniz. Gezi Parkı olaylarında olduğu gibi, Türkiye'yi istikrarsızlığa sürüklemeyi hedefleyen kökü dışarıda kalkışmaları bertaraf eden sizlersiniz. Kalem gibi sürekli renk değiştiren, girdiği kabın şeklini alan omurgasız vatan hainlerinin 15 Temmuz Darbe Girişimi gecesi demokrasimize kastetmesine geçit vermeyen sizlersiniz. İnsan kaçakçılarının, göçmen tacirlerinin planlarını bozan yine sizlersiniz. Denizlerimizde yaşanan can pazarlarında binlerce hayatı kurtaran sizlersiniz. İnsanlık tarihinin en zengin hazinelerini barındıran bu topraklarda yağmacılara ve talancılara aman vermeyen sizlersiniz. Aidiyetine, inancına, uyruğuna, kimliğine bakmaksızın gadre uğrayanların imdadına koşan; suçluları adalete teslim etmeden gözüne uyku girmeyen; halkımızın huzuru için fedakârca çalışan sizlersiniz. Polisiyle, bekçisiyle, jandarmasıyla sahil güvenliği ile, korucusuyla, İç İşleri Bakanlığımızın tüm mensuplarını tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanı olarak her birinizle her zaman gurur duyacağımı bilmenizi isterim. İnsanımızın huzurunu kim bozarsa, devletimizin güvenliğine kim el uzatırsa, özgürlüklerimize ve demokrasimize kim saldırırsa tepelerine binmeye devam edeceğiz.

"SİZLERİ HER AÇIDAN DESTEKLEMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

23 yıldır olduğu gibi bundan sonra da güvenlik birimlerimizin vazifelerini rahatça ifa edebilmeleri için üzerimize ne düşüyorsa yapacak, sizleri her açıdan desteklemeyi inşallah sürdüreceğiz. Biz; tarih boyunca birilerinin gölgesinde kalmayı, birilerinin himayesine sığınmayı zillet saymış; hür doğmuş, hür yaşamış ve emaneti hür olarak teslim etmeyi en büyük şeref bilmiş bir milletiz. Gölge olarak yalnızca ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesini tanırız. Bayrak şairimiz Arif Nihat Asya, bakınız ne güzel ifade ediyor. Savaş bizi karlı dağlara çıkardığı gün kızıllığında ısındık. Dağlardan çöllere düşürdüğü gün gölgene sığındık. Ey şimdi süzgün rüzgarlarla dalgalı barışın güvercini, savaşın kartalı, yüksek yerlerde açan çiçeğim. Senin dibinde doğdum, senin dibinde öleceğim.86 milyon için yeryüzünde en güvenli yer al yıldızlı bayrağımızın huzur veren gölgesidir. İnşallah bu gölgede huzursuzluk, kargaşa, kaos çıkarılmasına izin vermeyeceğiz. Her gün yeni bir krizin baş gösterdiği coğrafyamızda her hamlemizi her adımımızı dikkatle atıyoruz. Sizin ve ailelerinizin çok iyi bilmesini istiyorum. Her hesaba karşı bizim de hesabımız var, her oyunu ve komployu bozacak hazırlığımız var, ne yapıyorsak 23 yılın tecrübesiyle çok iyi planlanmış bir strateji ile yapıyoruz. Her detayını adım adım belirlediğimiz stratejileri sabırla, sükûnetle ve kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Dostlarımız kadar hasımlarımızın da gördüğü ve kabul ettiği gibi Türkiye yakın tarihinde hiç olmadığı kadar güçlü, muktedir ve inisiyatif ve irade sahibidir.Yeniden şekillenen dünya sisteminde bölgesinin kutup başı olarak yerini pekiştiren Türkiye'yi süratle inşa ediyoruz. Ülkemizin her karışında huzur ve emniyet hakim. Türkiye'nin batısı ne kadar güvenliyle doğusu o kadar güvenli, kuzeyi ne kadar emniyetliyse güneyi de o kadar emniyetli.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" VURGUSU

Yıllarca terör tehdidi sebebiyle gidilemeyen yerlerde artık çobanlar koyun otlatıyor, yerli ve yabancı turistler huzur içinde geziyor. Güven ortamı güçlendikçe yatırım artıyor, istihdam artıyor; esnafın, tüccarın, çiftçinin yüzü gülüyor. Gabar Dağı'nda olduğu gibi, yıllarca atıl kalan petrol ve doğal gaz kaynaklarımızı ekonomiye kazandırdıkça 86 milyonun tamamının refah seviyesi yükseliyor. Yaklaşık yarım asır boyunca yürüyüşümüzü sekteye uğratan, milletimizin kardeşliğini zehirleyen, ekonomimize iki trilyon doları aşan ağır bir fatura yükleyen terör riski ortadan kalktıkça; Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni fark etmeksizin aziz milletimizin bütün fertleri kazanıyor. Cenab-ı Allah'a hamdolsun, Türkiye artık farklı bir ligin oyuncusu hâline geliyor.

"Terörsüz Türkiye" süreciyle inşallah tüm bu başarıları bir adım ileri taşıyor; ülkemizin kazanç hanesine silinmeyecek şekilde yazdırıyoruz. Bir yanda askeri, polisi, jandarması, istihbaratçısı ve güvenlik korucusuyla devletimizin güvenlik kuvvetleri; diğer yanda millî iradenin tecelligâhı olan Gazi Meclisimiz; öte tarafta dayanışma içinde hareket eden Cumhur İttifakı ve attığımız her adımda duasını esirgemeyen aziz milletimizle birlikte bu süreci ilmek ilmek dokuyoruz. Küllerinden yeniden doğan, bin yıllık tarihinde nice zorlukların üstesinden gelen bir millet olarak hedefimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE MÜCADELENİZİN ESERİDİR"

Anaların ağlamadığı, hayatının baharındaki fidanların vakitsiz kırılmadığı, ocaklara ateşlerin düşmediği bir Türkiye'yi inşallah birlikte inşa edeceğiz. Şunu da tüm samimiyetimle ifade etmek isterim: "Terörsüz Türkiye" sürecinde varılan her aşama; sizlerin kahramanlığı, gazilerimizin cesareti ve kalbimizin en müstesna köşesinde hatıralarını yaşattığımız aziz şehitlerimizin sarsılmaz mücadelesinin eseridir.Kahramanlar, şairin dediği gibi, yurdu yaşatmak için vardır; bir milletin bekası kahramanlarının varlığına bağlıdır. Gazilerimizin ve şehitlerimizin omuzları üzerinde yükselen bu devlet; bundan sonra da ilelebet kahramanlarıyla var olacak, masum ve mazlumların umut adresi olmaya devam edecektir."

