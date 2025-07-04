Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail\'in; Lübnan, Suriye ve İran\'a saldırılarının arka planında hepimizin bildiği üzere Filistin halkına diz çöktürme...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hankendi'de gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 17. Zirve Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında, " İsrail'in; Lübnan, Suriye ve İran'a saldırılarının arka planında hepimizin bildiği üzere Filistin halkına diz çöktürme siyaseti yatıyor. Biz ne Filistin davasını terk edebiliriz ne de Netanyahu yönetiminin bölgemizi kan gölüne çevirmesine sessiz kalabiliriz" dedi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 17. Zirve Toplantısı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde gerçekleştirildi. Zirveye katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirdiği konuşmasında toplantının işgalden kurtarılan Hankendi şehrinde yapılması önemli bir anlam kazandırdığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlham kardeşimin vizyoner yaklaşımıyla bu kadim şehrin Kafkasların yeni kalkınma ve barış merkezi olacağına gönülden inanıyorum.

Bugünkü istişarelerimizin ve 1 Temmuz'dan bu yana gerçekleştirilen kadın, gençlik ve iş konulu forumların ülkelerimiz ve bölgelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ticaretten ulaştırmaya, çevreden enerjiye geniş bir yelpazede potansiyele sahip teşkilatımızın bu zirvesini iklim değişikliğine odaklanmasını son derece isabetli buluyorum. İklim krizinin menfi etkilerinin en yoğun hissedildiği bölgelerin başında geliyoruz. Tüm üye ülkelerin iklim değişikliğini merkeze alan sürdürülebilir kalkınma vizyonuna katkı sağlamaları özellikle bu dönemde önem arz ediyor" dedi.

"Yaklaşık 6 milyon ton sera gazı emisyonunun önüne geçtik"

Türkiye olarak 2053 yılı için net sıfır emisyona ulaşma ve yeşil kalkınma vizyonlarını gerçekleştirme yolunda kilit sektörlerini geliştirmeye devam ettiklerini belirten Erdoğan, "Bilhassa enerji alanında yenilikçi girişimlerimizle yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içerisindeki payını yüzde 59'a çıkardık. Bu oranla Avrupa'da 5'inci dünyada 11. sıraya yükseldik.2024, 2030 yıllarını kapsayan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planımızla 100 milyon ton karbondioksit eş değeri emisyon azaltımı öngörüyoruz. İklim kanunumuz önceki gün meclisimizde kabul edildi. Eşim Emine Erdoğan'ın himayesinde küresel düzeye taşınan sıfır atık projesi iklim değişikliğiyle mücadelemize ilave güç katıyor. Projenin başlangıcından bu yana yaklaşık 6 milyon ton sera gazı emisyonunun önüne geçtik. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı (COP) ev sahipliğimiz onaylandığında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında adil, sürdürülebilir, şeffaf ve kapsayıcı bir yaklaşımı hakim kılmanın gayreti içerisinde olacağız. Türkiye güçlü tecrübesini ve en iyi uygulama örneklerini teşkilatımızla paylaşmaya hazırdır. Bu vesileyle Azerbaycan'da teşkil edilecek temiz enerji ve araştırma merkezleri kurucu belgelerinin onay sürecinin ülkemizde son aşamada olduğunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Teşkilatımızın başlıca işbirliği alanı olan ekonomi ve ticarette vizyonumuzu daha da geliştirmek mecburiyetindeyiz. 100 milyar dolarlık bölgesel ticaret hacmi hedefimizi daha yüksek rakamlara taşıyacak adımları hep birlikte atmalıyız" ifadelerini kullandı.

"Sekreteryamızı destekleyecek adımları da hep birlikte atacağımıza inanıyorum"

5. Ticaret Bakanları Toplantısı'nın mümkün olan ilk fırsatta düzenlenmesine büyük önem atfettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Teşkilatımızın önümüzdeki 10 yılını şekillendirecek ekonomik işbirliğinin stratejik hedefleri 2035 belgesinin bizler için aynı zamanda bir yol haritası sunacağını düşünüyorum. Bu süreçte teşkilatımızın günümüzün dinamikleri ve ihtiyaçlarıyla uyumlu bir yapıya kavuşturulması da kaçınılmazdır. Bu minvalde uzun süredir ilerleme kaydedemediğimiz konulardan başlamak üzere işbirliği süreçlerinde sadeleştirmeye gitmek suretiyle teşkilatımızın etkinliğinin arttırılması müşterek menfaatimize olacaktır. Aynı şekilde bu sadeleşme bağlı kuruluşlarımızda da gerçekleştirilmelidir. Bu hususlar çerçevesinde şekillendireceğimiz 2035 vizyon belgemizden temel beklentimiz ekonomik ve ticari işbirliğinin ilerletilmesidir. Sekreteryamızı destekleyecek adımları da hep birlikte atacağımıza inanıyorum. Ekonomi ve ticaretin yanı sıra turizm alanındaki işbirliği de teşkilatımıza ayrı bir ödev yüklemektedir. 2025 yılı turizm başkenti Erzurum'da yapılan 6. Turizm Bakanları toplantısında alınan kararların bizlere ışık tutacağına inanıyorum. Program kapsamında Erzurum'da uluslararası düzeyde birçok önemli etkinlik başarıyla düzenlendi. Bunlar yıl sonuna kadar devam edecek. Bu vesileyle Şuşa'nın 2026 yılı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı turizm başkenti seçilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı dostum İlham Aliyev'in şahsında tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi tebrik ediyorum"

"Zalimler karşısında mazlumun yanında dimdik durmaya devam edeceğiz"

Coğrafi bölgede yaşanan gelişmelere de dikkat çekilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, "İsrail'in mevcut yönetimi altında hız verdiği saldırgan politikaları bölgemizin huzur ve istikrarını tehdit ediyor. Gazze'de 57 bine yakın kardeşimizin hayatını kaybettiği mezalimin bir an önce durması için hep beraber daha fazla çalışmalıyız. İran'a yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu ilk gün kayda geçirdik. Bölgemizin daha büyük bir felakete sürüklenmemesi için yoğun gayret gösterdik. Taraflar arasındaki fiili ateşkesin sükunete tahvil edilmesini ümit ediyoruz. Bu dost meclisimizde bir kez daha şu hususun altını çizmek isterim. İsrail'in; Lübnan, Suriye ve İran'a saldırılarının arka planında hepimizin bildiği üzere Filistin halkına diz çöktürme siyaseti yatıyor. Biz ne Filistin davasını terk edebiliriz ne de Netanyahu yönetiminin bölgemizi kan gölüne çevirmesine sessiz kalabiliriz. Doğruları cesaretle söylemeye, zalimler karşısında mazlumun yanında dimdik durmaya devam edeceğiz. Suriye'de ise halkın yıllardır süren mücadelesi neticesinde gelinen aşama bölge için bir umut ışığıdır. Uluslararası toplumun hem mali açıdan desteğini sürdürmesini hem de yeni yönetimle ilişkilerini ilerletmesini kritik dönemde ve önemde görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"On yıllardır haksız izolasyonlara maruz bırakılan Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizle dayanışmasını arttırarak sürdüreceğine inanıyorum"

Afganistan'da Afgan halkının güvenliği, huzuru ve kalkınmasına destek olunması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz günlerde yaşanan menfur bir terör eylemi dolayısıyla Pakistanlı kardeşlerimize bu vesileyle tekrar taziyelerimi ilerletiyorum. Teşkilatımız bünyesinde birlik ve beraberliğimize atfettiğimiz değeri bilhassa vurgulamak istiyorum. Bugün aramızda olan KKTC Cumhurbaşkanı değerli kardeşim Ersin Tatar'ı en kalbi duygularımla selamlıyorum. Teşkilatımızın 2012'den bu yana gözlemci üyesi olan ve on yıllardır haksız izolasyonlara maruz bırakılan Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizle dayanışmasını arttırarak sürdüreceğine inanıyorum. Bu doğrultuda Kıbrıs Türkleriyle spordan kültüre, ekonomiden turizme kadar çeşitli alanlarda ilişkilerinizi geliştirmenizi bekliyorum" ifadelerine yer verdi. - HANKENDİ