Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ta federasyon modeline dayanan BM parametreleriyle vakit kaybedemeyiz - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ta federasyon modeline dayanan BM parametreleriyle vakit kaybedemeyiz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs\'ta federasyon modeline dayanan BM parametreleriyle vakit kaybedemeyiz
20.07.2025 20:17
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs\'ta federasyon modeline dayanan BM parametreleriyle vakit kaybedemeyiz
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da düzenlenen "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resmi Töreni"nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs'ta iki devletli çözüm vizyonunun arakasında olunduğunu belirterek, "Kıbrıs Türklerinin kaybedecek 60 yılı daha yok. Biz artık tüketilmiş federasyon modeline dayanan Birleşmiş Milletler parametreleriyle vakit kaybedemeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da düzenlenen "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resmi Töreni"nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Kıbrıs Türk halkının barışa ve huzura kavuştuğu Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümünde sizlerle birlikte olmaktan büyük gurur duyuyorum. Bizi Lefkoşa'da bağrına basan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. seneyi devriyesinde can veren şehitlerimizi kıymetle yad ediyorum. Kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Bu vesileyle Kıbrıs Barış Harekatı'nın kararlı liderliğini üstlenen dönemin başbakanı merhum Bülent Ecevit'i, başbakan yardımcısı Necmettin Erbakan hocamızı, ömrünü Kıbrıs davasına adamış Alparslan Türkeş'i, Adnan Menderes'i ve Fatih Rüştü Zorlu'yu şükranla minnetle yad ediyorum. Rauf Denktaş'ı da rahmetle anıyor hatıralarını saygıyla selamlıyorum.

"ENOSİS HAYALLERİ KURANLAR HÜSRANA UĞRAMIŞTIR"

Öncelikle şunun altını çizerek ifade etmek isterim. Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs Türk halkına yönelik sistematik ihlaller karşısında garantörlük yükümlükleri çerçevesinde atılmış meşru bir adımdır. Kıbrıslı kardeşlilerimizle birlikte ENOSİS hayalleri kuranları hüsrana uğratmıştır. Ada'ya huzur ve barış gelmiştir.

1955'te EOKA terörü ile başlayan 1974'e kadar Kıbrıs Türk'ünü baskı altında bırakan o karanlık dönem milletimizin yüreğine kazınmıştır. 1571'den beri Ada'nın asli unsuru olan Kıbrıs Türk halkı kendi öz yurdunda sığıntı gibi yaşanmak zorunda bırakıldı. O vahamete tarif etmek kolay değil.

"MÜZAKERE MASALARINDAN HEP KAÇTILAR"

Cennetten bir parça olan bu topraklar kelimelerin bile anlatmakta yetersiz kaldığı vahşet günlerine tanıklık etti. Şimdi birileri çıkıyor, 'geçmişi tamamen geride bırakalım' diyor. İyi de biz kumsal katliamını, noel vahşetini, Erenköy direnişinde toprağa düşen gençlerimizi nasıl unutabiliriz. Bayraktar Türk Alayını her birinizin ailesinden çıkan mücahitleri unutmak mümkün mü? Kıbrıs Türk'üne çektirilen çileleri yapılan ambargoyu nasıl unutabiliriz?

Kimse kusura bakamasın, biz Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimize yapılanları asla unutmayız. Ada'nın tek başına sahip olmalarına izin verilmeyeceğini bildikleri için Rumlar hep çözümsüzlük peşimde koştu. Müzakere masalarında kaçtılar. Masayı her devirdiklerine çözüm istediklerini ileri sürdüler. Kıbrıs Türklerini azınlık görüp sözde devletlerine yamamaya çakıştılar. Federal çözüme karşı, Rumlar üniter devlet tutturmuşlardır.

"KIBRIS TÜRKLERİNİN KAYBEDECEK 60 YILI DAHA YOK"

İki toplumlu federal model zeminde hazırlanan tüm çözüm önerilerini red ettiler. Kıbrıs Türk halkının kaybedecek 60 yılı daha yok. Biz artık tüketilmiş federasyon modeline dayanan BM parametreleriyle vakit kaybedemeyiz. Israrcı olmanın kimseye faydası olmuyor. Sayın Tatar'ın ortaya koyduğu iki devletli çözüm vizyonunun tüm gücümüzle arkasındayız. Dünyaya çağrı yapıyoruz. Uluslararası toplum KKTC'yi tanımalı. Diplomatik siyasi ve ekonomik ilişikler bir an önce kurmalıdır. Doğrudan uçuşanların ve ticaretin önü açılmalıdır. Kim ne derse desin Kıbrıs Türk'ü kendi öz vatanında özgürce yaşamaya ebediyen devam edecek. Hiçbir güç buna engel olamayacak. Kimsenin buna cüret dahi edemeyeceği KKTC'yi inşa edeceğiz.

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ta federasyon modeline dayanan BM parametreleriyle vakit kaybedemeyiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • mustafa sagdic:
    aman İsrail'e bir kapı da oradan acmayinda. Suriye'yi ozgurlestirecegiz dediniz İsrail toprak kazandı, filistini ozgurlestirecegiz dediniz gene İsrail toprak kazandı 4 2 Yanıtla
  • selami inel:
    Kıbrıs moku yedi geçmiş olsun 3 2 Yanıtla
  • Ebuturap:
    reiz izrailin kıbrısla ilgili planınımı uygulamaya geçtin hayırdır 4 1 Yanıtla
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