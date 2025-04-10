Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen DEM Parti'den yazılı açıklama - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen DEM Parti'den yazılı açıklama

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DEM Parti heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Beştepe'deki görüşmenin ardından yazılı açıklama yaptı. Görüşmenin olumlu geçtiğini belirten heyet açıklamasında, ''Bugün gelinen nokta itibarıyla, dünden daha umutlu olduğumuzu bütün ülkemizin bilgisine sunmakta onur duyuyoruz.'' denildi.

10.04.2025 17:22
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" mesajıyla başlayan süreç devam ederken, bugün Beştepe'de kritik bir görüşme yapıldı.

ERDOĞAN, DEM PARTİ HEYETİNİ AĞIRLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 yıl sonra ilk teması gerçekleştirerek DEM Parti heyetini Beştepe'de ağırladı. Görüşmede DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan yer aldı. MİT Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın da hazır bulunduğu görüşme 1 saat 25 dakika sürdü. Zirveye ilişkin çok sayıda fotoğraf da servis edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen DEM Parti'den açıklama

DEM PARTİ: GÖRÜŞME OLUMLU BİR ATMOSFERDE GERÇEKLEŞTİ

Görüşmenin ardından DEM Parti'den yazılı açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve heyetiyle yaptığımız görüşme, son derece olumlu, yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir atmosferde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen DEM Parti'den açıklama

"DÜNDEN DAHA UMUTLUYUZ"

Süreçte gelinen noktanın önemi teyit edildi ve karşılıklı olarak bundan sonraki aşamalar değerlendirildi. Şiddet ve çatışmanın olmadığı, demokratik ve siyasal alanın güçleneceği bir dönemin ülkemiz, yurttaşlarımız ve bölgemiz için hayati önemde olduğu ifade edildi. Heyetimiz ve partimiz önümüzdeki süreçte daha da güçlü bir irade ve özenle Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nı hayata geçirmek için çalışmalarına devam edecektir. Bugün gelinen nokta itibarıyla, dünden daha umutlu olduğumuzu bütün ülkemizin bilgisine sunmakta onur duyuyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen DEM Parti'den açıklama

Bugüne kadar sürece gerek önerileriyle gerek uyarılarıyla gerekse de eleştiriyle güç katan bütün siyasal partilere ve toplumsal kesimlere şükranlarımızı bildiriyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen DEM Parti'den açıklama

ÖCALAN'IN SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI

DEM Parti heyetinin İmralı'da gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından PKK elebaşı Abdullah Öcalan, terör örgütüne silah bırakma çağrısı yapmıştı. Abdullah Öcalan'ın "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" başlıklı çağrısında, " Pkk, tarihin en yoğun şiddet yüzyılı olan 20. asrı, iki dünya savaşı, reel-sosyalizm ve dünya genelinde yaşanan soğuk savaş ortamları, Kürt realitesinin inkarı, başta ifade olmak üzere özgürlükler konusunda yasaklardan kaynaklı oluşan zeminde doğmuştur." denilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen DEM Parti'den açıklama

Teori, program, strateji ve taktik olarak örgütün yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kaldığı kaydedilen mesajda, "1990'larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, Pkk'nın anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla örgüt, ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen DEM Parti'den açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen DEM Parti'den açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan\'la görüşen DEM Parti\'den yazılı açıklama
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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen DEM Parti'den yazılı açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Engin Engo:
    HALAY ÇEKTİNİZZ Mİ ? BAHÇELİ APO VE ERDOĞAN I EL ELE HALAYDA GÖRELİM =)=) 3 ORTAK =) 53 57 Yanıtla
  • Sk 06:
    vah memleket Van ey CHP niye bunlarlasın hain pkk ile 51 29 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Inadina baris silahlar sussun yasasin halklarin kardesligi 28 39 Yanıtla
  • Tansel Pınar:
    Bunu not edin seneye hepsi icerde açılım sürecinden 44 22 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    akmhpk 43 16 Yanıtla
  • Ali Arat:
    demli çay 43 13 Yanıtla
  • Szka788304:
    genelde yerelde itifakta olduğunuzu seloya özgürlük vaadi seçim vaadi olarak verdiklerini bilmiyormuş gibi miliyetci yorum yaparlar şimdi apo posteri karşısında milyonlarca insan nevruz kutladı bu ülkede hiç bir örgüt batıda bir ilde özerklik ilan edemez uzlaşı bulunacak akan kan duracak ırak arap kürt diye parçalandı suriyede durum aynı 19 11 Yanıtla
  • 263471+×÷:
    botokslu özgurun neden bu kadar saldırganlaştığının cevabı...Bahceli demlileri ve %8 i cuhape nin yanından çekti aldı...kaldilar şimdi sadece mossad ajanına..::))) 10 6 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    akp arkadaşlar yeminle yanar dönersiniz beee CHP olsa şimdi saldırıya geçmiştiniz ama alıştık sizin yüzsüzlüğünüze 5 3 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    ma lll lll 1 0 Yanıtla
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