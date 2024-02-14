Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu yönetimi katliam politikasını sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Netanyahu yönetimi işgal, yıkım ve katliam politikasını tüm tepkilere rağmen pervasızca sürdürüyor. Netanyahu yönetimi katliamlarını Gazzeli sivillerin sığındığı son nokta olan Refah'a da taşımaktan uzak durmalıdır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl sonra resmi ziyaret kapsamında geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'deki İttihadiye Sarayı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi il baş başa ve heyetlerarası görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Cumhurbaşkanı es-Sisi'nin nazik davetine icabetle uzun bir sürenin ardından yeniden Kahire'de olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şahsına ve heyetine gösterilen hüsnü kabulden ötürü Sisi başta olmak üzere tüm Mısırlılara teşekkür etti.
Dün yaşanan maden kazası nedeniyle Erzincanlılara geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özel bir maden ocağında dün yaşanan toprak kaymasında maalesef 9 işçimiz toprak altında kaldı. 9 kardeşimizi arama kurtarma çalışmaları çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Çalışmaları koordine etmek üzere İçişleri Bakanımız ile Enerji Bakanımızı Erzincan'a gönderdik. Biz de kendilerinden düzenli olarak bilgi alıyoruz. Bölgede 339'u arama kurtarma personeli olmak üzere 827 uzman personel bulunuyor. Ayrıca 626 araç, 32 iş makinası, 97 aydınlatma kulesi, 6 drone, 44 jeneratör ile özel donanıma sahip diğer araçlar kaza sahasındaki çalışmalara destek veriyor. İşçilerimize ulaşıncaya kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Rabb'im ülkemizi her türlü kazadan, beladan, afetten korusun diyorum" dedi.
"Ticaret ve ekonomi iş birliğimizin lokomotifini oluşturuyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır ile bin yılı aşan, iç içe geçmiş ortak bir tarih ve kültüre sahip olduklarını söyledi. Bu köklü mirastan aldıkları güçle, Türkiye-Mısır ilişkilerini hak ettiği seviyeye çıkartma gayretinde olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı güçlü iradenin Mısır tarafında da olduğunu gördüklerini dile getirdi.
Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'ni cumhurbaşkanları seviyesine taşıdıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerli kardeşimi, Konsey toplantımızı gerçekleştirmek üzere ilk fırsatta Ankara'ya beklediğimi söyledim. Bu ziyaret, inanıyorum ki ilişkilerimizde yeni bir dönüm noktası olacaktır. Ticaret ve ekonomi, iş birliğimizin lokomotifini oluşturuyor. Bugünkü istişarelerimizde ticaret hacmini kısa süre içinde 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kaldık. Ayrıca 3 milyar dolara yaklaşan yatırımlarımızı da artırma kararlılığındayız. Görüşmelerimizde bu yönde atabileceğimiz ilave adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Savunma sanayi çok ciddi potansiyele sahip olduğumuz bir diğer alandır. Mısır, savunma sektörüne önemli yatırımlar yapıyor. Mısırla güç birliğine giderek ortak projeler geliştireceğimize inanıyorum. LNG, nükleer ve yenilenebilir enerji alanında iş birliğimizi geliştirme imkanlarını da değerlendiriyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır ile turizm, eğitim ve kültür alanlarında da mevcut bağları daha da kuvvetlendirmek adına gayret sarf edeceklerini belirtti. Kahire'deki Yunus Emre Enstitüsü'nün dünyada Türkçe kurslarına en fazla ilgi gösterilen şube konumunda olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz yıl 22 bin Mısırlı öğrencinin Türkçe öğrenmek üzere kurslara kayıt yaptırmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.
"Netanyahu yönetimi katliam politikasını pervasızca sürdürüyor"
Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan insanlık dramının Sisi ile görüşmelerinin ilk sırasında yer aldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail saldırılarında ekseriyetle çocuk ve kadın, 28 binden fazla Filistinli kardeşimiz şehit edildi, 70 bine yakın Filistinli masum yaralandı. Savaşta dahi dokunulmaması gereken camiler, kiliseler, hastaneler, okullar, Birleşmiş Milletler binaları bombalandı. Netanyahu yönetimi işgal, yıkım ve katliam politikasını tüm tepkilere rağmen pervasızca sürdürüyor" dedi.
Gazze'de ateşkesin bir an evvel tesisi ve insani yardımların engelsiz bir şekilde Gazze'ye sevkinin Türkiye'nin öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizden bugüne kadar uçak ve gemilerle 34 bin tonun üzerinde yardım malzemesini bölgeye sevk ettik. Yardımların ulaştırılmasında Mısır makamlarının desteğini burada özellikle ifade etmek istiyorum. Mısır Kızılay'ına, Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanlığına ve ilgili tüm Mısır kurumlarına teşekkür ediyorum" dedi.
"Gazze'nin insansızlaştırılması hiçbir şekilde kabul edilemez"
Türkiye'nin insani yardımlarının yanı sıra refakatçileri dahil 700'den fazla Filistinli'nin, tedavileri için Mısır üzerinden Türkiye'ye getirildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze içinde bir sahra hastanemizin tesisi için uzmanlarımız çalışıyor. Hastanenin en kısa zamanda faaliyete geçmesi noktasında Mısırlı kardeşlerimizin desteğine güveniyoruz. Gazze halkının topraklarından sürgün ettirilmesi yönündeki girişimler bizler için yok hükmündedir. Gazze'nin insansızlaştırılması hiçbir şekilde kabul edilemez. Mısır'ın bu konudaki dirayetli ve kararlı tutumunu takdirle karşılıyor ve destekliyoruz. Netanyahu yönetimi katliamlarını Gazzeli sivillerin sığındığı son nokta olan Refah'a da taşımaktan uzak durmalıdır. İslam dünyası, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası toplum, sonu soykırıma varacak böyle bir çılgınlığa izin vermemelidir. Gazze'de akan kanın durması için Mısırlı kardeşlerimizle iş birliği ve dayanışma halinde olmaya devam edeceğiz. Orta vadede Gazze'nin yeniden toparlanması ve imarı için de Mısır'la birlikte çalışmaya hazırız" dedi.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmelerinde, Libya, Sudan ve Somali'deki meseleleri değerlendirme fırsatı da bulduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu üç kardeş ülkenin birliğine, beraberliğine, toprak bütünlüğüne ve huzuruna desteğimiz tamdır" dedi.
Afrika'da, Orta Doğu'da veya başka yerlerde asla çatışma, gerilim, kriz görmek istemediklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu amaçla bölgemizde barış ve istikrarın tesisi için Mısır'la temaslarımızı her seviyede artırma kararlılığındayız" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak basın toplantısının ardından, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından heyeti onuruna verilen resmi yemeğe katıldı. - KAHİRE
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu yönetimi katliam politikasını sürdürüyor - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 yıl aranın ardından Mısır'a resmi ziyarette bulunması dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Birçok uluslararası basın kuruluşu, Erdoğan'ın ziyaretini Gazze konusu üzerinden görürken Yunan basını ise Doğu Akdeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) meselesi üzerinden haber yaptı. Komşu basınında Türkiye'nin, Mısır ile "drone diplomasisi" yürüttüğü ve Doğu Akdeniz'de Mısır ile Yunanistan arasında kurulan ortaklığın "yok olma" tehlikesiyle karşı karşıya olduğu yazıldı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl aradan sonra Mısır'a resmi ziyarette bulundu. Mısır ve Türkiye arasında imzalanan anlaşmalar sonrası iki lider açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Gazze halkının topraklarından sürgün ettirilmesi yönünde girişimler bizim için yok hükmündedir.'' ifadelerini kullanırken Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ise ''Mısır ve Türkiye el ele vererek Gazze konusunda da çok iyi sonuçlar elde edebilecek.'' dedi.
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