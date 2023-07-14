Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'i Türkiye'de misafir etmeye hazırlanıyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'i Türkiye'de misafir etmeye hazırlanıyor

14.07.2023 17:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Tahıl Koridoru'nun uzatılması konusunda Putin ile hemfikir olduklarını belirterek, Ağustos ayında Putin'i Türkiye'de misafir etme hazırlığı yaptıklarını açıkladı. Erdoğan ayrıca, NATO zirvesinin ardından Avrupa Birliği ile yeni bir sayfa açmayı ve Türkiye'ye yönelik olumlu adımların atılmasını beklediklerini ifade etti. Yunanistan ile ilişkilerin düzeltilmesi konusunda ise liderler olarak adımlar atacaklarını söyledi.

Dünyanın akıbetini merak ettiği Tahıl Koridoru Anlaşması hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışı açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Putin'i Ağustos ayı içerisinde Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var. Karadeniz Tahıl Koridoru'nun uzatılması konusunda hemfikiriz." ifadelerini kullandı.

CUMA NAMAZI ÇIKIŞI KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nin çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Putin ağustos ayında Türkiye misafir etme hazırlığımız var

"PUTİN'İ AĞUSTOS AYINDA MİSAFİR ETME HAZIRLIĞIMIZ VAR"

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasına ilişkin yürütülen çalışmalarla ilgili soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Putin'i Ağustos ayı içerisinde Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var. Karadeniz Tahıl Koridoru'nun uzatılması konusunda hemfikiriz." ifadelerini kullandı.

"TAHIL KORİDORU ÇALIŞMASININ UZATILMASINI TALEP EDERİZ"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de Putin'e bir mektup gönderdiğini anımsatan Erdoğan, "Temenni ediyorum ki bu mektupla bizim ve Rusya'nın müşterek gayretleriyle tahıl koridoru çalışmasının uzatılmasını temin ederiz. Ve böylece az gelişmiş fakir Afrika ülkelerinin problemlerini süratle Sayın Putin'le müşterek kaldığımız gibi devam ederiz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'i Türkiye'de misafir etmeye hazırlanıyor - Son Dakika


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