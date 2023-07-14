Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'i Türkiye'de misafir etmeye hazırlanıyor

Dünyanın akıbetini merak ettiği Tahıl Koridoru Anlaşması hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışı açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Putin'i Ağustos ayı içerisinde Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var. Karadeniz Tahıl Koridoru'nun uzatılması konusunda hemfikiriz." ifadelerini kullandı.

CUMA NAMAZI ÇIKIŞI KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nin çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"PUTİN'İ AĞUSTOS AYINDA MİSAFİR ETME HAZIRLIĞIMIZ VAR"

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasına ilişkin yürütülen çalışmalarla ilgili soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Putin'i Ağustos ayı içerisinde Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var. Karadeniz Tahıl Koridoru'nun uzatılması konusunda hemfikiriz." ifadelerini kullandı.

"TAHIL KORİDORU ÇALIŞMASININ UZATILMASINI TALEP EDERİZ"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de Putin'e bir mektup gönderdiğini anımsatan Erdoğan, "Temenni ediyorum ki bu mektupla bizim ve Rusya'nın müşterek gayretleriyle tahıl koridoru çalışmasının uzatılmasını temin ederiz. Ve böylece az gelişmiş fakir Afrika ülkelerinin problemlerini süratle Sayın Putin'le müşterek kaldığımız gibi devam ederiz." diye konuştu.