Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)

30.09.2021 14:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2), System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-ABD ilişkileri ve ABD Başkanı Joe Biden ile görüşme takvimine ilişkin, "Nasip olursa Roma'da görüşeceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-ABD ilişkileri ve ABD Başkanı Joe Biden ile görüşme takvimine ilişkin, "Nasip olursa Roma'da görüşeceğiz. Glasgow'da da büyük ihtimalle görüşeceğiz. Demek ki hayra alamet bazı adımlar atılıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de yaptığı görüşmenin ardından, Türkiye dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, "Görüşmenizde S-400'ün devamının alınmasına ilişkin bir süreç şekillendi mi? F-35 programından Türkiye'nin çıkarılması sonrasında Rusya ile yeni nesil savaş uçakları konusunda bir çalışma yürütülmesi, özellikle SU uçaklarıyla alakalı bir çalışma yapılması konusu gündeme geldi mi?" sorusu üzerine, S-400 konusunda sürecin devam ettiğini, geri adım atmak gibi bir şeyin söz konusu olmadığını belirtti.

Bu yararlı görüşmede bu konuları etraflıca konuştuklarını ve bunları daha ileri boyutlara nasıl taşıyacaklarını görüştüklerini anlatan Erdoğan, "Hatta uçak motorları yapımında ne gibi adımlar atacağız, savaş uçaklarıyla ilgili ne gibi adımlar atacağız; bunları da yine etraflıca konuşma imkanımız oldu. Allah nasip ederse uçak motorları konusunda da aynı adımı atacağız. Bir diğer konu, gemi inşasında da yine beraber birçok adım atabiliriz. Denizaltılara varıncaya kadar, burada da yine Rusya ile müşterek adımlarımız inşallah olacaktır. Çalışacağız. Durmak yok yola devam." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya ile yapılan Reis serisi denizaltıların yapımına Ruslarla mı devam edileceği sorusuna, "Almanya işi biraz gevşekten alıyor. Almanya eğer bu işte bize verdiği sözü yerine getirmezse yapacağımız iş, alternatifleri bulmaktır. Alternatifler tükenmez." yanıtını verdi.

Putin ile görüşmede, Karabağ ile ilgili Zengezur Koridoru'nun gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine Erdoğan, Zengezur Koridoru'nun bütün bölge için önemli bir imkan olacağını söyledi.

Burada hayata geçecek kara ve demir yolu hatlarının tüm bölge ülkeleri için ticari ve ekonomik fırsatlar getireceğini vurgulayan Erdoğan, " Azerbaycan, bu koridor için geniş çaplı çalışmalar yürütüyor. Tabi Ermenistan tarafının da yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Görüşmede, önerdiğiniz 6'lı platform konusu gündeme geldi mi?" sorusunu ise "Ona Putin her an hazır zaten." diye yanıtladı.

ABD ile ilişkiler

"Amerika dönüşü, 'Biden ile gidişat pek hayra alamet değil' demiştiniz. Gidişat hayra alamet değilse ABD ile ilişkilerde bilmediğimiz bir şey var mı, yoksa sorunlar mı derinleşti?" sorusu üzerine Erdoğan, "Bunları söyledik, cevap geldi zaten. Nasip olursa Roma'da görüşeceğiz. Oradan da inşallah Glasgow'a gideceğiz. Glasgow'da da büyük ihtimalle görüşeceğiz. Demek ki hayra alamet bazı adımlar atılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Taliban ile ilişkileri ve Türkiye'nin Afganistan stratejisinin sorulması üzerine, Afganistan'dan tüm askerleri çektiklerini, asker varlığı olarak Afganistan'da yer almadıklarını hatırlattı.

Taliban'ın, Türkiye ile uyumlu bir çalışma içerisine girmesi halinde, Taliban'la görüşmemek gibi bir ön yargılarının olmayacağının altını çizen Erdoğan, "Çünkü Afganistan halkı, bizim yüz yıllara dayanan geçmişimiz olan bir halktır. Yönetimle de uyum olması halinde biz her türlü görüşmeyi yapabiliriz. Buna da kapımız açıktır." dedi.

Erdoğan, "Türkiye, Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlama ve burayı işletme düşüncesinden vaz mı geçti?" sorusuna, "Şu an itibarıyla yokuz, ama ileride olabilir." cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika, Afganistan'dan çekildi. Siz geçen gün çok açık ve net bir şekilde 'Amerika Suriye'den de çekilsin' dediniz. Orta dönem perspektifiyle baktığınız zaman Washington'ın nasıl bir adım atmasını bekliyorsunuz?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Az önce bir isimden bahsettim; McGurk. Bu, aslında teröre destek veren bir isimdir. Bu adam, PKK/YPG/PYD'nin adeta yönetmeni durumundadır. Tabi benim bu ifadem, birilerini ciddi manada rahatsız edecektir. Bunu da biliyoruz. Ama terör örgütleri ile el ele, kol kola oralarda dolaşan adamdır bu. Benim teröristlerle mücadele verdiğim bir bölgede, bunun onlarla kol kola dolaşması, beni ciddi manada rahatsız etmektedir. Şu anda da onun bu terör örgütleriyle iç içe olması, beraber olması, konumunu zaten ifade etmektedir. Er veya geç Amerika buradan çıkmalı ve burası Suriye halkına bırakılmalı."

Erdoğan, "Amerika ile ilgili çok net ifadeler ortaya koydunuz. ABD Başkanı Biden ile G-20 Zirvesi'nde bir araya geleceğiniz bilgisi var. G-20 Zirvesi'ndeki görüşmeyi, Amerika-Rusya dengesinde siz nereye konumlandırıyorsunuz?" sorusu üzerine, orada Biden ile yapacağı görüşmenin boyutlarının nereye ulaşacağını göreceklerini dile getirdi.

Brüksel'de bir görüşmelerinin olduğunu, şimdi ise Roma'da bir görüşme yapacaklarını anımsatan Erdoğan, şu bilgileri paylaştı:

"Belki bunları da konuşacağız. Suriye ile ilgili ABD'nin yaklaşımı ne olacak? Bunları dillendirme fırsatımız olacak. Aramızdaki askeri siyasi, ekonomik, ticari tüm ilişkileri ele alacağız. Mesela F-35 sorunu ne olacak? 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yapmışız. Bu ne olacak? Bunların akıbetini görmemiz lazım. Biz, elimizde bol para var da bunları etrafa saçan bir ülke değiliz. Bu paraları da kolay kolay kazanmadık, kazanmıyoruz. ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı verecekler."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa çalışması ve seçim yasasının ne aşamada olduğunun sorulması üzerine, anayasa ile ilgili çalışmalarının bitme noktasına geldiğini, bu arada yaşanan afetler sebebiyle bir kesintiye uğradığını, tekrar bir araya gelip çalışmaları süratle bitireceklerini aktardı.

Siyasi Partiler Kanunu ile ilgili çalışmada da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın, MHP'deki muhatabıyla yaptığı çalışmayı belirli bir noktaya getirdiklerine dikkati çeken Erdoğan, "Son durumu bana bildirecekler. Ondan sonra da hayırlısıyla buradaki kararımızı da vermiş olacağız. Devlet Bey ile de bir araya gelip üzerinden geçme imkanımız olabilir. Zaten özellikle baraj vesaire gibi konular medyaya da yansıdı." ifadesini kullandı.

Başkanlık sistemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefetin parlamenter demokrasiye dönüş konusundaki tavrı ortada. Zaman zaman AK Parti içinde de buna dönük bazı fikirler konuşulduğu iddia ediliyor. Bu konudaki görüşünüz nedir?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Asla böyle bir şey söz konusu değil. Başkanlık sistemini getiren bir iktidar kalkıp da muhalefetin kuyruğuna takılır mı? Böyle bir şey asla olamaz. Biz başkanlık sistemini getirdik ve bu yeni sistemden de memnunuz. Başkanlık sistemiyle inşallah yolumuza devam edeceğiz. Başkanlık sistemiyle aldığımız mesafe de ortadadır. Bizi yıllarca geride bırakmış olan eski vesayetçi sistemi tekrar denemenin anlamı yok. Eski sistem demek, yamalı bohça demektir. Eski sistem demek, sürekli koalisyon hükümetlerinin olması demektir. Eski sistem demek, kesinlikle sağlıklı bir yönetim biçiminin olmayışı demektir. Olay bu kadar basittir."

Fahiş fiyatlar

Erdoğan, "Fahiş fiyat sorununda yalnızca zincir marketler mi sorumlu, yoksa bunda üretim maliyetlerinin artmasının da etkisi var mı?" sorusu üzerine, şu anda zincir market dedikleri bu güçlü marketlerin bu işin ağırlığını oluşturduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunların bir de altyapıları var. Bu altyapılar da ciddi manada bu işin beslemesi oluyor. Şu anda bazı marketlerle ilgili bir denetim süreci olacak. Bazı cezai müeyyideler gelecek. Böyle bir durum söz konusu. Biz, kendilerinden hassasiyet bekliyoruz. Ticaret Bakanlığımız da denetimlerini sıklaştırarak sürdürüyor. Bunu da devam ettireceğiz. Tarladan manava ve markete kadar bu süreci çok daha ciddi bir şekilde denetleyeceğiz."

(Bitti)

Tam Gemi Şok Denemeleri, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2) - Son Dakika


Son Dakika

Avrupa Ligi'nde bu hataların affı yok! Fenerbahçe'nin yediği gol işte böyle geldi 20:04 Avrupa Ligi'nde bu hataların affı yok! Fenerbahçe'nin yediği gol işte böyle geldi İbrahim Tatlıses 19:32 İbrahim Tatlıses "Çocuklarla ilgilenmedi" diyen eski eşi Adalet Sara'ya sert çıktı: İpi kesersem herkes yere çakılır Beşiktaş az kalsın suç makinesi transfer edecekti! İllegal bahis çetesinin arkasından Diego Costa çıktı 19:23 Beşiktaş az kalsın suç makinesi transfer edecekti! İllegal bahis çetesinin arkasından Diego Costa çıktı
Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü 18:57 Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü Genç kızın cinayet savunmasını güvenlik kamerası çökertti! Trafik tartışmasında vurmuş 18:50 Genç kızın cinayet savunmasını güvenlik kamerası çökertti! Trafik tartışmasında vurmuş Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı 18:00 Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı
Eşini öldürdü, kaçmak amacıyla PKK'ya katılmak istedi 17:17 Eşini öldürdü, kaçmak amacıyla PKK'ya katılmak istedi Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi 16:57 Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi

Son Dakika Haberleri
19:13 Bilim dünyasından önemli adım! 2 saat içerisinde yağmur yağıp yağmayacağını bilinebilecek
19:12 Korkutan haber! Aşılamanın düşük olduğu Avrupa ülkelerine sonbaharda koronavirüs vakalarında artış görülebilir
18:56 Öksürük şikayetiyle doktora giden hasta doktorları şaşkına uğrattı! Akciğerinden kabak çekirdeği çıkarıldı
18:37 Mesut Özil kritik maçta forma giyemiyor! İşte Fenerbahçe-Olympiakos maçında ilk 11'ler
18:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastane açılışında konuştuğu 5 yaşındaki Abdulkadir Tunçel yaşamını yitirdi
18:02 Selin Ciğerci konusunda uyarılan Deniz Akkaya, kanalın camlarını indirdi
18:00 Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı
17:53 Fransız ekibi, Yusuf Yazıcı ile yollarını ayırmayı düşünüyor
17:50 Eşinin kurşun yağdırdığı kadından yürek yakan sözler: Bedenimin yarısıyla çocuğumu büyütmek istiyorum
17:28 Honda'nın Gebze'deki fabrikasını satın alan HABAŞ, yerli hibrit otomobil üretimine başlayacak
Türkiye'nin Irak Büyükelçisi Ali Rıza Güney, elçiliğe Kurtlar Vadisi müziğiyle girdi Türkiye'nin Irak Büyükelçisi Ali Rıza Güney, elçiliğe Kurtlar Vadisi müziğiyle girdi         
20:06
Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde çok net Suriye mesajı: Sivillere saldırılar kalıcı çözümü engelliyor Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde çok net Suriye mesajı: Sivillere saldırılar kalıcı çözümü engelliyor         
19:53
Şen kardeşler cinayetinde Şen kardeşler cinayetinde "cinsel ilişki" iddiası! Ölüm döşeğinde katilinin ismini verdi         
19:27
Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi patlak verdi! Tepkilerin ardı arkası kesilmiyor Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi patlak verdi! Tepkilerin ardı arkası kesilmiyor         
19:02
Öksürük şikayetiyle doktora giden hasta doktorları şaşkına uğrattı! Akciğerinden kabak çekirdeği çıkarıldı Öksürük şikayetiyle doktora giden hasta doktorları şaşkına uğrattı! Akciğerinden kabak çekirdeği çıkarıldı         
18:56
Mesut Özil kritik maçta forma giyemiyor! İşte Fenerbahçe-Olympiakos maçında ilk 11'ler Mesut Özil kritik maçta forma giyemiyor! İşte Fenerbahçe-Olympiakos maçında ilk 11'ler         
18:38
Honda'nın Gebze'deki fabrikasını satın alan HABAŞ, yerli hibrit otomobil üretimine başlayacak Honda'nın Gebze'deki fabrikasını satın alan HABAŞ, yerli hibrit otomobil üretimine başlayacak         
17:29
Darbe girişimi gecesi mesajları ortaya çıkan tuğgeneral Atasoy'dan akılalmaz savunma: Bangladeş'te darbe yapıldı zannettim Darbe girişimi gecesi mesajları ortaya çıkan tuğgeneral Atasoy'dan akılalmaz savunma: Bangladeş'te darbe yapıldı zannettim         
17:13
Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor         
15:46
Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı         
15:04
Billur Kalkavan'ın Billur Kalkavan'ın "İlişkide partnerimden daha tehlikeliyim" sözlerine sevgilisinden yanıt geldi         
15:00
Eşi ve çocuklarını öldüren eski uzman çavuş: Oğlum ilaçlı ayranı içmek istemedi Eşi ve çocuklarını öldüren eski uzman çavuş: Oğlum ilaçlı ayranı içmek istemedi         
14:50
Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor         
14:28
Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar         
14:04
Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti         
11:18
Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi         
10:23
Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi         
22:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 20:35:42. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2) - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement