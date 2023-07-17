Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da resmi törenle karşılandı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da resmi törenle karşılandı

17.07.2023 23:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri ziyareti kapsamında ilk durağı olan Suudi Arabistan'da El Salam Sarayı'nda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülke arasında ekonomi ve yatırım alanlarındaki işbirliğinin ilerletilmesi için yapılacak çalışmaların ele alınacağı heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri ziyareti kapsamında ilk durağı olan Suudi Arabistan'da El Salam Sarayı'nda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından resmi törenle karşılandı. Törenin ardından gerçekleştirilen görüşmede ekonomi ve yatırım alanlarındaki işbirliği projeleri masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'da karşılandı

ERDOĞAN'I PRENS SELMAN KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkelerine yönelik resmi ziyaretleri çerçevesinde ilk durağı olan Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde temaslarına başladı. Erdoğan, Al Salam Kraliyet Sarayı'nda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da Prens Selman tarafından karşılandı

EKONOMİ VE YATIRIM PROJELERİ GÖRÜŞÜLDÜ

İki ülke marşlarının okunduğu törende Erdoğan, karşılama kıtasını selamladı. Törenin ardından Erdoğan ve Veliaht Prens Selman, önce heyetler arası görüşmeye geçti. Heyetler arası görüşmede ekonomi ve yatırım alanlarındaki projeler başta olmak üzere çeşitli sektörlerde mevcut işbirliğinin ilerletilebilmesi için yapılacak çalışmaların ele alınacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'da karşılandı

ERDOĞAN'A GENİŞ BİR HEYET EŞLİK EDİYOR

Öte yandan törende Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik, Zafer Sırakaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'da karşılandı

"ÖNCELİKLİ GÜNDEMİMİZ ORTAK YATIRIM VE TİCARİ FAALİYETLER"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda yaptığı basın toplantısında şunları söylemişti: "Ziyaretlerimiz esnasında öncelikli gündemimiz bu ülkeler ile önümüzdeki dönemde yürüteceğimiz ortak yatırım ve ticari faaliyetler olacak. Kazan kazan anlayışı ile neler yapabileceğimizi değerlendireceğiz. Körfez ülkeleri ile ikili ticaret hacmimiz son 20 yılda 1,6 milyar dolardan yaklaşık 22 milyar dolara yükseldi. Düzenlenecek iş forumları ile bu rakamı çok daha ileriye taşımanın yollarını arayacağız. Özellikle İslam dünyasında yaşanan krizler, Türkiye ve Körfez ülkeleri arasında yakın istişare ve iş birliğini gerekli kılıyor. Ziyaretlerimiz esnasında kardeş ülkelere nasıl yardımcı olacağımızı da enine boyuna konuşma fırsatı bulacağız."

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da resmi törenle karşılandı - Son Dakika


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