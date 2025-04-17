Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşmak amacıyla kardeşliğimizi güçlendiriyoruz' - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşmak amacıyla kardeşliğimizi güçlendiriyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: \'Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşmak amacıyla kardeşliğimizi güçlendiriyoruz\'

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşmak amacıyla, ittifak ve iktidar olarak kardeşliğimizi daha da güçlendirecek adımlar atıyoruz.

17.04.2025 15:48
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşmak amacıyla, ittifak ve iktidar olarak kardeşliğimizi daha da güçlendirecek adımlar atıyoruz. Bugüne kadar büyük bir sabırla, kararlılıkla ve hassasiyetle süreci yönettik. Netice alana kadar aynı iradeyi muhafaza edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isparta'da düzenlenen 'Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet ve Bröve Takma Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti öyle hudayinabit bir devlet değildir. Bu toprakları bin yıldır gerektiğinde al kanlarıyla sulayan, kardeşlik ve dayanışma ruhuyla yeşerten bu millet öyle sıradan bir topluluk değildir. Bizler 'Devlet Ebed Müddet' ilkesi doğrultusunda, İ'la-yi Kelimetullah yolunda, asırlardır mücadele eden şahsiyetini vahdet ve uhuvvet şuuru istikametinde tahkim eden bir milletiz. Kurduğumuz devletlerle, insanlığa kattığımız değerlerle, sancaktarlığını yaptığımız o kutlu dava ile temayüz etmiş, adeta bütünleşmiş bir milletin mensuplarıyız. Geçmişi böylesine şanlı, böylesine şerefli bir milleti tüm unsurlarıyla, tüm müktesebatıyla geleceğe taşımak hepimizin esas gayesidir" dedi.

'YENİ KRİZLERİN ÇIKMASINI ARZU ETMİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin sulhun, barışın, istikrarın tarafında olduğunu belirterek, "Türkiye hiçbir ayrım yapmadan tüm komşularında ve bölgesinde huzurun egemen olmasını samimiyetle istemektedir. Yıllardır istikrarsızlıklarla ve çatışmalarla boğuşan bölgemizde yeni krizlerin ortaya çıkmasını asla arzu etmiyoruz. Kuzeyimizden güneyimize, doğumuzdan batımıza ülkemizin etrafında artık merkezinde barış ve güvenliğin olduğu yeni bir iklimin hakim olması gerektiğine inanıyoruz. Gazze'de zulüm ve katliam son bulsun. Suriye de 14 yıldır hasretini çektiği huzur ortamına kavuşsun. Rusya- Ukrayna savaşı bir an önce adil bir barışla nihayete ersin istiyoruz. Bunları da öyle birileri gibi laf olsun diye söylemiyor, tüm kalbimizde barışa inandığımız için her fırsatta vurguluyoruz. Bunun için çalışmaya, bunun için mücadele etmeye, bunun için sorumluluk almaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'ÖNÜMÜZDE YEPYENİ BİR SAYFA AÇILACAK'

Terörle mücadelede verilen emeklerin karşılığının alınmaya başlandığını ifade eden Erdoğan, "Yaptığımız başarılı operasyonlarla örgütün Türkiye'deki eylem kapasitesi ve varlığını etkisiz hale getirdik. Suriye ve Irak'ın kuzeyine gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarla terörü kaynağında kurutma noktasına geldik. Şimdi bunu farklı bir aşamaya taşıyoruz. Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşmak amacıyla, ittifak ve iktidar olarak kardeşliğimizi daha da güçlendirecek adımlar atıyoruz. Bugüne kadar büyük bir sabırla, kararlılıkla ve hassasiyetle süreci yönettik. Netice alana kadar aynı iradeyi muhafaza edeceğiz. 40 yıldır kanımızı emen, kaynaklarımızı sömüren, kardeşi kardeşe kırdıran terör belasından tamamıyla kurtulup Terörsüz Türkiye hedefine vardığımızda, önümüzde yepyeni bir sayfa açılacak, Türkiye Yüzyılı'nın kilit taşlarından biri daha yerine oturtulmuş olacaktır" dedi.

'BÖLGEMİZİN BARIŞ TEMİNATISINIZ'

Erdoğan, eğitimini başarıyla tamamlayan askerleri tebrik ederek, "Sizler yalnızca ülkemizin caydırıcı gücü değil, bölgemizin barış, refah ve güvenliğinin de teminatısınız. Kaderini Türkiye'nin kaderiyle birleştirmiş, ümidini bu ülkenin geleceğine bağlamış mazlumlar için de mücadele eden birer çelik pençesiniz. Zalime yavuz, mazluma yunussunuz. Gerek ülkemizde gerek sınırlarımızda gerekse yurt dışında ordumuza yakışır şekilde görev yapacağınızdan en küçük bir şüphe duymuyorum. Sizlere güveniyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşmak amacıyla kardeşliğimizi güçlendiriyoruz' - Son Dakika

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