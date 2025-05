Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti ve Kıbrıs Türk\'ü olarak bu topraklarda ev sahibiyiz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan , "Biz Türk milleti ve Kıbrıs Türk'ü olarak bu topraklarda ev sahibiyiz. Bu topraklar bize şehitlerimizin mirası ve emanetidir, silinmez hatıralarımız var. 51 yıl önce buradaydık yine buradayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST KKTC Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen yarışmanın ödül töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarih, bilim ve teknolojiyle yoğrulmuş bir coşkuyu hep beraber yaşadıklarını belirterek, "Biraz önce Cumhuriyet Yerleşkemizin Cumhurbaşkanlığı binası ile Meclis binasının açılışını yaptık. Şimdi de dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST vesilesiyle sizlerle bir aradayız. Bu alanı hıncahınç dolduran coşkusuyla, enerjisiyle, sevdasıyla, Kıbrıs'ta muhteşem bir teknoloji rüzgarı estiren siz gençlerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizleri böylesine güzel bir atmosferde buluşturan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, Türkiye Teknoloji Takımımıza (T3 Vakfı), festivale emek veren tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum" dedi.

'BU SADECE BİR FESTİVAL DEĞİL'

Teknolojide bir dünya markası haline gelen TEKNOFEST'in 11'incisini KKTC'de gerçekleştirdiklerini kaydeden Erdoğan, "Her sene yeni rekorlar kıran TEKNOFEST'in Kıbrıs etabına 22 ülkeden 15 bin 750 takım ve 47 bin 865 yarışmacı başvurdu. Farklı kategorilerde düzenlenen bu yarışmalarda 6 ülkeden 268 takım ve 1083 yarışmacı ise finalist olma başarısı gösterdi. Ödül alan gençlerimizin her birini ayrı ayrı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Sizlerle gurur duyduğumu özellikle bilmenizi isterim. Dron şampiyonasından uçan araba simülasyon yarışmasına, sosyal inovasyondan turizm teknolojilerine, robotik ve yazılımdan kontrol mekanizmalarına burada sergilenen eserler, başarılan işler gençlerimizin teknolojide aldığı mesafeyi net bir şekilde ortaya koyuyor. Her birinin gerisinde büyük emekler, fikir ve alın teri olan bu çalışmaların Kıbrıs'ta sergilenmesi bizler için ayrı bir anlam taşıyor. Çünkü bu sadece bir festival değil; aynı zamanda bir milletin, iki devletin, tek yüreğin, ortak istikbaline doğru attığı kararlı bir adımdır" diye konuştu.

'NİCE ASIRLAR BOYUNCA BURADA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Türklerin, Kıbrıs'ta ev sahibi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Şu gerçeği burada özellikle ifade etmek arzusundayım. Biz Türk milleti ve Kıbrıs Türk'ü olarak bu topraklarda ev sahibiyiz. Bunu bilmeyenler bilsin, duymayanlar duysun. Her karışında bir Mehmetçik veya mücahidin naaşı olan bu topraklar bize şehitlerimizin mirası ve emanetidir. Adanın her metrekaresinde izimiz, eserimiz silinmez hatıralarımız var. Yüzyıllardır buradaydık. Geleceğin teknolojilerine yön veren TEKNOFEST gençliğiyle Kuzey Kıbrıs'ın dört bir yanında yükselen eserlerimizle büyük bir vizyonla hayata geçirdiğimiz stratejik projelerimizle inşallah daha nice asırlar boyunca burada olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle kanlarıyla destan yazan tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyor, hayatta olan gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler niyaz ediyorum. Şüheda yurdu bu toprakları gerekirse canımız pahasına müdafaa ve muhafaza etmeye hazır olduğumuzu bugün tekrar ilan ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir milletin büyüklüğünün kurduğu hayallerle ölçüleceğini söyleyerek, "Biz millet olarak en zor, en sancılı zamanlarımızda dahi hayal kurmaktan asla vazgeçmedik. Bu uğurda sayısız bedeller ödedik. Ama hedeflerimizden kopmadık. Tam bağımsız Türkiye idealimiz için yerli ve milli teknoloji hamlemizi başlattık. İnsansız hava araçlarında bugün geldiğimiz noktada en büyük paylardan biri şüphesiz merhum Özdemir Bayraktar'ındır. Bu yollara revan olduğumuzda bize boşuna heveslenmeyin yapamazsınız, başaramazsınız diyenlere bugün en güzel cevabı işte sizlerle veriyoruz. Milli muharip uçağımız KAAN, insansız savaş uçağımız Bayraktar Kızılelma, muharip insansız uçağımız ANKA 3, jet motorlu eğitim ve taarruz uçağımız, yeni nesil temelli eğitim uçağımız HÜRKUŞ ve TCG Anadolu ise Mavi Vatan'da bayrağımızı gururla dalgalandırıyor" açıklamasında bulundu.

'ÇOK KISA SÜREDE LANSMANI GERÇEKLEŞECEK'

KKTC'ye yönelik e-Devlet projelerinin devam ettiğini aktaran Erdoğan, "Buradan şu müjdeyi vermek isterim; e-Devlet mobil uygulamasının hayata geçirilmesi için çalışmalarda son aşamaya gelindi. Çok kısa sürede uygulamanın lansmanı gerçekleşecek. Sanayi ve istihdam alanında çalışmalarımız sürüyor. Organize sanayi bölgelerini geliştirerek yeni sanayi bölgelerinin inşasını planlayarak, Kıbrıs Türk'ünün dışa bağımlılığını azaltıyoruz" ifadelerini kullandı.

'KUZEY KIBRIS'A ELEKTRİĞİ DE GETİRECEĞİZ'

Hayata geçirilen, eser, hizmet ve projelerin, aydınlık yarınlara giden yolda birer kilometre taşı olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Türkiye'de Kuzey Kıbrıs'a denizin altından suyu getirdik mi, şimdi ikinci etapta elektriği de getireceğiz. Tahammül edemeyenlere taşeronluk yapanların TEKNOFEST'ten rahatsız olması doğaldır. Çağdaşlaşmayı bilimde, teknolojide, kültür ve sanatta ileri gitmekte değil de kılık kıyafet yasaklarında arayan faşizan zihniyetin buradaki teknoloji şöleninden korkuya kapılması gayet tabiidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yıllardır olduğu gibi gelecekte de çok kültürlülüğün, hoşgörünün barışın merkezi olmaya devam edecektir. Bu güzel iklimi hangi bahaneyle olursa olsun kimsenin dinamitlemesine izin vermeyiz. Boykot çağrısı yapan marjinal tipler ülkemizde olduğu gibi hamdolsun burada da hayal kırıklığına uğradılar. Meydan tıklım tıklım dolu, aynen Türkiye'de olduğu gibi boykot dediği için satış yaptık. Burada da 'boykot' dedikçe meydanlar doldu."

'ÖNDER'İN VEFATINDAN ÜZÜNTÜ DUYDUM'

Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatına ilişkin konuşan Erdoğan, "İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'in vefatından duyduğum üzüntüyü burada ifade etmek istiyorum. Malum Sayın Önder'i ve Sayın Buldan'ı geçen ay Külliyemizde kabul etmiş, yürüttükleri temaslarla ilgili verimli bir görüşme yapmıştık. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine sevenlerine ve DEM Parti camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.

TATAR: 150 BİNE YAKIN İNSANIMIZ BURAYI ZİYARET ETTİ

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise TEKNOFEST'in, gençleri bilim ve teknoloji ile buluşturan ve geleceğe umutla bakmalarına vesile olan çok önemli buluşmalar olduğunu belirterek, "Dolayısı ile katılan tüm kurum ve kuruluşları, firmalarımızı ve ilim, bilim, sanayi insanlarımızı, uzmanlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Burada Kıbrıs Türk halkı bu buluşmada ASELSAN'ı görmüştür, ROKETSAN'ı görmüştür, TUSAŞ'ı görmüştür. Türkiye Cumhuriyeti'nin milli savunma sanayisinde son yıllardaki başarılara vesile olan tüm kurum ve kuruluşlar, esas itibariyle bütün Türk dünyasının gururudur ve gurur abideleridir. Doğu Akdeniz'de, Mavi Vatan'da barış, huzur ve güvenlik içerisinde yaşayabiliyorsak bütün bunları Türkiye Cumhuriyeti'nin buradaki varlığına ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerek denizlerde gerek hava sahasında her türlü bekamız için yaptığı çalışmalarla buradaki güvenliği koruyabilmesinden geçmektedir. Dolayısı ile bu gibi atılımlar, bu gibi başarılar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Doğu Akdeniz'de çok daha güvenli kılmakta. Çünkü hepimizin de bildiği gibi Güney Kıbrıs'ta ve başka merkezlerde farklı hesaplar olabilir. Aldığım rakamlara göre 150 bine yakın insanımız burayı ziyaret etti" ifadelerini kullandı.