Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: Yapacağı tek iş, mavi boncuk dağıttığı herkese bakanlık vermek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.

"TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİYLE ANLAŞTILAR"

Kılıçdaroğlu'nun tek yapacağı şeyin ortaklarına Cumhurbaşkanı yardımcılığı çekmek olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "İşte bugün yeni bir mücadelenin içindeyiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun önüne türlü türlü engeller çıkarmak için uğraşıyorlar. Ne yaptılar bu muhalefet. 7'li bir masa kurdular kumar masası. Yetmedi tüm terör örgütleriyle anlaştılar. Dikkat edersiniz bu koalisyonda her şey var ama vatandaşa derman yok. Vizyon yok. Ne eğitimde ne sağlık da ne diplomasi de bunların yaptığı bir şey yok.

"TEK YAPACAKLARI MAVİ BONCUK DAĞITTIKLARI HERKESE BAKANLIK VERMEK"

Bunların millete herhangi vaatleri bulunmuyor. Tek yapacakları ortaklarına cumhurbaşkanlığı yardımcılığı koltuğu çekmek. Mavi boncuk dağıttıkları herkese bakanlık vermek. Kamudan atılan teröristleri yeniden devlete doldurmak. Hazineyi tam takır edip ülkeyi işçi memur maaşları ödeyemez hale getirmek. Bunlar bunu daha önce yaptı. Şu anda bir sözcüleri var ya otelde kapalı kapılar arkasında IMF ile görüştüler.

"BİR TANESİ BİR ZAMANLAR BAKANIMDI"

Bir tanesi bir zamanlar bakanımdı, hatırlıyorsunuz değil mi? Davos'ta IMF'nin başındakiyle konuşuyoruz. Dedim ki IMF'nin başındaki zata bak dedim ikide bir Türkiye'ye adamlar gönderiyorsunuz. Türkiye'yi ben yönetiyorum siz değil. 2013'te ödemeyi bitirdik ve IMF'i Türkiye'den def ettik.23 buçuk milyon dolar olan IMF borcunu sıfırladık. MB'nin rezervi 27 buçuk milyar dolardı. 100 milyar doların üzerine Merkez Bankası'nın rezervi çıktı. Yaparsa Cumhur İttifakı yapar. Yaptıkları yatırımlar ülkenin büyümesine katkıda bulunanları bunlar rahatsız ederler."

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİZ NE YAPIYOR?"

Şimdi çıkıp bunlara itiraz edecekler. Büyükşehir belediyeleriniz ne yapıyor? İstanbul'da Ankara'da İzmir'de ne yaptılar FETÖ'cülere PKK'lılara sizi devlete geri alacağız diye kendileri söz vermedi mi? Selo'yu çıkaracaklarmış, çocuk katilini çıkaracaklarmış. Benim milletim çocuk katilini dışarı çıkma sözü verenlerle beraber olur mu?

"SEN BAKKAL DÜKKANI BİLE YÖNETMEDİN"

Ya biz devlet yönetiyoruz devlet. Sen bakkal dükkanı bile yönetmedin ya. Bir yanda bizim eser ve hizmet siyasetimiz var bir tarafta bay bay Kemal'in yıkım siyaseti var. Biz milletimizin ferasetine hep güvendik. Hamdolsun hiç hayal kırıklığına uğramadık.

"YATIRIM DEĞERİ 1.7 MİLYAR LİRADAN FAZLA"

Bugün şehir hastanemizle birlikte çok sayıda yatırımın resmi açılışını yapıyoruz. Yatırım değeri 1,7 milyar lirayı geçen 40 farklı projesinin resmi açılışını buradan yapıyoruz. Kocaeli'ye 150 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Kocaelili çiftçilerimize 650 milyon lira tutarında tarımsal destek verdik.

"DAHA DA GÜZELLERİNİ YAPACAĞIZ"

Gözünüzün nuru evlatlarınızı, ülkenin yönetimini kime teslim edersiniz? Bu soruların cevabını vicdanınıza sorarak verin kararınızı ondan sonra verin. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun sadece lafla olmadığını ispatladık. Togg'u, TCG Anadolu'yu gördünüz değil mi? İHA, SİHA, AKINCI, Kızıl Elma'yı beğendiniz mi? Daha da güzellerini yapacağız. Bu millete bu yakışır. Rabbim Kadir Gecemizi hayırlara vesile eylesin. Rabbim Ramazan Bayramı'nı da bayram gibi kutlamayı bize nasip etsin. Ardından 14 Mayıs geliyor. İnşallah 14 Mayıs'ı da bayram gibi kutlamayı nasip etsin. Durmak yok."